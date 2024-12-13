Créateur de Vidéos d'Orientation Professionnelle Puissant pour une Intégration Facile
Assurez-vous que les nouveaux employés comprennent rapidement la culture et les politiques de l'entreprise. Créez des vidéos de formation professionnelles en utilisant des modèles et scènes intuitifs.
Développez une vidéo de formation professionnelle concise de 45 secondes conçue pour que tous les nouveaux employés comprennent rapidement les directives essentielles de la politique de l'entreprise. Utilisez la fonction de conversion de texte en vidéo pour expliquer clairement des informations complexes avec du texte animé et des visuels simples et clairs, soutenus par une voix off calme et autoritaire pour garantir la compréhension et la conformité.
Produisez une vidéo de formation engageante de 30 secondes pour les représentants commerciaux, offrant un aperçu rapide du produit ou une mise à jour des fonctionnalités pour améliorer leurs arguments de vente. Cette pièce dynamique doit tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour un look professionnel et énergique, avec des coupes rapides, un design sonore moderne et une voix off enthousiaste pour mettre en avant efficacement les nouveaux points de vente.
Concevez une vidéo informative de 90 secondes pour faciliter le partage des connaissances parmi les employés existants concernant les récents changements organisationnels ou l'introduction d'un nouveau chef d'équipe. Présentez cette vidéo avec des visuels professionnels et rassurants et une voix off amicale et informative, en veillant à ce que les détails cruciaux soient accessibles à tous grâce à des sous-titres automatiques pour une clarté maximale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Orientation Professionnelle
Créez des vidéos d'orientation et de formation professionnelles engageantes sans effort, assurant que les nouveaux employés comprennent rapidement la culture de l'entreprise et les informations essentielles avec un fini professionnel.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez vos vidéos d'orientation et de formation professionnelle avec l'AI pour améliorer significativement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Échelle de la Formation et de l'Intégration des Employés.
Produisez efficacement de nombreux cours de formation interne et modules d'intégration pour atteindre tous vos employés à l'échelle mondiale avec un contenu cohérent.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier notre processus d'intégration des employés ?
HeyGen sert de créateur de vidéos d'orientation professionnelle efficace, vous permettant de simplifier l'intégration des nouveaux employés. Vous pouvez facilement créer des vidéos d'intégration cohérentes qui présentent la culture de l'entreprise et des informations essentielles, garantissant à chaque nouvelle recrue une expérience d'accueil standardisée et engageante.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation engageantes ?
En tant que créateur de vidéos de formation puissant, HeyGen propose des fonctionnalités riches telles que des modèles de vidéos de formation personnalisables, des avatars AI, et une conversion de texte en vidéo fluide pour créer des vidéos de formation engageantes. Vous pouvez facilement personnaliser le contenu avec des voix off, des sous-titres et des contrôles de marque pour répondre à des objectifs d'apprentissage spécifiques.
HeyGen peut-il nous aider à créer des vidéos de formation professionnelle avec des avatars AI ?
Oui, HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de formation professionnelle avec des avatars AI réalistes. Il vous suffit d'entrer votre script, et la technologie de conversion de texte en vidéo de HeyGen générera la vidéo avec une voix off naturelle, transformant ainsi la manière dont vous diffusez des vidéos de formation.
Comment HeyGen aide-t-il à maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos d'intégration ?
HeyGen vous permet de maintenir une forte cohérence de marque dans toutes vos vidéos d'intégration grâce à des contrôles de marque complets. Vous pouvez facilement intégrer le logo de votre entreprise, des couleurs spécifiques et des éléments visuels, garantissant que chaque vidéo renforce votre culture d'entreprise unique et votre identité de marque.