Créateur de Vidéos de Propositions Commerciales : Créez des Argumentaires percutants Rapidement

Créez des vidéos de propositions commerciales professionnelles sans effort en utilisant nos Modèles et scènes intuitifs, garantissant que vos argumentaires soient persuasifs et mémorables.

Créez une vidéo de proposition commerciale convaincante de 60 secondes destinée aux investisseurs potentiels et aux parties prenantes clés, mettant en avant votre idée innovante avec un style visuel professionnel et confiant et une voix off claire et persuasive. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre présentation détaillée en un argumentaire de vente captivant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative informative de 45 secondes ciblant les nouveaux clients et les visiteurs de votre site web, présentant votre produit ou service avec une esthétique moderne et épurée, comprenant des graphiques animés et une musique de fond entraînante. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un récit visuellement attrayant et facile à comprendre.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée à votre communauté en ligne et à vos abonnés, conçue pour capter l'attention avec des visuels vibrants et un ton amical. Mettez en avant un avatar AI engageant créé avec la capacité d'avatars AI de HeyGen, délivrant un message concis et percutant pour susciter un engagement immédiat.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo succincte de plan d'affaires de 90 secondes pour les parties prenantes internes et la direction exécutive, présentant les stratégies clés avec un style visuel détaillé mais accessible qui maintient une cohérence de marque. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration professionnelle et articulée à vos données et graphiques à l'écran.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne votre Créateur de Vidéos de Propositions Commerciales

Créez des vidéos de propositions commerciales convaincantes sans effort avec notre créateur de vidéos en ligne intuitif. Donnez vie à vos argumentaires de vente, engagez les investisseurs et impressionnez les clients.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Lancez votre vidéo de proposition commerciale en sélectionnant parmi la gamme diversifiée de Modèles et scènes de HeyGen. Ces modèles prêts à l'emploi fournissent une base rapide et professionnelle pour votre argumentaire de vente.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix
Personnalisez votre vidéo avec un contenu captivant. Téléchargez vos médias, sélectionnez dans la bibliothèque de médias intégrée, ou utilisez la génération de voix off de HeyGen pour une narration claire et engageante.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Améliorations
Assurez-vous que votre proposition reflète votre identité en utilisant les contrôles de Branding de HeyGen (logo, couleurs). Intégrez votre Kit de Marque unique pour maintenir la cohérence et l'attrait professionnel tout au long de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo Finale
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de proposition commerciale. Les redimensionnements d'aspect et les exports de HeyGen garantissent que votre création est optimisée pour diverses plateformes et prête pour des partages sociaux fluides ou des présentations clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Explicatives et d'Argumentaires

Générez rapidement des vidéos explicatives engageantes ou des clips d'argumentaires concis, détaillant efficacement votre plan d'affaires ou vos offres de produits.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos commerciales en ligne efficace ?

HeyGen permet aux entreprises de créer rapidement des vidéos de qualité professionnelle, fonctionnant comme un créateur de vidéos commerciales en ligne avancé. Avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, vous pouvez facilement produire du contenu engageant pour des argumentaires de vente, des vidéos explicatives et des campagnes sur les réseaux sociaux, boostant considérablement vos efforts de marketing vidéo.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de plans d'affaires ou de propositions convaincantes ?

Absolument. HeyGen est un créateur idéal de vidéos de plans d'affaires, offrant des modèles personnalisables pour articuler votre vision aux investisseurs, employés et clients. Incorporez les éléments de votre Kit de Marque et des appels à l'action puissants pour garantir que vos vidéos de propositions commerciales soient à la fois professionnelles et persuasives.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une solution efficace pour produire des vidéos commerciales ?

HeyGen simplifie le flux de création de vidéos avec sa plateforme en ligne intuitive, permettant une production rapide de vidéos commerciales de haute qualité. Exploitez les avatars AI et les fonctionnalités de texte-à-vidéo pour générer efficacement du contenu pour diverses plateformes de réseaux sociaux et assurez-vous que tout votre contenu reste conforme à votre marque.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans toutes les vidéos commerciales ?

HeyGen priorise la cohérence de la marque en vous permettant d'intégrer les éléments spécifiques de votre Kit de Marque, y compris les logos et les couleurs, dans tous vos modèles de vidéos. Cela garantit que chaque vidéo de profil d'entreprise, de lancement de produit ou d'actif marketing maintient une apparence professionnelle et conforme à la marque sans effort.

