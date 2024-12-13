Générateur de Vidéos pour Systèmes d'Entreprise : Efficacité Alimentée par l'AI
Créez facilement des vidéos marketing et de formation captivantes pour vos systèmes d'entreprise, améliorées par des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux éducateurs en ligne, avec un style visuel épuré et informatif incorporant des éléments de partage d'écran. Cette vidéo utilisera la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un contenu éducatif calme, accompagné de sous-titres générés automatiquement pour améliorer l'apprentissage dans la création vidéo.
Produisez une vidéo de vente de 60 secondes pour les chefs de produit, avec un style visuel soigné et persuasif qui met en avant les caractéristiques du produit de manière dynamique. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que sa vaste bibliothèque de médias/stock pour obtenir une sortie vidéo de haute qualité avec une narration confiante et une musique de fond professionnelle.
Développez une vidéo de communication interne de 30 secondes pour les départements RH, adoptant une esthétique visuelle amicale et corporate-casual avec des avatars AI diversifiés. En utilisant les avatars AI de HeyGen et le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect, cette vidéo vise à rationaliser l'automatisation des flux de travail avec une voix chaleureuse et claire, rendant les annonces aux employés engageantes et facilement partageables sur les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation et le Développement en Entreprise.
Améliorez la rétention des connaissances des employés et l'engagement avec des vidéos de formation alimentées par l'AI, simplifiant les processus d'entreprise complexes.
Amplifiez les Histoires de Réussite Client.
Générez rapidement des vidéos de réussite client convaincantes, renforçant la confiance et démontrant la valeur de vos solutions d'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création rapide de vidéos AI à partir de texte ?
HeyGen transforme vos scripts en vidéos AI de haute qualité grâce à une technologie avancée de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner un avatar numérique et de choisir une voix off pour générer rapidement un contenu vidéo engageant. Cela simplifie l'ensemble du processus de création vidéo.
HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos visuellement attrayantes et conformes à ma marque ?
Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles et de scènes conçus par des professionnels pour lancer vos projets. Vous pouvez facilement appliquer vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que toutes vos vidéos marketing sont constamment conformes à votre marque.
Quel type de contenu vidéo créatif puis-je produire avec HeyGen ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent permettant la création de contenus vidéo diversifiés, allant des vidéos de personnages animés aux vidéos explicatives engageantes. Vous pouvez obtenir une sortie vidéo de haute qualité adaptée à diverses plateformes et objectifs.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour affiner les projets vidéo ?
HeyGen fournit des fonctionnalités robustes pour améliorer vos vidéos AI, y compris la génération automatique de sous-titres et une riche bibliothèque de médias avec support de stock. Vous pouvez également ajuster facilement les ratios d'aspect pour différentes plateformes, garantissant un contenu vidéo poli et professionnel.