Créateur de Vidéos de Projets d'Entreprise : Créez des Vidéos Rapidement et Facilement
Transformez des projets complexes en vidéos captivantes. Utilisez des avatars IA pour créer du contenu professionnel rapidement et à moindre coût.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de formation interne de 90 secondes conçu pour les départements RH, illustrant les avantages de la création de vidéos par IA pour l'intégration des nouveaux employés. La vidéo doit être engageante et éducative, mettant en scène divers avatars IA interagissant dans des environnements de bureau virtuels. Soulignez la facilité d'utilisation des avatars IA de HeyGen pour présenter des informations clés de manière cohérente et personnalisée, en utilisant des modèles personnalisables pour respecter les directives de la marque.
Créez une publicité vidéo dynamique de 45 secondes pour les entreprises de commerce électronique, mettant en avant les nouvelles fonctionnalités de produits en utilisant des stratégies de marketing vidéo convaincantes. Cette vidéo doit être rapide et visuellement riche, incorporant des séquences d'archives vibrantes et une musique de fond entraînante. Démontrez comment la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen permet une intégration rapide de visuels de haute qualité pour améliorer l'attrait des produits.
Construisez une mise à jour de communication d'entreprise de 2 minutes destinée aux responsables de formation interne, décrivant les nouvelles procédures de conformité. La vidéo doit maintenir un style visuel clair, direct et accessible, se concentrant principalement sur des démonstrations de partage d'écran. Mettez en avant comment la fonctionnalité de sous-titres/captions automatiques de HeyGen garantit une accessibilité et une compréhension complètes pour tous les employés, facilitant la création de vidéos d'entreprise inclusives et informatives.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes en utilisant l'IA pour dynamiser vos campagnes marketing et obtenir un engagement plus élevé.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'améliorer votre présence en ligne et de vous connecter avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'entreprise ?
HeyGen est une plateforme alimentée par l'IA conçue pour simplifier la création de vidéos d'entreprise professionnelles. Utilisez des avatars IA et un éditeur glisser-déposer convivial pour produire rapidement et efficacement des vidéos de marketing, de formation ou de vente de haute qualité.
Quelles capacités IA HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?
HeyGen exploite des outils vidéo IA avancés pour offrir des fonctionnalités sophistiquées telles que des avatars IA réalistes, la génération de texte-à-vidéo à partir de script, et la génération de voix off. Ces capacités techniques permettent aux utilisateurs de créer du contenu engageant avec précision et facilité, en faisant une solution puissante de création vidéo par IA.
Puis-je personnaliser les vidéos avec les éléments de ma marque en utilisant HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer sans effort votre logo, vos couleurs spécifiques et d'autres éléments de marque dans vos vidéos. Cela garantit la cohérence et renforce votre identité de marque dans tous vos efforts de marketing vidéo.
HeyGen prend-il en charge diverses options de médias et d'exportation pour mes vidéos de projets d'entreprise ?
Oui, HeyGen intègre une riche bibliothèque de médias et de séquences d'archives, ainsi que des capacités d'enregistrement d'écran et de caméra pour une capture de contenu complète. Vous pouvez également redimensionner facilement les ratios d'aspect et exporter vos vidéos de projets d'entreprise finales au format MP4 de haute qualité, garantissant la compatibilité sur diverses plateformes.