Créez une vidéo d'intégration dynamique de 45 secondes destinée aux nouvelles recrues, illustrant les valeurs clés de l'entreprise et les premières étapes. Le style visuel doit être moderne et accueillant, avec des avatars AI diversifiés présentant les informations, complétés par une génération de voix off claire et professionnelle. Ce contenu de générateur de vidéos de formation engageant aidera les équipes L&D à rationaliser le développement des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo marketing percutante de 60 secondes conçue pour des clients potentiels, mettant efficacement en avant les principaux avantages d'un nouveau produit. L'esthétique doit être élégante et persuasive, utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour une narration fluide et incorporant des sous-titres pour une accessibilité élargie. Ce contenu de générateur de vidéos AI constitue un outil puissant pour l'activation des ventes, offrant un aperçu concis et percutant de notre solution.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo d'instruction de 30 secondes est nécessaire pour les employés existants, détaillant clairement un processus de travail spécifique ou une procédure opérationnelle standard avec AI. Son style visuel doit être épuré et simple, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et intégrant le support de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer chaque étape efficacement. Ce générateur de vidéos de formation professionnelle est idéal pour développer des guides d'utilisateur concis et étape par étape.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo d'annonce interne de 15 secondes, spécifiquement pour tous les employés, conçue pour partager une mise à jour rapide de l'entreprise ou faciliter le partage de connaissances. L'esthétique doit être concise et informative, avec des avatars AI diversifiés pour une touche personnalisée et utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes de communication interne. Cette plateforme vidéo AI aide grandement à aligner votre équipe grâce à une communication efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation Professionnelle

Transformez facilement votre contenu de formation en vidéos engageantes et professionnelles avec AI. Créez des expériences d'apprentissage percutantes pour votre équipe en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Contenu
Commencez par saisir votre matériel de formation, qu'il s'agisse d'un script détaillé ou de points à puce. Notre plateforme utilise cette base pour générer votre vidéo, rendant la "création de vidéos AI" accessible et efficace.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Avatar
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles professionnels et intégrez un avatar AI réaliste pour narrer votre contenu. Cela donne vie à vos "vidéos de formation" avec un présentateur crédible et engageant.
3
Step 3
Personnalisez et Améliorez Votre Vidéo
Affinez votre vidéo en ajoutant des éléments de marque comme des logos et des couleurs, en incorporant des médias de stock, et en perfectionnant les "voix off AI" pour plus de clarté et d'impact. Nos outils intuitifs vous donnent un contrôle créatif total.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Produit Final
Une fois votre vidéo de formation parfaite, exportez-la facilement dans le format et la résolution souhaités. Votre vidéo produite professionnellement est maintenant prête à être partagée, permettant à vos "équipes L&D" de la déployer sur diverses plateformes.

Développer un Contenu de Développement des Employés Engagé

Créez des vidéos motivationnelles et instructives percutantes en utilisant des avatars AI et des modèles pour favoriser le développement des employés et une culture de travail positive.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer la création de vidéos de formation professionnelle ?

HeyGen sert de plateforme vidéo AI avancée, révolutionnant la manière dont les équipes L&D développent des vidéos de formation captivantes. Notre générateur de vidéos AI permet une création rapide de contenus de développement et d'intégration des employés engageants, réduisant considérablement le temps et les coûts de production.

Quelles fonctionnalités de générateur de vidéos AI HeyGen offre-t-il pour une production de contenu efficace ?

HeyGen propose des outils puissants de création de vidéos AI, y compris des avatars AI réalistes et des voix off AI réalistes, directement à partir de texte. Avec des modèles personnalisables et un montage basé sur le texte, vous pouvez produire facilement des vidéos professionnelles pour n'importe quel objectif.

HeyGen peut-il répondre à des besoins vidéo diversifiés comme le marketing et les ventes, avec une personnalisation de la marque ?

Absolument. HeyGen est une plateforme vidéo AI polyvalente conçue pour créer divers contenus, des vidéos marketing percutantes aux vidéos de vente efficaces. Nos contrôles de marque robustes garantissent que l'identité unique de votre marque, y compris les logos et les couleurs, est constamment représentée dans toutes vos créations vidéo AI.

HeyGen aide-t-il à générer des tutoriels techniques détaillés et de la documentation ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des documentations de haute qualité et des vidéos de tutoriels techniques complets. En exploitant la création de vidéos AI, vous pouvez rapidement convertir des scripts en guides d'utilisateur détaillés et étape par étape, rationalisant considérablement vos efforts de partage de connaissances.

