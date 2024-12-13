Imaginez une vidéo dynamique de 45 secondes conçue pour les fondateurs de startups et les investisseurs, illustrant leur feuille de route produit avec clarté et impact. Cette vidéo devrait présenter un style visuel épuré et professionnel avec une musique de fond entraînante et une voix off sophistiquée, démontrant comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo, combinée avec des avatars AI expressifs, peut transformer des stratégies complexes en vidéos captivantes qui suscitent l'adhésion et l'enthousiasme pour les futures étapes.

Générer une Vidéo