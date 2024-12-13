Créateur de Vidéos d'Aperçu d'Entreprise : Créez des Présentations Engagantes
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec des avatars AI et boostez l'engagement.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 45 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs de produits, illustrant les fonctionnalités principales à travers des graphiques dynamiques à l'écran et une narration enthousiaste et claire. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement des instructions écrites en un guide visuel captivant, améliorant l'intégration des utilisateurs et l'efficacité de la création vidéo.
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux visant à engager un public plus jeune, annonçant une nouvelle campagne avec des coupes rapides, des couleurs vives et une musique de fond entraînante. Assurez une accessibilité et un impact maximum en intégrant les sous-titres/captions de HeyGen, parfaits pour une consommation rapide des vidéos sur les réseaux sociaux sur appareils mobiles.
Créez une vidéo professionnelle de 90 secondes pour les mises à jour internes de l'entreprise, délivrant des annonces critiques et des jalons de projet aux parties prenantes avec une esthétique sophistiquée et épurée et un ton rassurant et soigné. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une expérience audio de haute qualité et cohérente, rendant votre vidéo d'entreprise percutante et facile à comprendre.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Publicitaires Performantes.
Produisez rapidement des vidéos marketing et promotionnelles percutantes avec l'AI pour atteindre un public plus large et stimuler efficacement la croissance de l'entreprise.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez instantanément des vidéos courtes et captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux, améliorant la visibilité de la marque et l'engagement avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos d'aperçu d'entreprise complet ?
HeyGen permet aux entreprises de créer efficacement des vidéos d'aperçu professionnel en utilisant une technologie avancée de création vidéo AI. Les utilisateurs peuvent transformer du texte en contenu vidéo engageant, rationalisant ainsi l'ensemble du processus de production vidéo.
Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme intuitive de création vidéo AI pour les entreprises ?
HeyGen simplifie la création vidéo avec son interface intuitive et ses générateurs AI, permettant aux utilisateurs de produire rapidement du contenu vidéo de haute qualité. Exploitez des modèles intelligents et la fonctionnalité de texte en vidéo pour générer des vidéos captivantes sans compétences d'édition étendues.
HeyGen peut-il créer divers types de vidéos professionnelles pour différentes plateformes ?
Absolument, HeyGen est conçu pour produire une large gamme de vidéos professionnelles, des campagnes vidéo marketing dynamiques et du contenu vidéo explicatif engageant aux vidéos de vente efficaces et aux vidéos de formation perspicaces. Exportez facilement pour des plateformes comme YouTube et Instagram Reels.
HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans la production vidéo ?
Oui, HeyGen assure la cohérence de la marque en fournissant des contrôles de branding robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés. Cela permet aux entreprises de produire du contenu vidéo de haute qualité qui s'aligne parfaitement avec leur identité visuelle.