Générateur de Vidéos de Mise à Jour des Processus d'Affaires : Simplifiez vos Communications

Créez rapidement des mises à jour professionnelles de l'entreprise et des vidéos de formation en utilisant des avatars AI pour engager votre équipe sans tracas.

Une vidéo énergique de 45 secondes sur la mise à jour des processus d'affaires doit être créée pour les membres de l'équipe interne, expliquant le déploiement d'un nouveau logiciel. Cette vidéo doit avoir un style visuel moderne et amical, utilisant un avatar AI pour les guider à travers les étapes clés, complété par une voix off professionnelle pour clarifier ces mises à jour importantes de l'entreprise.

Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les nouveaux employés, les guidant à travers la liste de contrôle d'intégration révisée. Utilisez un style graphique animé facile à suivre, associé à une voix off calme et éducative, et assurez-vous que toute la production est dérivée de manière transparente d'un script textuel détaillé en utilisant la fonction de texte à vidéo.
Imaginez produire une vidéo marketing soignée de 30 secondes destinée aux parties prenantes internes, mettant en avant une récente amélioration de l'efficacité dans un processus de production. Cette pièce visuelle devrait utiliser un style visuel dynamique et corporatif, en exploitant divers modèles et scènes pour mettre en valeur des vidéos professionnelles et l'approche proactive de l'entreprise face au changement.
Créez une vidéo concise de mise à jour de l'entreprise de 15 secondes pour tous les employés, annonçant un léger ajustement de politique. Elle doit présenter une approche visuelle simple et directe et une voix off claire et succincte, vous permettant de générer des vidéos en quelques minutes pour un partage d'informations rapide et percutant.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos de mise à jour des processus d'affaires

Créez sans effort des vidéos professionnelles de mise à jour des processus d'affaires qui clarifient des informations complexes et tiennent votre équipe informée grâce à notre générateur de vidéos AI intuitif.

1
Step 1
Créez votre Script
Saisissez votre texte, et notre système le transformera instantanément en vidéo en utilisant la technologie "texte à vidéo", formant la base de votre mise à jour.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar
Améliorez l'engagement en choisissant parmi divers "avatars AI" pour présenter votre message, ajoutant une touche humaine à vos mises à jour d'affaires importantes.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off
Incorporez des "voix off" convaincantes en générant une narration au son naturel pour articuler clairement votre mise à jour des processus d'affaires.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo
Examinez vos "vidéos d'affaires" complètes et exportez-les dans divers formats, prêtes pour une distribution fluide à travers votre organisation.

Simplifiez les Informations Complexes

Décomposez des processus d'affaires complexes en explications vidéo faciles à comprendre, assurant la clarté pour toutes les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos créatives ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création de vidéos en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Les utilisateurs peuvent transformer facilement des scripts en contenu vidéo dynamique, rendant les vidéos professionnelles accessibles pour divers besoins d'affaires.

Quels types de vidéos professionnelles puis-je générer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de vidéos professionnelles, y compris des vidéos marketing engageantes, des vidéos de formation informatives et des mises à jour essentielles de l'entreprise. Notre plateforme intuitive permet une création rapide en utilisant des modèles de vidéos préconçus et un éditeur glisser-déposer.

HeyGen peut-il transformer du texte en contenu vidéo engageant ?

Absolument. Les puissantes capacités de génération de contenu AI de HeyGen vous permettent de convertir du texte simple en contenu vidéo captivant en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off naturelles. Cette fonctionnalité est parfaite pour créer des vidéos explicatives ou du contenu de générateur de vidéos de mise à jour des processus d'affaires efficacement.

À quelle vitesse HeyGen peut-il produire des vidéos d'affaires de haute qualité ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos en quelques minutes, accélérant considérablement la production de vidéos d'affaires de haute qualité. Notre processus simplifié, avec des avatars AI et des modèles personnalisables, assure un délai d'exécution rapide sans compromettre les résultats professionnels.

