Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de mise à jour concise de 2 minutes sur les derniers changements de procédures opérationnelles, destinée à tout le personnel existant et aux chefs de département. La présentation visuelle doit être claire et de type infographique, accompagnée d'une voix autoritaire mais accessible. Utilisez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement la mise à jour, garantissant que les "communications internes" sont efficaces et que tous les points cruciaux sont transmis pour une meilleure gestion des "opérations commerciales".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 45 secondes démontrant une nouvelle fonctionnalité de notre logiciel de gestion de projet interne, destinée à des membres d'équipe spécifiques et aux parties prenantes du projet. Le style visuel doit être dynamique et visuellement clair, enrichi par une voix off de soutien. Améliorez la présentation en incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour fournir du contexte et du professionnalisme, utilisant efficacement notre "plateforme de création vidéo" pour simplifier les "opérations commerciales" complexes.
Exemple de Prompt 3
Créez une brève vidéo de 30 secondes offrant un 'conseil rapide' pour optimiser une "opération commerciale" courante au sein de l'entreprise, destinée à tous les employés. La vidéo doit avoir un style visuel vibrant et accrocheur avec une bande sonore optimiste et encourageante. Commencez par sélectionner une mise en page préconçue à partir des Modèles & scènes de HeyGen pour définir rapidement le ton visuel, permettant une création de contenu rapide pour "rationaliser la production vidéo" pour une communication efficace.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Opérations Commerciales

Rationalisez vos communications internes et vos efforts marketing en créant rapidement des vidéos professionnelles d'entreprise avec AI.

1
Step 1
Créez à partir d'un Script ou d'un Modèle
Générez rapidement un contenu convaincant en utilisant la puissante capacité de "Texte-à-vidéo à partir d'un script" de HeyGen, transformant votre texte saisi en une vidéo soignée pour vos opérations commerciales.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Élevez vos présentations et supports de formation en incorporant des "avatars AI" réalistes qui articulent clairement votre message, rendant vos vidéos d'entreprise plus dynamiques et accessibles.
3
Step 3
Personnalisez avec le Contrôle de la Marque
Assurez une cohérence visuelle dans toutes vos communications en utilisant des "Contrôles de marque (logo, couleurs)" complets, intégrant harmonieusement l'identité de votre entreprise dans chaque vidéo.
4
Step 4
Distribuez et Gérez les Vidéos
Partagez sans effort vos vidéos finies sur les plateformes et stockez, organisez et suivez efficacement tous vos actifs en utilisant des fonctionnalités robustes de "Gestion des vidéos".

Produisez des Histoires de Succès Client Impactantes

.

Générez des témoignages vidéo convaincants et des histoires de succès pour renforcer la confiance et démontrer la valeur aux clients potentiels, soutenant les efforts de vente et de marketing.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen rationalise-t-il les flux de travail de création de vidéos d'entreprise ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui automatise le processus de création de vidéos pour les entreprises, transformant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off. Cela permet aux entreprises de rationaliser la production vidéo et d'améliorer les communications internes efficacement.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour maintenir la cohérence de la marque ?

HeyGen fournit des fonctionnalités robustes de contrôle de la marque, permettant une utilisation cohérente des logos et des couleurs dans tout votre contenu vidéo. Il prend également en charge la collaboration en temps réel et offre une intégration LMS pour un déploiement et une gestion transparents des vidéos de formation.

HeyGen peut-il aider à créer un contenu vidéo diversifié au-delà des formats standard ?

Oui, les outils d'édition AI de HeyGen et son éditeur par glisser-déposer permettent la création de contenu diversifié, y compris des vidéos marketing, des vidéos de formation et des vidéos animées. Les utilisateurs peuvent tirer parti de modèles de vidéos conçus professionnellement pour produire rapidement des visuels engageants.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour une portée mondiale et une accessibilité accrues ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen peuvent délivrer des messages avec des voix off expressives générées par AI text-to-speech dans plus de 140 langues. Cela améliore considérablement l'engagement et l'accessibilité, faisant résonner vos vidéos avec un public mondial, soutenu par des sous-titres AI.

