Créateur de Vidéos de Priorisation d'Entreprise : Boostez Votre Stratégie

Alignez votre équipe sur les objectifs clés plus rapidement en générant des vidéos professionnelles d'entreprise avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les professionnels du marketing cherchant à améliorer leurs 'campagnes marketing' sur les réseaux sociaux, en soulignant HeyGen comme un 'créateur de vidéos explicatives' efficace. L'approche visuelle doit être rapide, moderne, avec des coupes énergiques et une typographie audacieuse, animée par une voix off enthousiaste et confiante et une musique entraînante. Démontrez la puissance des 'Templates & scenes' et de la 'Génération de voix off' pour un storytelling percutant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes ciblant les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux à la recherche d'un 'moteur créatif' puissant pour divers 'plateformes de médias sociaux'. Cette vidéo doit présenter un style visuel vibrant, avec des coupes rapides et des transitions accrocheuses, accompagnée d'une voix off vive et entraînante. Mettez en avant l'utilité de la 'Bibliothèque de médias/support de stock' et du 'Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect' de HeyGen pour une adaptation rapide du contenu.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo professionnelle de 50 secondes pour les chefs de produit et les fondateurs de startups annonçant de nouvelles fonctionnalités ou 'lancements de produits' avec des 'vidéos d'entreprise' convaincantes. Le style visuel doit être élégant, soigné, avec des démonstrations de produits claires et des superpositions d'interface utilisateur intuitives, accompagnées d'une voix off autoritaire mais engageante. Illustrez comment les 'Sous-titres/légendes' et les 'AI avatars' personnalisables améliorent la clarté et la portée mondiale des annonces de produits.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Priorisation d'Entreprise

Transformez sans effort vos priorités d'entreprise en vidéos engageantes et professionnelles avec la plateforme AI de HeyGen, simplifiant les concepts complexes pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir vos priorités d'entreprise et vos messages clés. Saisissez votre script directement dans HeyGen, et utilisez notre fonctionnalité Text-to-video pour générer automatiquement le brouillon initial de la vidéo, garantissant que votre contenu principal est fidèlement représenté.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Améliorez la clarté de votre vidéo de priorisation en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée de Templates & scenes professionnels. Sélectionnez facilement les mises en page et les arrière-plans qui articulent le mieux vos stratégies et données d'entreprise.
3
Step 3
Choisissez Votre Présentateur
Donnez vie à vos priorités en sélectionnant un avatar AI pour narrer votre vidéo. Nos avatars AI offrent une présentation professionnelle et cohérente, rendant les informations complexes plus accessibles et engageantes pour votre audience.
4
Step 4
Ajoutez la Voix et Finalisez
Affinez l'audio de votre vidéo en utilisant la fonctionnalité de Génération de voix off pour une narration claire et percutante. Une fois peaufinée, exportez facilement votre vidéo de priorisation d'entreprise de haute qualité, prête pour les présentations ou le partage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Renforcez la confiance et la crédibilité en générant facilement des vidéos engageantes qui mettent en avant des expériences client positives.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il comme un moteur créatif pour la production de vidéos d'entreprise ?

HeyGen permet aux entreprises de générer des vidéos d'entreprise de haute qualité grâce à son générateur vidéo AI avancé, simplifiant les processus de production complexes. Il transforme vos idées en histoires visuelles captivantes, agissant comme un moteur créatif efficace pour diverses campagnes marketing et plateformes de médias sociaux.

Quelles fonctionnalités innovantes HeyGen offre-t-il pour la génération de vidéos AI ?

HeyGen exploite des avatars AI de pointe et des capacités sophistiquées de text-to-video pour rationaliser votre flux de travail de création vidéo. Cela permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos professionnelles avec une génération de voix off réaliste à partir d'un simple script.

HeyGen peut-il créer des vidéos explicatives performantes pour les lancements de produits ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos explicatives idéal, vous permettant de créer des récits percutants pour les lancements de produits et d'autres besoins de créateur de vidéos de priorisation d'entreprise. Utilisez son éditeur en ligne intuitif et ses modèles pour produire des publicités vidéo performantes qui communiquent clairement votre proposition de valeur.

Quels outils HeyGen fournit-il pour une génération vidéo et un branding complets ?

HeyGen offre un éditeur en ligne robuste et des modèles diversifiés pour une génération vidéo de bout en bout, garantissant un processus de création fluide. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer leurs éléments de marque, tels que les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence et produire des vidéos professionnelles d'entreprise.

