Créez des Pitches Gagnants : Créateur de Présentations d'Affaires
Transformez vos idées en designs de présentation époustouflants rapidement avec notre Générateur de Présentations AI et la fonctionnalité de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de 90 secondes destinée aux équipes à distance et aux formateurs d'entreprise, illustrant les avantages d'un logiciel de présentation basé sur le cloud pour une collaboration en temps réel sans faille. La narration visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant divers modèles et scènes pour mettre en avant les changements dynamiques de contenu, soutenue par une génération de voix off amicale et informative. Montrez comment les équipes peuvent facilement travailler ensemble sur un projet de présentation.
Développez une vidéo de 2 minutes pour les analystes de données et les responsables marketing, démontrant comment créer des visualisations de données percutantes dans les présentations. La vidéo doit avoir un style visuel détaillé et analytique, incorporant des graphiques et des diagrammes animés provenant de la bibliothèque de médias/stock. Une voix off engageante et explicative accompagnée de sous-titres clairs guidera les spectateurs à travers des points de données complexes.
Illustrez dans une vidéo de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux consultants indépendants comment tirer parti des fonctionnalités de présentation personnalisables pour une forte cohérence de marque et des formats d'exportation multiples efficaces. Le style visuel doit être lumineux et adaptable, démontrant l'ajustement fluide du contenu pour différents besoins grâce au redimensionnement et aux exportations d'aspect-ratio de HeyGen. Une voix off dynamique et professionnelle mettra en avant la polyvalence et l'impact des présentations personnalisées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation en Entreprise.
Transformez des présentations de formation statiques en vidéos AI dynamiques pour améliorer l'engagement des employés et la rétention des connaissances de manière efficace.
Créez un Contenu Motivant Impactant.
Développez des vidéos motivantes et captivantes pour inspirer les équipes et les audiences, rendant vos présentations d'affaires plus mémorables et engageantes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de présentations d'affaires professionnelles ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en présentations vidéo dynamiques avec des avatars AI et une génération de voix off. Cette approche alimentée par l'AI rationalise l'ensemble du flux de travail du logiciel de présentation, permettant aux utilisateurs de créer efficacement du contenu engageant pour leurs présentations d'affaires.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour le partage et l'intégration ?
HeyGen prend en charge plusieurs formats d'exportation et offre un logiciel de présentation basé sur le cloud pour un accès et une collaboration faciles. Les utilisateurs peuvent partager et publier sans effort leurs présentations générées par AI, assurant une large compatibilité et portée sur diverses plateformes.
Puis-je personnaliser mes présentations avec les outils AI de HeyGen ?
Absolument. HeyGen fournit des contrôles de marque complets, y compris la personnalisation de logo et de couleur, ainsi qu'une riche bibliothèque de modèles et de scènes. Cela permet aux utilisateurs de créer des designs de présentation époustouflants qui s'alignent parfaitement avec leur identité de marque, rendant chaque présentation personnalisable unique.
HeyGen prend-il en charge les médias riches et les éléments interactifs ?
Oui, HeyGen intègre une vaste bibliothèque de médias et un support de stock pour enrichir les présentations avec des visuels cinématographiques et des visualisations de données. Bien que l'accent principal soit mis sur la génération de texte en vidéo PPT par AI, les utilisateurs peuvent également incorporer des éléments dynamiques comme des animations et des transitions pour créer une expérience de présentation interactive percutante.