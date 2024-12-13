Générateur de Vidéos de Procédures d'Entreprise pour SOPs Alimentés par l'IA
Créez rapidement une documentation vidéo avec des voix off IA pour une formation et des communications internes claires et cohérentes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les nouveaux membres de l'équipe, créez une vidéo didactique de 2 minutes qui sert de documentation vidéo essentielle pour notre logiciel de gestion de projet interne. La présentation visuelle doit être accueillante et directe, avec un avatar AI accessible de la bibliothèque d'avatars AI de HeyGen pour guider les utilisateurs à travers les étapes, soutenu par une piste audio professionnelle et claire pour assurer une compréhension complète.
Développez une vidéo convaincante de 90 secondes spécifiquement pour les équipes techniques et les chefs de projet, décrivant une récente mise à jour complexe du flux de travail dans notre pipeline de développement, en soulignant comment la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen peut rapidement transformer un texte détaillé en une explication visuelle dynamique. La vidéo doit avoir un style visuel propre et corporatif avec des graphismes nets et un ton informatif précis, rendant les détails complexes faciles à digérer.
Une vidéo urgente de 45 secondes est requise pour les utilisateurs finaux et le personnel de support, fournissant un guide de référence rapide pour les étapes de dépannage courantes de notre portail client, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et la clarté même dans les environnements sans son. L'approche visuelle doit être directe et basée sur l'enregistrement d'écran, avec des sous-titres audacieux et faciles à lire accompagnant des instructions simples à l'écran.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation avec l'IA.
Utilisez des vidéos alimentées par l'IA pour améliorer la compréhension et la mémorisation des employés des procédures d'entreprise complexes et des SOPs, améliorant l'efficacité globale de la formation.
Échelle de la Documentation Vidéo et de la Formation.
Générez efficacement une documentation vidéo étendue et des supports de formation, garantissant une communication cohérente et un accès généralisé pour tous les membres de l'équipe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de procédures d'entreprise ?
HeyGen est une plateforme vidéo IA avancée qui simplifie le processus de génération de documentation vidéo de haute qualité. Elle utilise des avatars IA et la technologie de texte en vidéo pour transformer sans effort vos scripts en vidéos professionnelles et engageantes sans nécessiter de compétences complexes en montage.
HeyGen peut-il intégrer des enregistrements d'écran dans des vidéos générées par IA ?
Oui, HeyGen offre des capacités d'enregistrement d'écran natives robustes, vous permettant de capturer des applications logicielles ou des flux de travail complexes. Vous pouvez ensuite fusionner ces enregistrements avec des avatars IA et des voix off générées par IA, améliorant ainsi vos guides utilisateur étape par étape et vos communications internes.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'entreprise ?
HeyGen fournit des contrôles de branding complets pour garantir que vos vidéos d'entreprise maintiennent une identité de marque cohérente. Vous pouvez facilement personnaliser des éléments tels que les logos et les couleurs de la marque, et utiliser des modèles conçus professionnellement pour aligner chaque vidéo avec les standards visuels de votre entreprise.
HeyGen prend-il en charge les sous-titres et la traduction pour des audiences mondiales ?
Absolument. HeyGen génère automatiquement des sous-titres, essentiels pour l'accessibilité et une compréhension plus large. De plus, ses voix off IA et ses traductions en un clic vous permettent de localiser le contenu, atteignant et engageant efficacement une audience mondiale diversifiée.