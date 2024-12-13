Créateur de Vidéos d'Intégration pour Nouveaux Employés Sans Accroc

Engagez les nouveaux employés dès le premier jour. Générez instantanément des voix off professionnelles, rendant vos vidéos de formation claires et percutantes.

Une vidéo d'accueil de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, les introduisant à la culture dynamique de l'entreprise et à ses valeurs fondamentales. Le style visuel doit être chaleureux et professionnel, avec des avatars AI diversifiés offrant des présentations amicales, complétées par une voix off AI engageante et claire. Cette vidéo utilise les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour créer une première impression personnelle mais évolutive pour chaque embauche, rendant leur expérience d'intégration mémorable dès le premier jour.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Réalisez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes conçue pour les nouveaux clients, les guidant à travers les fonctionnalités essentielles d'un produit SaaS. Le style visuel doit être épuré et direct, utilisant des visuels clairs pour démontrer la fonctionnalité, renforcés par des sous-titres/captions informatifs pour souligner les étapes clés. Cette vidéo d'intégration client exploite les sous-titres/captions et le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour garantir une expérience d'apprentissage accessible et efficace, fournissant des visuels clairs pour une compréhension immédiate.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo introductive énergique de 30 secondes pour un module de formation RH, ciblant les responsables RH et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de créer des vidéos d'intégration sans compétences en design étendues. L'esthétique doit être lumineuse et encourageante, avec des modèles professionnels et une voix off AI amicale et optimiste. Cette vidéo met en avant la facilité de création de vidéos d'intégration en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le texte-à-vidéo à partir d'un script, prouvant qu'aucune compétence en design ou en technologie n'est nécessaire pour produire du matériel pédagogique de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo dynamique de 90 secondes présentant les principales politiques de l'entreprise dans un format engageant et accessible pour tous les employés actuels et futurs. Le style visuel et audio doit être moderne et professionnel, utilisant un mélange de scènes et une voix off AI autoritaire mais accessible, avec une utilisation stratégique du support de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels pertinents. Cette vidéo transforme les documents de politique traditionnellement secs en expériences d'intégration vidéo captivantes, facilement partageables sur diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations d'aspect-ratio de HeyGen, assurant une communication claire et augmentant l'engagement des utilisateurs.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration d'Entreprise

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes pour les employés avec des visuels clairs et des capacités AI, faisant en sorte que les nouveaux employés se sentent accueillis et informés dès le premier jour.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez avec un modèle professionnellement conçu ou créez à partir de zéro pour structurer le contenu de vos vidéos d'intégration. Cela simplifie le processus de création de vidéos introductives captivantes.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Adaptez votre vidéo avec des informations pertinentes et des éléments de la culture d'entreprise. Intégrez votre logo, vos couleurs et des détails spécifiques en utilisant les contrôles de marque pour s'aligner sur l'identité de votre entreprise.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Donnez vie à votre script avec des voix off AI de haute qualité dans diverses langues, assurant des visuels clairs et un message cohérent pour tous vos nouveaux employés.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo d'intégration d'entreprise et exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Partagez facilement votre vidéo sur toutes les plateformes pertinentes pour engager efficacement les nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Complexes avec Facilité

Produisez des explications vidéo claires et concises pour des politiques d'entreprise, des processus et des informations sur les produits complexes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration d'entreprise ?

HeyGen utilise sa plateforme AI générative pour permettre aux entreprises de créer facilement des vidéos d'intégration professionnelles, même sans compétences en design ou en technologie. Utilisez des modèles prêts à l'emploi et des avatars AI pour produire rapidement du contenu engageant pour les nouveaux employés.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration engageantes pour les employés ?

Absolument. HeyGen vous permet de créer des vidéos dynamiques et interactives qui communiquent efficacement la culture et les politiques de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser le contenu avec des voix off AI et des visuels clairs pour garantir une expérience accueillante et informative pour les nouveaux employés.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour la production de vidéos d'intégration ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de production de vidéos d'intégration, permettant aux organisations de se développer de manière rentable et de standardiser leur formation. Cette plateforme AI générative réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires à la création de vidéos, assurant une cohérence pour tous les nouveaux employés.

HeyGen propose-t-il des voix off AI et des capacités multilingues pour les vidéos de formation ?

Oui, HeyGen offre des voix off AI robustes, vous permettant de générer des narrations naturelles dans diverses langues pour vos vidéos de formation et tutoriels. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et captions pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large et multilingue.

