Générateur de Vidéos d'Intégration : Simplifiez la Formation avec l'AI
Créez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles en utilisant des modèles personnalisables pour augmenter l'engagement des employés et réduire le temps de formation.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez rationaliser la communication interne avec une vidéo de documentation de 60 secondes pour votre équipe d'ingénierie, expliquant les aspects techniques d'une nouvelle mise à jour logicielle. Employez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo visuellement attrayante et informative, avec une musique de fond dynamique et des sous-titres clairs à l'écran pour améliorer la compréhension des utilisateurs techniques examinant les changements de processus à travers des modèles vidéo convaincants.
Développez une vidéo de formation complète de 2 minutes pour les chefs de produit, illustrant l'utilisation d'une fonctionnalité complexe avec des options de personnalisation complètes. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour offrir une narration autoritaire mais amicale, alimentée par la génération de voix intégrée (agissant comme un générateur de voix AI), fournissant des instructions détaillées étape par étape et un style visuel sophistiqué adapté aux explorations approfondies des fonctionnalités du produit.
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour une équipe marketing, présentant le nouveau générateur de vidéos d'intégration d'entreprise aux clients potentiels, en soulignant comment la bibliothèque de médias intégrée de HeyGen simplifie le processus créatif. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et engageant, en utilisant divers outils de montage vidéo implicites pour le raffinement, et être exportée en fichier MP4 haute résolution adapté à une large distribution, ciblant les prospects externes pour un impact maximal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez le Contenu de Formation des Employés.
Développez rapidement des modules de formation complets et des vidéos de documentation, garantissant des expériences d'apprentissage cohérentes et évolutives pour toutes les nouvelles recrues.
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration.
Utilisez l'AI pour produire des vidéos d'intégration dynamiques et interactives qui captivent les nouveaux employés, améliorant la rétention des connaissances et réduisant l'attrition précoce.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI avancé conçu pour simplifier la création de vidéos d'intégration engageantes. En utilisant des capacités de texte en vidéo et divers avatars AI, HeyGen vous permet de produire rapidement une documentation vidéo professionnelle pour les nouveaux employés, même sans compétences préalables en montage vidéo.
HeyGen peut-il offrir une personnalisation complète pour s'aligner sur l'image de marque de mon entreprise ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation complète pour garantir que vos vidéos reflètent constamment la culture et l'image de marque de votre entreprise. Vous pouvez utiliser des contrôles de marque dédiés pour les logos et les palettes de couleurs, accéder à une vaste bibliothèque de médias pour des ressources libres de droits, et utiliser des outils de montage vidéo complets pour adapter chaque détail visuel.
Quelles capacités de sortie technique et de partage HeyGen prend-il en charge ?
HeyGen prend en charge l'exportation de vos vidéos créées en fichiers MP4 haute résolution, garantissant une qualité professionnelle adaptée à des fins commerciales. De plus, vous pouvez facilement partager votre contenu généré avec un simple lien et bénéficier de fonctionnalités comme l'audio synchronisé et un générateur de sous-titres AI pour une accessibilité améliorée.
HeyGen propose-t-il divers modèles vidéo et outils AI pour des besoins de contenu variés ?
Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo et d'outils AI puissants, y compris un générateur de voix AI et des avatars AI, répondant à divers besoins de contenu. Que vous créiez des vidéos explicatives, des vidéos de formation ou du contenu pour les réseaux sociaux, la plateforme de HeyGen offre les ressources créatives pour répondre à vos besoins spécifiques.