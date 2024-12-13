Créateur de Vidéos de Storytelling d'Entreprise pour des Campagnes Impactantes

Engagez votre audience avec des vidéos de storytelling professionnelles. Notre fonctionnalité de Texte en vidéo à partir de script, alimentée par l'IA, transforme rapidement le texte en visuels époustouflants.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs en herbe, montrant comment un nouveau service simplifie leurs opérations. Le style visuel doit être professionnel et inspirant, utilisant des scènes dynamiques pour illustrer l'efficacité, complétées par une voix off claire et encourageante générée avec la capacité de "Génération de voix off" de HeyGen, mettant en avant la facilité des solutions de création de vidéos de storytelling d'entreprise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 60 secondes conçue pour des clients potentiels et des investisseurs, expliquant clairement les avantages d'une solution technologique innovante. Adoptez une esthétique visuelle propre et moderne, avec un avatar AI agissant comme présentateur pour transmettre des informations complexes de manière succincte à travers un storytelling vidéo captivant. Cet "avatar AI" utilisera la fonctionnalité "Avatars AI" de HeyGen pour délivrer un message personnalisé et digne de confiance.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes destinée aux chercheurs d'emploi et aux partenaires B2B potentiels, mettant en avant la culture unique et l'esprit d'équipe d'une entreprise. Le style visuel et audio doit être authentique et amical, mettant en scène des membres d'équipe diversifiés et une bande sonore positive et entraînante. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement un récit percutant, positionnant l'entreprise comme un leader dans le domaine de la création de vidéos.
Exemple de Prompt 3
Concevez une annonce concise de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée à un large public intéressé par les avancées en IA, annonçant le lancement prochain d'un produit. La vidéo doit être rapide et visuellement riche, incorporant du texte animé et des graphismes saisissants. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer rapidement les messages marketing clés en un clip engageant, démontrant la puissance de la création de vidéos AI pour les vidéos marketing.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de storytelling d'entreprise

Créez des récits d'entreprise convaincants avec facilité. Transformez vos idées en vidéos professionnelles qui résonnent avec votre audience et stimulent l'engagement.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez votre parcours de storytelling en sélectionnant parmi une gamme diversifiée de modèles et de scènes personnalisables conçus pour divers besoins d'entreprise.
2
Step 2
Collez Votre Script
Transformez votre contenu écrit en visuels dynamiques. Collez votre script, et notre IA convertira le texte en vidéo, donnant vie à votre récit sans effort.
3
Step 3
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez le professionnalisme et l'engagement de votre vidéo en sélectionnant parmi une collection diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre histoire d'entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Histoire
Finalisez votre vidéo convaincante. Ajustez facilement les ratios d'aspect et exportez votre vidéo de storytelling d'entreprise dans le format optimal pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Développez des témoignages vidéo convaincants et des études de cas, renforçant la confiance et illustrant la valeur à travers des récits clients authentiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de storytelling d'entreprise ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos marketing convaincantes et du contenu pour les réseaux sociaux. Notre plateforme intuitive de création de vidéos AI utilise des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes pour simplifier l'ensemble du processus de création de vidéos de storytelling d'entreprise.

HeyGen peut-il générer des vidéos AI engageantes directement à partir de texte ?

Absolument, la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen transforme vos scripts en vidéos soignées. Utilisez notre rédacteur de script AI intégré et notre génération avancée de voix off pour donner vie à votre récit sans effort.

Quels outils créatifs sont disponibles dans HeyGen pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen propose un éditeur robuste de glisser-déposer, permettant une personnalisation étendue de vos projets vidéo. Accédez à une vaste bibliothèque de médias et utilisez des modèles personnalisables pour réaliser votre vision créative.

Quel rôle jouent les avatars AI de HeyGen dans le storytelling vidéo ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen servent de présentateurs captivants à l'écran, apportant professionnalisme et engagement à votre storytelling vidéo. Ils sont un élément central de nos capacités de création de vidéos AI, rendant les productions complexes accessibles à tous.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo