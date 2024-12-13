Générateur de Vidéos de Procédures d'Entreprise pour SOPs Alimentés par l'IA

Créez rapidement une documentation vidéo avec des voix off IA pour une formation et des communications internes claires et cohérentes.

Produisez une vidéo concise d'une minute démontrant une procédure interne clé de l'entreprise, idéale pour former de nouveaux employés sur une fonction logicielle critique. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des enregistrements d'écran clairs, complétés par une voix off amicale mais autoritaire générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, garantissant une instruction audio de haute qualité et cohérente.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les nouveaux membres de l'équipe, créez une vidéo didactique de 2 minutes qui sert de documentation vidéo essentielle pour notre logiciel de gestion de projet interne. La présentation visuelle doit être accueillante et directe, avec un avatar AI accessible de la bibliothèque d'avatars AI de HeyGen pour guider les utilisateurs à travers les étapes, soutenu par une piste audio professionnelle et claire pour assurer une compréhension complète.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo convaincante de 90 secondes spécifiquement pour les équipes techniques et les chefs de projet, décrivant une récente mise à jour complexe du flux de travail dans notre pipeline de développement, en soulignant comment la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen peut rapidement transformer un texte détaillé en une explication visuelle dynamique. La vidéo doit avoir un style visuel propre et corporatif avec des graphismes nets et un ton informatif précis, rendant les détails complexes faciles à digérer.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo urgente de 45 secondes est requise pour les utilisateurs finaux et le personnel de support, fournissant un guide de référence rapide pour les étapes de dépannage courantes de notre portail client, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et la clarté même dans les environnements sans son. L'approche visuelle doit être directe et basée sur l'enregistrement d'écran, avec des sous-titres audacieux et faciles à lire accompagnant des instructions simples à l'écran.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Procédures d'Entreprise

Rationalisez vos guides opérationnels et formations avec des vidéos engageantes alimentées par l'IA. Transformez rapidement des procédures complexes en documentation visuelle claire et compréhensible.

1
Step 1
Créez Votre Projet Vidéo
Commencez par choisir un modèle professionnel ou en partant de zéro. Utilisez le créateur de vidéos IA pour générer des scènes initiales à partir de votre script.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Professionnels
Incorporez des avatars IA pour présenter des informations ou générez des voix off IA pour une narration claire. Ajoutez automatiquement des sous-titres pour l'accessibilité.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer pour personnaliser votre vidéo. Ajoutez des contrôles de branding, des médias de stock, et affinez les transitions pour parfaire votre procédure.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Finalisez votre vidéo en l'exportant dans le format d'aspect souhaité. Partagez facilement vos vidéos de formation complètes avec les équipes ou intégrez-les dans votre base de connaissances.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures Complexes avec l'IA

.

Transformez des processus d'entreprise complexes et des SOPs en formats vidéo facilement digestibles, rendant les informations critiques accessibles et compréhensibles pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de procédures d'entreprise ?

HeyGen est une plateforme vidéo IA avancée qui simplifie le processus de génération de documentation vidéo de haute qualité. Elle utilise des avatars IA et la technologie de texte en vidéo pour transformer sans effort vos scripts en vidéos professionnelles et engageantes sans nécessiter de compétences complexes en montage.

HeyGen peut-il intégrer des enregistrements d'écran dans des vidéos générées par IA ?

Oui, HeyGen offre des capacités d'enregistrement d'écran natives robustes, vous permettant de capturer des applications logicielles ou des flux de travail complexes. Vous pouvez ensuite fusionner ces enregistrements avec des avatars IA et des voix off générées par IA, améliorant ainsi vos guides utilisateur étape par étape et vos communications internes.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'entreprise ?

HeyGen fournit des contrôles de branding complets pour garantir que vos vidéos d'entreprise maintiennent une identité de marque cohérente. Vous pouvez facilement personnaliser des éléments tels que les logos et les couleurs de la marque, et utiliser des modèles conçus professionnellement pour aligner chaque vidéo avec les standards visuels de votre entreprise.

HeyGen prend-il en charge les sous-titres et la traduction pour des audiences mondiales ?

Absolument. HeyGen génère automatiquement des sous-titres, essentiels pour l'accessibilité et une compréhension plus large. De plus, ses voix off IA et ses traductions en un clic vous permettent de localiser le contenu, atteignant et engageant efficacement une audience mondiale diversifiée.

