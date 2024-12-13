Générateur de Vidéos Promo d'Entreprise : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Boostez votre marque avec des vidéos promotionnelles professionnelles en utilisant des outils alimentés par l'IA, en tirant parti de la fonctionnalité innovante de HeyGen de conversion de texte en vidéo pour une création sans effort.

Imaginez une vidéo promo vibrante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de créer du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être lumineux et moderne avec une voix off enthousiaste, mettant en avant la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo pour générer rapidement des vidéos promotionnelles percutantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle élégante et professionnelle de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing, soulignant l'efficacité de la création de campagnes percutantes. Le style visuel doit être épuré avec des animations dynamiques et une voix confiante et autoritaire. Montrez comment les avatars AI de HeyGen peuvent donner vie aux présentations, en utilisant nos outils alimentés par l'IA pour une création de vidéos promo sans faille.
Exemple de Prompt 2
Créez une publicité vidéo promo inspirante et cinématographique de 60 secondes conçue pour les entrepreneurs et les startups, axée sur l'établissement d'une forte présence de marque sans grands budgets. Le style visuel et audio doit être inspirant avec une voix off motivante et des séquences de haute qualité. Mettez en avant la polyvalence des modèles et scènes de HeyGen et le vaste support de la bibliothèque de médias/stock pour produire des médias génératifs captivants.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo rapide et énergique de 30 secondes pour les créateurs de contenu, illustrant à quel point il est facile de produire du contenu de haute qualité en format court. Le style visuel doit être engageant et dynamique, accompagné d'une voix off vivante. Mettez en avant la génération de voix off et les fonctionnalités de sous-titres/captions de HeyGen, le positionnant comme un créateur de vidéos promo AI essentiel pour des montages rapides et une accessibilité large.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Promo d'Entreprise

Créez des vidéos promo professionnelles et engageantes sans effort avec des outils alimentés par l'IA, transformant vos idées en contenu visuel captivant pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez par choisir parmi une large gamme de "Modèles & scènes" conçus professionnellement pour divers secteurs, ou commencez avec une toile vierge pour libérer votre créativité pour votre prochain projet de "créateur de vidéos promo".
2
Step 2
Créez Votre Contenu avec l'IA
Utilisez la puissance d'un "créateur de vidéos promo AI" en utilisant la fonctionnalité de "conversion de texte en vidéo". Entrez simplement votre script, et regardez l'IA générer automatiquement des visuels et dialogues captivants.
3
Step 3
Ajoutez des Personnalisations et Peaufinez
Améliorez votre vidéo en personnalisant les éléments. "Ajoutez" une touche professionnelle avec un branding personnalisé, intégrez vos propres médias, ou perfectionnez l'audio avec une "génération de voix off" naturelle pour un produit final soigné.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Promo
Finalisez votre "vidéo promo" pour la distribution. Utilisez le "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour l'optimiser pour diverses plateformes comme les "réseaux sociaux", garantissant que votre message atteint efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Vos Clients

.

Développez des vidéos persuasives alimentées par l'IA pour présenter des témoignages et des histoires de réussite de clients, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une vidéo promo d'entreprise ?

HeyGen rend la création d'une vidéo promo d'entreprise simple grâce à ses outils intuitifs alimentés par l'IA. Vous pouvez transformer des invites textuelles en vidéos engageantes en utilisant une large gamme de modèles et d'avatars AI, réduisant considérablement le temps de production de votre vidéo promo.

HeyGen peut-il générer des publicités vidéo promo diversifiées pour différentes plateformes ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos promo AI conçu pour produire efficacement des publicités vidéo promo diversifiées. Avec des médias génératifs et des visuels AI, vous pouvez créer du contenu captivant adapté à différentes plateformes de réseaux sociaux, garantissant que votre message atteint efficacement votre audience.

Quelles fonctionnalités de personnalisation HeyGen offre-t-il pour mon contenu vidéo promotionnel ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre vidéo promotionnelle. Utilisez les contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs, sélectionnez dans une riche bibliothèque de médias, et ajustez les ratios d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes, agissant comme votre éditeur vidéo complet.

HeyGen fournit-il des voix off professionnelles et un support pour les vidéos explicatives ?

Absolument, HeyGen génère des voix off de haute qualité dans plusieurs langues et offre des fonctionnalités robustes idéales pour les vidéos explicatives. Combinez des voix off professionnelles avec des visuels AI dynamiques pour créer du contenu percutant et informatif rapidement et efficacement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo