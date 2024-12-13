Créateur d'Orientation d'Entreprise : Intégrez et Engagez les Nouveaux Employés

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés en utilisant notre fonctionnalité dynamique de texte en vidéo pour des présentations percutantes.

Créez une vidéo 'Orientation de l'entreprise' captivante de 45 secondes conçue pour l'intégration des nouveaux employés, en les introduisant à la mission et aux valeurs de l'entreprise. Le style visuel doit être lumineux et accueillant avec une voix off professionnelle et amicale, utilisant efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés de manière engageante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo inspirante de 60 secondes qui explore notre 'Culture d'entreprise' pour renforcer l'engagement des nouveaux employés lors de leur intégration. Cette vidéo doit présenter un style visuel authentique avec une bande sonore motivante, facilement générée à l'aide de la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour une création de contenu fluide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour les RH et les nouveaux employés, détaillant les 'horaires d'intégration' initiaux et les 'Informations sur l'entreprise' essentielles. Adoptez un style visuel clair et professionnel avec des sous-titres faciles à lire, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production et garantir la clarté.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sophistiquée de 90 secondes 'créateur d'orientation d'entreprise', parfaite pour présenter notre 'profil d'entreprise' à des clients et partenaires potentiels. Le style visuel doit être élégant et corporatif avec une voix off persuasive, enrichie par des visuels riches issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour transmettre professionnalisme et innovation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur d'Orientation d'Entreprise

Créez facilement des vidéos d'orientation d'entreprise engageantes pour l'intégration des nouveaux employés, assurant une introduction cohérente et percutante à la culture de votre entreprise.

1
Step 1
Créez la Structure de Votre Orientation
Commencez par sélectionner parmi une variété de "modèles d'orientation" préconçus ou partez de zéro. Utilisez les "Modèles & scènes" flexibles de HeyGen pour structurer rapidement votre vidéo d'intégration, posant les bases de l'introduction de votre entreprise.
2
Step 2
Ajoutez Vos Informations sur l'Entreprise
Remplissez votre orientation avec des "Informations sur l'Entreprise" clés, y compris les valeurs, l'histoire et les présentations d'équipe. Il vous suffit d'entrer votre script, et la capacité de "texte en vidéo" de HeyGen transformera votre texte en dialogue parlé.
3
Step 3
Choisissez Vos Visuels et Votre Branding
Améliorez l'engagement en sélectionnant un "avatar AI" expressif pour présenter votre contenu. Personnalisez davantage votre vidéo en appliquant les couleurs et le logo uniques de votre marque à l'aide de la fonctionnalité "Contrôles de branding (logo, couleurs)" de HeyGen.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour l'Intégration des Nouveaux Employés
Finalisez votre vidéo d'orientation professionnelle. Avec HeyGen, vous pouvez facilement exporter votre création dans divers formats d'aspect, prête à être intégrée dans votre processus "d'intégration des nouveaux employés" et à accueillir votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez la Culture d'Entreprise

Produisez des vidéos inspirantes qui communiquent efficacement votre culture d'entreprise, vos valeurs et votre vision, favorisant un fort sentiment d'appartenance pour les nouveaux employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une orientation d'entreprise ?

HeyGen fonctionne comme un puissant créateur d'orientation d'entreprise, fournissant des outils intuitifs et des modèles d'orientation professionnels pour simplifier la création de vidéos d'orientation engageantes. Vous pouvez transformer facilement votre contenu en présentations de haute qualité, garantissant que vos Informations sur l'Entreprise sont transmises efficacement aux nouveaux employés.

Puis-je personnaliser mes vidéos d'intégration des nouveaux employés avec ma marque ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser entièrement avec des éléments de marque, garantissant que vos vidéos d'intégration des nouveaux employés reflètent le profil et la culture de votre entreprise. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques pour maintenir la cohérence de la marque tout au long de votre plan d'orientation.

Quel rôle jouent les avatars AI dans l'amélioration de l'engagement des employés lors de l'intégration ?

Les avatars AI dans HeyGen augmentent considérablement l'engagement des employés lors de l'intégration en délivrant vos Informations sur l'Entreprise et messages de bienvenue de manière dynamique et personnalisée. Ces avatars AI peuvent présenter des horaires d'intégration complexes et des politiques d'entreprise, rendant l'expérience d'apprentissage plus interactive et mémorable pour les nouveaux employés.

Est-il facile de générer des voix off professionnelles pour mon plan d'orientation ?

Oui, HeyGen rend la génération de voix off simple et efficace grâce à ses capacités avancées de texte en vidéo. Vous pouvez facilement convertir votre plan d'orientation écrit en discours naturel, garantissant une communication claire et cohérente pour tous vos matériaux d'orientation d'entreprise.

