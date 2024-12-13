Générateur de Vidéos Récapitulatives d'Entreprise : Créez des Revues Engagées Rapidement

Transformez vos données en vidéos récapitulatives captivantes avec notre générateur de vidéos AI, propulsé par une génération de voix off avancée.

Créez une vidéo récapitulative dynamique de 30 secondes conçue pour les réseaux sociaux, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing qui ont besoin d'un résumé rapide et engageant de leurs réalisations mensuelles. Cette vidéo devrait inclure une musique entraînante et des graphismes modernes, en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer sans effort les indicateurs de performance clés en récits visuels captivants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo récapitulative professionnelle de 60 secondes pour les parties prenantes internes et les investisseurs, mettant en avant les étapes clés et la performance financière. Le style visuel doit être épuré et axé sur les données, accompagné d'une voix off autoritaire générée grâce à la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen, garantissant clarté et impact pour ce cas d'utilisation essentiel de générateur de vidéo récapitulative d'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 45 secondes mettant en avant un récent lancement de produit, destinée aux clients potentiels et à la presse. Imaginez un style visuel élégant et aspirant avec des prises de vue cinématographiques du produit et une bande sonore vibrante. Utilisez la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour enrichir le récit et créer une expérience vidéo véritablement personnalisable.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo récapitulative de fin d'année de 50 secondes destinée à un public général, y compris les clients existants et la communauté, célébrant les succès de l'année et les perspectives futures. Cette vidéo inspirante et festive, combinant des éléments animés avec des séquences réelles, peut être facilement assemblée en utilisant les divers "Modèles & scènes" de HeyGen pour générer rapidement du contenu vidéo adapté à diverses plateformes, assurant une large portée et un engagement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Récapitulatives d'Entreprise

Transformez sans effort vos données et réalisations d'entreprise en vidéos récapitulatives captivantes et professionnelles en utilisant des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Récapitulative
Commencez par sélectionner parmi nos **modèles & scènes** conçus professionnellement pour les récapitulatifs d'entreprise. Cela fournit une base structurée pour démarrer rapidement votre projet et créer facilement du contenu vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Vos Points Forts d'Entreprise
Saisissez vos réalisations clés, métriques et messages. Améliorez votre récit en utilisant notre **bibliothèque de médias/soutien de stock** ou en téléchargeant vos propres images et clips vidéo pour générer une vidéo personnalisable.
3
Step 3
Sélectionnez Votre Voix Off
Ajoutez une voix professionnelle à votre récit en utilisant notre **génération de voix off** avancée à partir de votre script. Choisissez parmi divers tons et langues pour garantir que votre vidéo récapitulative soit engageante et claire.
4
Step 4
Exportez Votre Récapitulatif Final
Une fois votre vidéo parfaite, utilisez le **redimensionnement des ratios d'aspect & exports** pour la préparer pour n'importe quelle plateforme. Générez votre vidéo récapitulative d'entreprise soignée, prête à être partagée sur les réseaux sociaux ou lors de présentations internes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Récapitulatifs Promotionnels d'Entreprise

Créez des vidéos récapitulatives d'entreprise dynamiques et alimentées par l'AI qui promeuvent efficacement les réalisations et stimulent l'engagement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de vidéos récapitulatives d'entreprise ?

HeyGen utilise une AI avancée pour fonctionner comme un générateur de vidéos récapitulatives d'entreprise robuste. Les utilisateurs peuvent rapidement créer des vidéos récapitulatives professionnelles à partir de texte, en utilisant des avatars AI, des modèles personnalisables et une génération de voix off puissante, rendant le processus efficace et convivial.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un excellent créateur de vidéos récapitulatives pour les marques ?

HeyGen est un excellent créateur de vidéos récapitulatives pour les marques car il offre de nombreuses options vidéo personnalisables. Vous pouvez appliquer vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs de marque, et intégrer vos médias dans des modèles professionnels pour garantir que chaque vidéo récapitulative s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos récapitulatives ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la création de vidéos récapitulatives en transformant le texte en contenu engageant. Ses outils alimentés par l'AI, y compris la fonctionnalité texte en vidéo et la génération automatique de voix off, permettent aux utilisateurs de créer du contenu vidéo rapidement, réduisant considérablement le temps de production.

HeyGen peut-il produire des vidéos récapitulatives professionnelles adaptées aux réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen peut générer des vidéos récapitulatives professionnelles parfaitement adaptées aux plateformes de réseaux sociaux. Avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect et les sous-titres automatiques, HeyGen agit comme un créateur de vidéos de mise en valeur efficace, garantissant que votre contenu est optimisé et accessible pour divers publics.

