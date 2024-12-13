Générateur de Vidéos pour Systèmes d'Entreprise : Efficacité Alimentée par l'AI

Créez facilement des vidéos marketing et de formation captivantes pour vos systèmes d'entreprise, améliorées par des avatars AI réalistes.

Imaginez une vidéo marketing de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, vibrante et moderne, mettant en avant leur nouveau produit. En utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen, cette vidéo devrait avoir un ton dynamique et une voix off AI claire, démontrant la facilité de créer des vidéos marketing engageantes sans montage complexe.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux éducateurs en ligne, avec un style visuel épuré et informatif incorporant des éléments de partage d'écran. Cette vidéo utilisera la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un contenu éducatif calme, accompagné de sous-titres générés automatiquement pour améliorer l'apprentissage dans la création vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de vente de 60 secondes pour les chefs de produit, avec un style visuel soigné et persuasif qui met en avant les caractéristiques du produit de manière dynamique. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que sa vaste bibliothèque de médias/stock pour obtenir une sortie vidéo de haute qualité avec une narration confiante et une musique de fond professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de communication interne de 30 secondes pour les départements RH, adoptant une esthétique visuelle amicale et corporate-casual avec des avatars AI diversifiés. En utilisant les avatars AI de HeyGen et le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect, cette vidéo vise à rationaliser l'automatisation des flux de travail avec une voix chaleureuse et claire, rendant les annonces aux employés engageantes et facilement partageables sur les plateformes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos pour Systèmes d'Entreprise

Produisez rapidement des vidéos professionnelles pour votre entreprise avec l'AI, simplifiant votre processus de création de contenu du script à l'écran en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo. Le générateur de vidéos pour systèmes d'entreprise transformera votre texte en une narration visuelle grâce à sa capacité de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un avatar AI expressif pour présenter votre contenu, ajoutant une touche humaine à vos communications d'entreprise.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant vos contrôles de marque spécifiques, assurant la cohérence avec les logos et les schémas de couleurs de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Finalisez votre création en exportant votre sortie vidéo de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur vos systèmes et plateformes d'entreprise.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la Création de Marketing et de Publicité

Produisez rapidement des vidéos marketing et publicitaires à fort impact, stimulant la croissance de l'entreprise et atteignant efficacement des audiences plus larges.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création rapide de vidéos AI à partir de texte ?

HeyGen transforme vos scripts en vidéos AI de haute qualité grâce à une technologie avancée de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner un avatar numérique et de choisir une voix off pour générer rapidement un contenu vidéo engageant. Cela simplifie l'ensemble du processus de création vidéo.

HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos visuellement attrayantes et conformes à ma marque ?

Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles et de scènes conçus par des professionnels pour lancer vos projets. Vous pouvez facilement appliquer vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que toutes vos vidéos marketing sont constamment conformes à votre marque.

Quel type de contenu vidéo créatif puis-je produire avec HeyGen ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent permettant la création de contenus vidéo diversifiés, allant des vidéos de personnages animés aux vidéos explicatives engageantes. Vous pouvez obtenir une sortie vidéo de haute qualité adaptée à diverses plateformes et objectifs.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour affiner les projets vidéo ?

HeyGen fournit des fonctionnalités robustes pour améliorer vos vidéos AI, y compris la génération automatique de sous-titres et une riche bibliothèque de médias avec support de stock. Vous pouvez également ajuster facilement les ratios d'aspect pour différentes plateformes, garantissant un contenu vidéo poli et professionnel.

