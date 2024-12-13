Créateur de Vidéos de Business Intelligence pour des Vidéos Axées sur les Données

Transformez vos insights en données en vidéos convaincantes et axées sur les données instantanément avec la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux équipes marketing, illustrant comment les insights en business intelligence mènent à des campagnes réussies. Le style visuel doit être élégant et riche en données, avec des graphiques animés et une voix off professionnelle et entraînante, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour synthétiser rapidement les points clés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de lancement de produit de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, présentant une nouvelle offre avec un avatar AI amical comme présentateur principal. Le style visuel et audio doit être moderne et accueillant, en tirant parti des avatars AI de HeyGen et des modèles et scènes créatifs pour une présentation soignée et engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 60 secondes de communication interne destinée aux départements RH, expliquant un nouvel avantage pour les employés. La vidéo doit avoir un style visuel informatif et professionnel, avec une voix off calme et claire et des sous-titres/captions affichés de manière proéminente pour améliorer l'accessibilité, en incorporant des supports de la bibliothèque multimédia de HeyGen pour des visuels pertinents.
Exemple de Prompt 3
Générez une publicité vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux, promouvant une offre à durée limitée. Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle rapide et accrocheuse avec une musique de fond énergique, optimisée pour diverses plateformes en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation de HeyGen, avec le message principal dérivé directement d'un script de texte-à-vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Business Intelligence Alimenté par l'AI

Transformez des données complexes en vidéos engageantes et professionnelles pour des rapports, des formations et du marketing, le tout au sein d'une plateforme intuitive alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Suggestion
Commencez par entrer vos données de business intelligence ou un script clair. Notre plateforme utilise les capacités de texte-à-vidéo pour transformer vos informations en un récit vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Présentateurs
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles créatifs. Sélectionnez le présentateur numérique parfait et le style visuel pour communiquer efficacement vos insights en données.
3
Step 3
Appliquez la Marque et Affinez
Personnalisez votre vidéo avec les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs. Utilisez des outils de montage vidéo puissants pour ajouter des animations, des voix off et synchroniser l'audio pour un résultat soigné.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Produisez votre vidéo finale et exportez-la en tant que fichier MP4 haute résolution. Partagez votre vidéo axée sur les données sur toutes les plateformes pour informer, former ou engager votre audience avec des visuels convaincants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Optimisez les Campagnes Marketing avec des Vidéos Axées sur les Données

Générez rapidement des publicités vidéo performantes, en utilisant les insights BI pour mener des campagnes marketing ciblées et efficaces.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentées par l'AI pour des projets créatifs ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI intuitif qui transforme les idées créatives en vidéos époustouflantes. Notre plateforme alimentée par l'AI permet aux utilisateurs de générer des vidéos à partir de suggestions textuelles, en utilisant des avatars AI et des animations pour donner vie à leur vision avec facilité.

Puis-je créer des vidéos dynamiques à partir de simples textes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos natives à partir de suggestions, vous permettant de transformer des suggestions textuelles en vidéos de haute qualité. Vous pouvez choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars et de voix AI pour livrer votre script, rendant la génération de vidéos efficace et engageante.

Quel contrôle créatif HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos conformes à la marque ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser votre vidéo générée par AI avec votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques. Cela garantit que vos vidéos marketing et communications internes reflètent constamment l'identité de votre marque avec des vidéos conformes à la marque.

Comment HeyGen peut-il dynamiser mes vidéos avec des visuels et des animations percutants ?

Le moteur créatif de HeyGen vous permet d'ajouter des visuels cinématographiques et de créer des animations originales pour améliorer vos vidéos. Vous pouvez facilement intégrer des médias de stock et utiliser des outils de montage vidéo puissants pour faire ressortir votre contenu et captiver votre audience.

