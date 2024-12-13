Créateur de Vidéos de Formation à la Sécurité Puissant pour Votre Équipe

Transformez des scripts en vidéos de sécurité au travail captivantes instantanément avec nos capacités avancées de texte en vidéo.

Créez une vidéo animée de 60 secondes présentant des vidéos de sécurité au travail fondamentales pour les nouveaux employés, mettant en scène des avatars IA amicaux démontrant les meilleures pratiques dans un environnement de bureau propre et bien éclairé, complétée par une voix off calme et professionnelle générée directement à partir de votre script grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un clip engageant de 45 secondes pour tout le personnel existant, axé sur des vidéos de formation à la réponse d'urgence avec un style visuel dynamique qui intègre du texte audacieux à l'écran et des transitions rapides de scènes à partir des modèles et scènes de HeyGen, soutenu par une voix off claire et autoritaire et des sous-titres précis pour améliorer la compréhension à des fins de formation à la conformité.
Exemple de Prompt 2
Concevez un guide visuel convaincant de 30 secondes utilisant l'apprentissage basé sur des scénarios pour illustrer les techniques de levage correctes pour les employés impliqués dans le travail physique, employant un style visuel réaliste mais concis avec des coupes rapides de la bibliothèque de médias/stock pour montrer les pièges courants et les solutions, souligné par une voix off nette et orientée vers l'action générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une présentation informative de 90 secondes pour les managers et superviseurs détaillant les exigences essentielles des vidéos de sécurité OSHA, présentant le contenu dans un style visuel professionnel et autoritaire avec des visualisations de données claires et du texte à l'écran, facilement adaptable pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect de HeyGen, garantissant une compréhension complète des informations réglementaires complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation à la Sécurité d'Entreprise

Créez des vidéos de sécurité au travail engageantes et efficaces sans effort avec notre plateforme alimentée par l'IA, garantissant que votre équipe est toujours prête et conforme.

1
Step 1
Créez à partir d'un Modèle ou d'un Script
Commencez votre projet en sélectionnant un modèle vidéo professionnel de notre bibliothèque. Alternativement, collez votre script et utilisez notre fonctionnalité de texte en vidéo pour générer instantanément vos scènes initiales.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars IA
Améliorez vos vidéos de formation à la sécurité d'entreprise en incorporant des avatars IA réalistes pour communiquer clairement les procédures et les informations importantes.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Maintenez la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos de sécurité au travail en appliquant les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos personnalisés et les schémas de couleurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Une fois votre vidéo de formation à la sécurité d'entreprise complète, exportez facilement la vidéo en haute qualité, adaptée à diverses plateformes et utilisations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Procédures de Santé et de Sécurité

.

Simplifiez les sujets complexes de santé et de sécurité, rendant les informations critiques sur les premiers secours ou les protocoles de danger claires et facilement compréhensibles pour tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos de formation à la sécurité engageantes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation engageantes avec des outils intuitifs et une vaste bibliothèque de modèles vidéo. En tant que puissant générateur de vidéos IA, HeyGen vous permet de transformer des scripts en vidéos de sécurité au travail dynamiques de manière efficace, faisant de vous un créateur de vidéos de sécurité efficace.

Quel rôle jouent les avatars IA dans HeyGen pour les vidéos de sécurité au travail ?

Les avatars IA dans HeyGen donnent vie à vos vidéos de sécurité au travail, rendant le contenu plus accessible et mémorable. Ils sont parfaits pour démontrer des protocoles de sécurité ou un apprentissage basé sur des scénarios, garantissant que votre public reste engagé et retient mieux les informations critiques.

Puis-je personnaliser les éléments de marque pour mes vidéos de formation à la sécurité d'entreprise avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen, votre créateur dédié de vidéos de formation à la sécurité d'entreprise, offre des contrôles de marque robustes pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente. Vous pouvez également personnaliser la génération de voix off et ajouter des sous-titres professionnels, garantissant que chaque vidéo de sécurité s'aligne avec l'identité de votre entreprise.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de formation à la conformité et de sécurité OSHA ?

HeyGen accélère la production de vidéos de formation à la conformité et de sécurité OSHA grâce à sa fonctionnalité avancée de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère un contenu professionnel, prêt à être exporté vers vos plateformes préférées, garantissant des protocoles de sécurité efficaces et standardisés.

