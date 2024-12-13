Votre Créateur de Vidéos Prêt-à-l'Emploi pour les Entreprises

Créez rapidement des vidéos de formation et de marketing professionnelles. Transformez des scripts en contenu visuel dynamique grâce à notre fonctionnalité de texte en vidéo sans faille.

Produisez une vidéo marketing convaincante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant un nouveau produit avec un style visuel dynamique et entraînant, accompagné d'une bande sonore moderne. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés de manière engageante, aidant ainsi les entreprises à créer du contenu vidéo promotionnel efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative concise de 45 secondes ciblant des clients potentiels, détaillant un service ou un processus complexe. Le style visuel et audio doit être clair, informatif, et comporter une voix off amicale, en exploitant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour créer une solution de création de vidéos d'entreprise en ligne.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, annonçant une vente flash ou une mise à jour rapide. Adoptez une esthétique visuelle tendance et rapide avec une musique contemporaine, en assurant une accessibilité et une portée maximales en ajoutant des sous-titres/captions avec HeyGen pour un contenu vidéo court percutant.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'entreprise soignée de 60 secondes pour les équipes internes et les parties prenantes, présentant les réalisations trimestrielles ou une nouvelle initiative. Maintenez un style visuel et audio autoritaire mais inspirant avec une bande sonore professionnelle, en accélérant la création en commençant par l'un des modèles et scènes complets de HeyGen pour la création de vidéos professionnelles prêtes à l'emploi.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos prêt-à-l'emploi pour les entreprises

Créez rapidement des vidéos professionnelles et percutantes prêtes à l'emploi pour les entreprises avec des outils alimentés par l'AI pour préparer votre équipe et vos partenaires au succès.

1
Step 1
Créez votre fondation
Commencez par coller votre script ou choisir un modèle préconçu. La capacité de HeyGen à transformer du "texte en vidéo" à partir d'un script transforme instantanément vos mots en un récit visuel dynamique, garantissant que votre message est clair et concis pour tout contenu de formation ou informatif.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre contenu. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement au ton de votre marque, rendant vos matériaux prêts à l'emploi pour les entreprises plus accessibles et mémorables.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Intégrez l'identité de votre entreprise de manière transparente. Utilisez les "contrôles de branding (logo, couleurs)" pour maintenir la cohérence à travers toutes vos vidéos, tout en enrichissant vos scènes avec des images, vidéos et musiques pertinentes de la vaste bibliothèque multimédia.
4
Step 4
Exportez et partagez en toute confiance
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la facilement dans divers formats et résolutions adaptés à toute plateforme. Profitez du "redimensionnement et des exports au format d'aspect" pour garantir que votre contenu prêt-à-l'emploi pour les entreprises soit superbe partout, des présentations internes aux réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les histoires de réussite client

.

Produisez des vidéos AI engageantes pour mettre en valeur efficacement les histoires de réussite client, renforçant ainsi la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider mon entreprise à créer des vidéos marketing engageantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI conçu pour permettre aux entreprises de produire rapidement et efficacement des vidéos marketing de haute qualité. Avec une vaste bibliothèque de modèles vidéo et des avatars AI personnalisables, vous pouvez créer facilement du contenu captivant qui résonne avec votre audience. Cette plateforme simplifie votre processus créatif pour la création de vidéos d'entreprise en ligne.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos d'entreprise en ligne efficace pour divers besoins de contenu ?

HeyGen propose un éditeur vidéo intuitif par glisser-déposer, ce qui en fait un créateur de vidéos d'entreprise en ligne efficace pour divers besoins de contenu. Vous pouvez facilement produire tout, des vidéos de formation aux vidéos pour les réseaux sociaux, en passant par du contenu vidéo d'entreprise soigné, simplement en convertissant du texte en vidéo grâce à la puissante AI de HeyGen.

HeyGen peut-il créer du contenu vidéo professionnel de courte durée et des vidéos explicatives pour ma marque ?

Absolument, HeyGen est une plateforme alimentée par l'AI parfaite pour générer du contenu vidéo professionnel de courte durée, y compris des vidéos promotionnelles engageantes et des vidéos explicatives détaillées. La plateforme inclut des contrôles de marque robustes, garantissant que votre production vidéo s'aligne parfaitement avec l'esthétique et le message de votre marque.

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour une production vidéo efficace ?

HeyGen, en tant que générateur de vidéos AI de premier plan, transforme la production vidéo en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte en vidéo sans faille. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen générera des vidéos professionnelles avec une génération de voix off naturelle, ce qui en fait un excellent créateur de vidéos prêtes à l'emploi pour les entreprises.

