Libérez la Croissance avec un Générateur de Vidéos d'Informations Commerciales

Transformez rapidement des informations commerciales complexes en vidéos explicatives captivantes en utilisant la conversion avancée de texte en vidéo.

Imaginez une vidéo animée de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, conçue avec une esthétique vibrante et professionnelle et une voix off claire et enthousiaste, expliquant comment interpréter les données de ventes récentes en stratégies exploitables pour le marketing des fêtes. Ce contenu marketing engageant devrait utiliser efficacement la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer rapidement des informations commerciales clés en un récit visuel captivant, simplifiant des analyses complexes pour un impact maximal.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les équipes marketing des startups, avec un avatar AI amical et expressif livrant une analyse des tendances hebdomadaires. Le style visuel doit être moderne et énergique, incorporant des graphiques animés et des superpositions de texte audacieuses, tandis que l'audio est net et engageant. Cette production utiliserait les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes générées par un générateur de vidéos AI de manière relatable et humaine, rendant les données de marché digestes pour les professionnels occupés.
Exemple de Prompt 2
Développez un message vidéo personnalisé direct et persuasif de 30 secondes pour les professionnels de la vente, visant à percer le bruit dans la prospection client. L'approche visuelle doit être épurée et centrée sur le locuteur, utilisant éventuellement un arrière-plan virtuel professionnel, complété par une voix off confiante et claire. Cette vidéo tirerait parti de la génération de voix off de HeyGen pour créer un contenu hautement personnalisé pour des prospects individuels, offrant des informations commerciales sur mesure sans avoir besoin de longues sessions d'enregistrement.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative instructive de 75 secondes pour les formateurs d'entreprise ou les départements RH, décrivant une nouvelle politique de l'entreprise ou une mise à jour logicielle. La présentation visuelle doit être professionnelle et facile à suivre, utilisant des graphiques clairs à l'écran, des annotations textuelles et un narrateur calme et autoritaire. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, les utilisateurs peuvent rapidement assembler des vidéos de formation professionnelles, garantissant une image de marque cohérente et une création de contenu efficace pour les communications internes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos d'Informations Commerciales

Transformez des données commerciales complexes en vidéos explicatives claires et engageantes sans effort avec l'AI, conçues pour capter l'attention et communiquer efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller vos informations commerciales dans l'éditeur de script, en utilisant notre AI pour préparer votre texte pour une génération de vidéo fluide.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter vos informations commerciales, ajoutant une touche humaine professionnelle et engageante à votre message.
3
Step 3
Appliquez l'Identité Visuelle de Votre Marque
Utilisez nos contrôles de marque pour incorporer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise, garantissant que votre contenu marketing est parfaitement conforme à votre image de marque.
4
Step 4
Exportez et Optimisez Votre Production
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la et utilisez la fonctionnalité de redimensionnement du format pour adapter parfaitement votre contenu à diverses vidéos de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Convertissez les précieux retours clients et les indicateurs de succès en témoignages vidéo dynamiques pour renforcer la confiance et stimuler de nouvelles affaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour rationaliser la production de vidéos pour diverses informations commerciales. Il permet aux entreprises de créer facilement des vidéos de qualité professionnelle, économisant un temps considérable et augmentant la productivité pour tous les besoins de création de contenu.

HeyGen peut-il créer des vidéos explicatives professionnelles ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos explicatives captivantes. Profitez de son créateur de vidéos en ligne intuitif, de ses nombreux modèles de vidéos et de ses avatars AI réalistes pour produire un contenu marketing engageant qui communique clairement votre message.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI sophistiquées telles que des avatars AI réalistes et des capacités de conversion de texte en vidéo fluides. Ces outils AI génératifs permettent une génération efficace de voix off et un contenu personnalisé, transformant le texte en vidéos commerciales dynamiques.

HeyGen prend-il en charge l'image de marque pour un contenu marketing cohérent ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que votre contenu marketing est toujours conforme à votre image de marque. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec votre logo et vos couleurs de marque, maintenant une apparence cohérente et professionnelle sur toutes vos vidéos de réseaux sociaux et autres contenus.

