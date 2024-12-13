Créateur de Vidéos de Mise à Jour d'Entreprise : Créez des Vidéos Engagantes

Générez rapidement des vidéos professionnelles pour le marketing et les promotions avec notre plateforme alimentée par l'AI et des modèles et scènes personnalisables.

Créez une vidéo de mise à jour interne de 30 secondes à l'aide d'un avatar AI pour informer votre équipe des dernières réalisations du T3. Cette vidéo, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes internes, doit présenter un style visuel professionnel et concis avec un ton audio clair et informatif, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour une génération de contenu efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Annoncez le lancement de votre prochain grand produit avec une campagne vidéo marketing dynamique de 45 secondes, spécialement conçue pour les professionnels du marketing et les startups. Adoptez un style visuel moderne et énergique avec une musique de fond entraînante en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et assurez une distribution optimale sur les plateformes de médias sociaux grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats, rendant votre création vidéo AI véritablement percutante.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo d'introduction à la culture d'entreprise de 60 secondes conçue pour les départements RH et les nouveaux employés, mettant en valeur votre entreprise en ligne avec un professionnalisme inégalé. Visez un style visuel soigné et digne de confiance, complété par une génération de voix off amicale et des sous-titres/captions accessibles, garantissant que vos vidéos professionnelles laissent une impression positive durable.
Exemple de Prompt 3
Besoin d'un succès rapide ? Créez une vidéo de conseil hebdomadaire percutante de 15 secondes pour les entrepreneurs et créateurs de contenu occupés, démontrant une stratégie commerciale facile à utiliser. Ce style visuel direct, alimenté par des modèles et scènes conçus professionnellement, permet une création de contenu rapide, prouvant comment un éditeur vidéo AI peut rationaliser votre flux de travail pour des mises à jour vidéo de haute qualité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour d'Entreprise

Transformez rapidement vos mises à jour d'entreprise en vidéos professionnelles et engageantes, en utilisant l'AI pour une création efficace et des résultats de haute qualité.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par créer ou coller votre script de mise à jour d'entreprise. Notre plateforme utilise des capacités avancées de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour donner vie à vos mots, rendant la création vidéo AI sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une variété de modèles et scènes conçus professionnellement pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Cela forme la base de vos modèles conçus professionnellement.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que vos vidéos professionnelles s'alignent sur l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Mise à Jour
Finalisez votre vidéo avec des voix off générées automatiquement et des sous-titres/captions précis. Exportez facilement votre vidéo terminée, prête pour tous les marketing et promotions sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vitrines de Réussite Client

.

Créez des vidéos AI convaincantes pour mettre en valeur les réussites de vos clients, renforçant la confiance et démontrant la valeur de vos offres commerciales.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'entreprise ?

HeyGen est une plateforme intuitive alimentée par l'AI qui simplifie tout le processus de création de vidéos professionnelles. Il fonctionne comme un créateur de vidéos de mise à jour d'entreprise efficace, utilisant la création vidéo AI pour rationaliser la production de contenu pour divers besoins.

Quelles fonctionnalités avancées d'édition vidéo AI offre HeyGen ?

HeyGen propose des capacités avancées d'édition vidéo AI, y compris des avatars AI réalistes et une génération de voix off réaliste, pour produire du contenu vidéo de haute qualité. Cette plateforme alimentée par l'AI garantit que vos vidéos sont professionnelles et engageantes pour tout usage.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos pour le marketing et les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen est un excellent créateur de vidéos d'entreprise en ligne pour tous vos besoins en marketing vidéo et promotions. Il offre des modèles conçus professionnellement optimisés pour diverses plateformes de réseaux sociaux, rendant la création vidéo rapide et efficace.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et l'intégration des médias ?

Oui, HeyGen sert de solution complète de production vidéo, offrant des contrôles de marque robustes pour intégrer votre logo et vos couleurs de manière transparente. Les utilisateurs peuvent également accéder à une vaste bibliothèque de médias stock au sein du créateur de vidéos HeyGen pour enrichir leur contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo