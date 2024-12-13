Créateur de Vidéos de Storytelling d'Entreprise pour des Campagnes Impactantes
Engagez votre audience avec des vidéos de storytelling professionnelles. Notre fonctionnalité de Texte en vidéo à partir de script, alimentée par l'IA, transforme rapidement le texte en visuels époustouflants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 60 secondes conçue pour des clients potentiels et des investisseurs, expliquant clairement les avantages d'une solution technologique innovante. Adoptez une esthétique visuelle propre et moderne, avec un avatar AI agissant comme présentateur pour transmettre des informations complexes de manière succincte à travers un storytelling vidéo captivant. Cet "avatar AI" utilisera la fonctionnalité "Avatars AI" de HeyGen pour délivrer un message personnalisé et digne de confiance.
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes destinée aux chercheurs d'emploi et aux partenaires B2B potentiels, mettant en avant la culture unique et l'esprit d'équipe d'une entreprise. Le style visuel et audio doit être authentique et amical, mettant en scène des membres d'équipe diversifiés et une bande sonore positive et entraînante. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement un récit percutant, positionnant l'entreprise comme un leader dans le domaine de la création de vidéos.
Concevez une annonce concise de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée à un large public intéressé par les avancées en IA, annonçant le lancement prochain d'un produit. La vidéo doit être rapide et visuellement riche, incorporant du texte animé et des graphismes saisissants. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer rapidement les messages marketing clés en un clip engageant, démontrant la puissance de la création de vidéos AI pour les vidéos marketing.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Marketing à Fort Impact.
Générez rapidement des créations publicitaires performantes et des vidéos promotionnelles avec l'IA, augmentant la visibilité de l'entreprise et l'efficacité des campagnes.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et des clips captivants pour le marketing sur les réseaux sociaux, améliorant l'engagement de l'audience et la présence de la marque en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de storytelling d'entreprise ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos marketing convaincantes et du contenu pour les réseaux sociaux. Notre plateforme intuitive de création de vidéos AI utilise des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes pour simplifier l'ensemble du processus de création de vidéos de storytelling d'entreprise.
HeyGen peut-il générer des vidéos AI engageantes directement à partir de texte ?
Absolument, la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen transforme vos scripts en vidéos soignées. Utilisez notre rédacteur de script AI intégré et notre génération avancée de voix off pour donner vie à votre récit sans effort.
Quels outils créatifs sont disponibles dans HeyGen pour la personnalisation des vidéos ?
HeyGen propose un éditeur robuste de glisser-déposer, permettant une personnalisation étendue de vos projets vidéo. Accédez à une vaste bibliothèque de médias et utilisez des modèles personnalisables pour réaliser votre vision créative.
Quel rôle jouent les avatars AI de HeyGen dans le storytelling vidéo ?
Les avatars AI réalistes de HeyGen servent de présentateurs captivants à l'écran, apportant professionnalisme et engagement à votre storytelling vidéo. Ils sont un élément central de nos capacités de création de vidéos AI, rendant les productions complexes accessibles à tous.