Générateur de Vidéos d'Opérations Commerciales pour Rationaliser le Flux de Travail

Transformez les communications, la formation et le marketing avec notre puissant générateur de vidéos AI, en utilisant la conversion de texte en vidéo pour un contenu captivant.

429/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative informative de 45 secondes pour les utilisateurs potentiels de HeyGen et les créateurs de contenu, illustrant la puissance de la technologie de conversion de texte en vidéo pour simplifier la création de vidéos. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des avatars AI narrant le script directement généré grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un teaser de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise et les départements RH, démontrant comment un générateur de vidéos d'opérations commerciales peut améliorer les vidéos de formation. La vidéo doit adopter un style visuel et audio clair, concis et autoritaire, en utilisant la génération précise de voix off de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques pour une clarté et une accessibilité maximales.
Exemple de Prompt 3
Produisez une publicité dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux marketeurs des réseaux sociaux et aux agences digitales, mettant en avant la facilité de création de vidéos marketing engageantes avec les avatars AI de HeyGen. Utilisez des visuels vibrants, des coupes rapides et le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour un contenu diversifié, assurant un affichage optimal sur toutes les plateformes avec le redimensionnement et les exports au format d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Opérations Commerciales

Transformez vos procédures opérationnelles, formations et communications internes en vidéos engageantes rapidement et efficacement avec notre plateforme alimentée par AI.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Lancez votre projet en saisissant votre script détaillé, en utilisant instantanément notre capacité de conversion de texte en vidéo pour former la base de votre guide opérationnel.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Renforcez votre message en sélectionnant un avatar AI approprié pour présenter vos procédures opérationnelles, ajoutant un élément visuel professionnel et engageant.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagantes
Générez des voix off claires et naturelles, parfaites pour transmettre des instructions précises ou des mises à jour d'équipe, en utilisant notre fonctionnalité robuste de génération de voix off.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Préparez votre vidéo finale pour la distribution en utilisant le redimensionnement au format d'aspect, garantissant qu'elle soit parfaite sur n'importe quelle plateforme pour les communications internes ou le partage externe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez la Production de Contenu Marketing

.

Produisez rapidement des vidéos marketing convaincantes avec l'AI, augmentant l'engagement et les taux de conversion pour vos campagnes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos ?

HeyGen simplifie la "création de vidéos" en vous permettant de transformer le "texte en vidéo" grâce à une technologie avancée de "générateur de vidéos AI". Avec des "avatars AI" réalistes et des voix variées, les entreprises peuvent rapidement produire du contenu engageant sans efforts de production étendus.

Quels types de vidéos d'entreprise puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen est une "plateforme AI générative pour les entreprises" polyvalente qui vous permet de produire des "vidéos marketing", des "vidéos de formation" et des "communications internes" de haute qualité. Utilisez des modèles conçus professionnellement pour répondre à vos besoins spécifiques.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation avancée des vidéos ?

Oui, HeyGen offre des "outils d'édition vidéo" robustes et des options de personnalisation, y compris des "voix off" professionnelles et des "contrôles de marque" précis pour votre logo et vos couleurs. Il prend également en charge les fonctionnalités de "localisation" pour atteindre efficacement un public mondial.

Les équipes peuvent-elles collaborer efficacement en utilisant HeyGen pour des projets vidéo ?

Bien que HeyGen se concentre principalement sur les capacités efficaces de "générateur de vidéos d'opérations commerciales", il rationalise le processus de création pour les "communications internes" et divers contenus, facilitant des flux de travail fluides entre les équipes pour les projets vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo