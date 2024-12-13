générateur de vidéos de propositions commerciales : Créez des présentations engageantes rapidement

Créez des propositions vidéo personnalisées convaincantes plus rapidement que jamais en utilisant la transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour un marketing vidéo percutant.

Créez une vidéo de proposition commerciale concise de 60 secondes adaptée aux cadres occupés, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off sophistiquée pour offrir une présentation soignée, directe et professionnelle avec un ton clair et autoritaire. Cette vidéo vise à transmettre rapidement les propositions de valeur clés aux décideurs de haut niveau, assurant un impact maximal en un minimum de temps.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative convaincante de 90 secondes conçue pour des clients potentiels ou des équipes internes afin de démystifier des produits ou services techniques complexes. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour garantir précision et cohérence, complétée par des visuels modernes et informatifs et une narration précise, ainsi que des sous-titres essentiels pour l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de proposition personnalisée d'une minute qui permet aux équipes de vente de mieux engager des clients spécifiques. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer des vidéos conformes à la marque qui sont soignées, persuasives et présentent une voix chaleureuse mais professionnelle, adaptée à chaque opportunité client unique.
Exemple de Prompt 3
Générez une pièce marketing vidéo engageante de 45 secondes pour les clients existants et les premiers utilisateurs, annonçant de nouvelles mises à jour de produits ou des améliorations de fonctionnalités. Utilisez la création vidéo alimentée par l'AI de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour produire une annonce dynamique, visuellement attrayante et concise avec une musique entraînante et du texte à l'écran, en veillant à ce qu'elle soit optimisée pour diverses plateformes numériques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de propositions commerciales

Créez facilement des propositions vidéo convaincantes et conformes à la marque en quelques minutes avec des outils alimentés par l'AI, transformant vos présentations en expériences personnalisées et visuellement engageantes.

1
Step 1
Générez votre script
Commencez par entrer votre texte ou script de proposition. Notre AI utilisera la technologie de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre contenu écrit en un récit vidéo captivant.
2
Step 2
Personnalisez avec des modèles et des scènes
Sélectionnez parmi des modèles et scènes conçus par des professionnels pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Appliquez des éléments de marque personnalisés, des couleurs et des logos à l'aide de contrôles intuitifs.
3
Step 3
Ajoutez des avatars AI et une voix off
Améliorez votre proposition avec des avatars AI réalistes pour présenter votre message. Optionnellement, générez des voix off naturelles et incluez des médias de notre vaste bibliothèque.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo et téléchargez votre fichier MP4 de haute qualité. Partagez facilement votre proposition vidéo personnalisée sur diverses plateformes ou intégrez-la directement sur votre site web.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des vidéos explicatives engageantes

Développez des vidéos explicatives claires et persuasives pour articuler des idées complexes dans vos propositions commerciales, simplifiant les concepts pour les clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer vos scripts en vidéos engageantes avec un minimum d'effort. Vous pouvez générer des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité à partir de texte, simplifiant considérablement votre flux de travail de création vidéo alimenté par l'AI.

Puis-je créer des vidéos conformes à la marque avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos éléments personnalisés pour créer des vidéos conformes à la marque. Utilisez nos modèles conçus par des professionnels et notre riche bibliothèque de médias pour garantir que chaque vidéo reflète l'identité unique de votre marque.

Quels outils d'édition vidéo sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer, agissant comme un puissant éditeur vidéo AI pour une personnalisation facile. Vous pouvez ajouter ou modifier des sous-titres, affiner les scènes et utiliser divers outils d'édition vidéo pour perfectionner votre contenu avant l'exportation.

Comment HeyGen peut-il améliorer mes propositions commerciales ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos de propositions commerciales, vous permettant de créer des propositions vidéo personnalisées qui se démarquent vraiment. Avec la création vidéo alimentée par l'AI, vous pouvez livrer des présentations et des vidéos explicatives convaincantes rapidement, renforçant vos efforts globaux de marketing vidéo.

