Créez une vidéo d'une minute ciblant les professionnels occupés et les fondateurs de startups, montrant comment le Générateur de Présentations AI de HeyGen peut rapidement transformer des idées en pitch decks convaincants. Le style visuel doit être moderne et élégant, avec un avatar AI énergique délivrant le contenu avec une voix off confiante et autoritaire. Mettez en avant la facilité de génération de contenu grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Générer une Vidéo