Créateur d'Orientation d'Entreprise : Intégrez et Engagez les Nouveaux Employés
Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés en utilisant notre fonctionnalité dynamique de texte en vidéo pour des présentations percutantes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo inspirante de 60 secondes qui explore notre 'Culture d'entreprise' pour renforcer l'engagement des nouveaux employés lors de leur intégration. Cette vidéo doit présenter un style visuel authentique avec une bande sonore motivante, facilement générée à l'aide de la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour une création de contenu fluide.
Produisez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour les RH et les nouveaux employés, détaillant les 'horaires d'intégration' initiaux et les 'Informations sur l'entreprise' essentielles. Adoptez un style visuel clair et professionnel avec des sous-titres faciles à lire, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production et garantir la clarté.
Concevez une vidéo sophistiquée de 90 secondes 'créateur d'orientation d'entreprise', parfaite pour présenter notre 'profil d'entreprise' à des clients et partenaires potentiels. Le style visuel doit être élégant et corporatif avec une voix off persuasive, enrichie par des visuels riches issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour transmettre professionnalisme et innovation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration.
Utilisez l'AI pour augmenter considérablement les taux d'engagement et de rétention lors de l'intégration des nouveaux employés et des programmes de formation continue de l'entreprise.
Développez des Modules d'Orientation Complets.
Créez rapidement des modules d'orientation et de formation étendus, garantissant un apprentissage cohérent et accessible pour tous les nouveaux employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une orientation d'entreprise ?
HeyGen fonctionne comme un puissant créateur d'orientation d'entreprise, fournissant des outils intuitifs et des modèles d'orientation professionnels pour simplifier la création de vidéos d'orientation engageantes. Vous pouvez transformer facilement votre contenu en présentations de haute qualité, garantissant que vos Informations sur l'Entreprise sont transmises efficacement aux nouveaux employés.
Puis-je personnaliser mes vidéos d'intégration des nouveaux employés avec ma marque ?
Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser entièrement avec des éléments de marque, garantissant que vos vidéos d'intégration des nouveaux employés reflètent le profil et la culture de votre entreprise. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques pour maintenir la cohérence de la marque tout au long de votre plan d'orientation.
Quel rôle jouent les avatars AI dans l'amélioration de l'engagement des employés lors de l'intégration ?
Les avatars AI dans HeyGen augmentent considérablement l'engagement des employés lors de l'intégration en délivrant vos Informations sur l'Entreprise et messages de bienvenue de manière dynamique et personnalisée. Ces avatars AI peuvent présenter des horaires d'intégration complexes et des politiques d'entreprise, rendant l'expérience d'apprentissage plus interactive et mémorable pour les nouveaux employés.
Est-il facile de générer des voix off professionnelles pour mon plan d'orientation ?
Oui, HeyGen rend la génération de voix off simple et efficace grâce à ses capacités avancées de texte en vidéo. Vous pouvez facilement convertir votre plan d'orientation écrit en discours naturel, garantissant une communication claire et cohérente pour tous vos matériaux d'orientation d'entreprise.