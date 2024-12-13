Créateur de Vidéos de Présentation d'Entreprise pour des Pitches Engagés
Élevez vos présentations avec des visuels dynamiques et des avatars AI qui captent l'attention et concluent les affaires sans effort.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour intégrer efficacement les nouvelles recrues ou informer les clients potentiels d'une mise à jour complexe de produit, développez une vidéo explicative concise d'une minute et 30 secondes. Utilisez des graphiques nets et informatifs et une narration calme de style tutoriel délivrée par un avatar AI de HeyGen, garantissant que les concepts techniques sont clairement communiqués et facilement compréhensibles pour votre audience.
Produisez une vidéo marketing captivante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises à la recherche d'outils promotionnels accessibles. Cette vidéo devrait incorporer des scènes dynamiques et visuellement attrayantes avec une musique de fond entraînante et un texte clair à l'écran, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer l'engagement visuel et attirer de nouveaux prospects en tant que générateur de vidéos robuste.
Lorsqu'il est nécessaire de faire une mise à jour rapide de l'entreprise ou une annonce de jalon de projet, concevez une courte vidéo interne de 30 secondes pour tous les employés. Présentez un style visuel moderne et de marque avec une voix amicale et professionnelle et des transitions fluides, en utilisant les modèles et scènes disponibles de HeyGen pour simplifier la création et maintenir un message cohérent à travers vos modèles de présentation vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez les Présentations de Formation et d'Intégration.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques, augmentant l'engagement et améliorant la rétention des connaissances pour les employés.
Créez des Pitches de Vente et de Marketing Convaincants.
Produisez des vidéos percutantes pour mettre en avant les réussites clients, rendant vos présentations de vente et de marketing plus persuasives.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les présentations ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos en utilisant son générateur de vidéos AI avancé. Il vous suffit d'entrer votre script pour la conversion texte-en-vidéo, et de l'enrichir avec une voix off de haute qualité, le tout basé sur des modèles conçus professionnellement. Cela permet une production rapide de vidéos de présentation d'entreprise engageantes.
Quels outils techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les présentations vidéo ?
HeyGen fournit des outils techniques robustes pour personnaliser entièrement vos présentations vidéo. Utilisez l'éditeur intuitif par glisser-déposer, intégrez vos contrôles de marque comme les logos et les couleurs, et améliorez votre design avec diverses animations et transitions de notre vaste bibliothèque de médias stock.
Puis-je enregistrer et exporter des présentations d'écran avec HeyGen ?
Oui, HeyGen prend en charge des enregistrements complets d'écran et de caméra pour capturer vos présentations directement sur la plateforme. Une fois votre vidéo terminée, y compris les sous-titres/captions automatiques, vous pouvez facilement la télécharger en tant que fichier MP4 de haute qualité pour un usage polyvalent.
Y a-t-il des modèles conçus professionnellement disponibles dans HeyGen pour divers besoins de présentation ?
Absolument, HeyGen offre une large gamme de modèles et de scènes conçus professionnellement, optimisés pour divers besoins de vidéos de présentation d'entreprise. Ces modèles fournissent un excellent point de départ, vous permettant de créer rapidement des présentations vidéo soignées et percutantes.