Créateur de Vidéos d'Intégration pour Nouveaux Employés Sans Accroc
Engagez les nouveaux employés dès le premier jour. Générez instantanément des voix off professionnelles, rendant vos vidéos de formation claires et percutantes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Réalisez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes conçue pour les nouveaux clients, les guidant à travers les fonctionnalités essentielles d'un produit SaaS. Le style visuel doit être épuré et direct, utilisant des visuels clairs pour démontrer la fonctionnalité, renforcés par des sous-titres/captions informatifs pour souligner les étapes clés. Cette vidéo d'intégration client exploite les sous-titres/captions et le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour garantir une expérience d'apprentissage accessible et efficace, fournissant des visuels clairs pour une compréhension immédiate.
Développez une vidéo introductive énergique de 30 secondes pour un module de formation RH, ciblant les responsables RH et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de créer des vidéos d'intégration sans compétences en design étendues. L'esthétique doit être lumineuse et encourageante, avec des modèles professionnels et une voix off AI amicale et optimiste. Cette vidéo met en avant la facilité de création de vidéos d'intégration en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le texte-à-vidéo à partir d'un script, prouvant qu'aucune compétence en design ou en technologie n'est nécessaire pour produire du matériel pédagogique de haute qualité.
Imaginez une vidéo dynamique de 90 secondes présentant les principales politiques de l'entreprise dans un format engageant et accessible pour tous les employés actuels et futurs. Le style visuel et audio doit être moderne et professionnel, utilisant un mélange de scènes et une voix off AI autoritaire mais accessible, avec une utilisation stratégique du support de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels pertinents. Cette vidéo transforme les documents de politique traditionnellement secs en expériences d'intégration vidéo captivantes, facilement partageables sur diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations d'aspect-ratio de HeyGen, assurant une communication claire et augmentant l'engagement des utilisateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez la Création de Contenu d'Intégration.
Développez rapidement des vidéos d'intégration complètes et des modules de formation pour équiper efficacement les nouveaux employés.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Employés.
Offrez des expériences d'intégration captivantes qui maintiennent l'engagement des nouveaux employés et améliorent la rétention à long terme.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration d'entreprise ?
HeyGen utilise sa plateforme AI générative pour permettre aux entreprises de créer facilement des vidéos d'intégration professionnelles, même sans compétences en design ou en technologie. Utilisez des modèles prêts à l'emploi et des avatars AI pour produire rapidement du contenu engageant pour les nouveaux employés.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration engageantes pour les employés ?
Absolument. HeyGen vous permet de créer des vidéos dynamiques et interactives qui communiquent efficacement la culture et les politiques de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser le contenu avec des voix off AI et des visuels clairs pour garantir une expérience accueillante et informative pour les nouveaux employés.
Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour la production de vidéos d'intégration ?
HeyGen simplifie l'ensemble du processus de production de vidéos d'intégration, permettant aux organisations de se développer de manière rentable et de standardiser leur formation. Cette plateforme AI générative réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires à la création de vidéos, assurant une cohérence pour tous les nouveaux employés.
HeyGen propose-t-il des voix off AI et des capacités multilingues pour les vidéos de formation ?
Oui, HeyGen offre des voix off AI robustes, vous permettant de générer des narrations naturelles dans diverses langues pour vos vidéos de formation et tutoriels. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et captions pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large et multilingue.