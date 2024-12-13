Une vidéo d'accueil de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, les introduisant à la culture dynamique de l'entreprise et à ses valeurs fondamentales. Le style visuel doit être chaleureux et professionnel, avec des avatars AI diversifiés offrant des présentations amicales, complétées par une voix off AI engageante et claire. Cette vidéo utilise les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour créer une première impression personnelle mais évolutive pour chaque embauche, rendant leur expérience d'intégration mémorable dès le premier jour.

Générer une Vidéo