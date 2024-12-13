Créateur de Vidéos Explicatives pour Entreprises : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez des vidéos explicatives animées époustouflantes qui captivent votre audience. Nos avatars AI avancés donnent vie à vos personnages avec facilité.

Créez une vidéo explicative animée vibrante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, montrant comment simplifier des services complexes. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec un avatar AI amical et une voix off AI dynamique, conçus pour capter rapidement l'attention et rendre l'information accessible à ceux qui découvrent les outils numériques. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour donner vie à votre marque.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing à la recherche de solutions de contenu innovantes. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle propre de type infographie avec des superpositions de texte dynamiques et une voix AI claire et autoritaire. Montrez comment communiquer efficacement de nouvelles stratégies marketing en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo élégante de 30 secondes pour les startups technologiques lançant un produit de pointe, conçue pour un partage rapide sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec des transitions rapides, des rendus de produits élégants et une musique de fond énergique, complétés par des sous-titres clairs. Mettez en avant comment créer des vidéos explicatives qui captivent un public d'adopteurs précoces en exploitant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour les éducateurs ou formateurs qui doivent expliquer des concepts complexes de manière engageante. Le style visuel doit être calme et clair, offrant divers styles vidéo avec un avatar AI accessible présentant l'information de manière facile à comprendre. Montrez comment créer des vidéos explicatives complètes qui résonnent avec les apprenants de tous niveaux, en utilisant les avatars AI de HeyGen et les divers styles vidéo pour un contenu éducatif varié.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Entreprises

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles qui captivent votre audience et communiquent clairement votre message, sans besoin d'expérience en édition.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par rédiger le script de votre vidéo ou choisissez parmi une bibliothèque de modèles professionnels pour lancer votre processus de création de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Avatar AI
Renforcez votre message en sélectionnant des visuels convaincants et en intégrant des avatars AI réalistes pour présenter votre contenu de manière dynamique.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Actifs de Marque
Ajoutez des voix off professionnelles dans diverses langues et appliquez les couleurs et le logo uniques de votre marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Revoyez votre création, effectuez les ajustements finaux, et exportez facilement vos vidéos explicatives de haute qualité prêtes à être partagées sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présenter des Histoires de Réussite Client

.

Transformez les témoignages clients en histoires de réussite vidéo dynamiques et engageantes qui renforcent la confiance et démontrent la valeur de votre produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives animées pour mon entreprise ?

HeyGen est un créateur de vidéos explicatives pour entreprises avancé qui utilise des avatars AI et une interface conviviale pour simplifier la production de vidéos explicatives animées. Les utilisateurs peuvent créer du contenu engageant rapidement grâce à un processus de création de texte-à-vidéo.

HeyGen propose-t-il des styles vidéo et des modèles diversifiés pour les vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles et prend en charge des styles vidéo diversifiés, facilitant la création de vidéos explicatives engageantes. Cela permet aux utilisateurs d'adapter facilement l'esthétique de leur marque, améliorant ainsi leur stratégie marketing.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen inclut-il pour la production de vidéos explicatives ?

HeyGen intègre des capacités AI puissantes, telles que des avatars AI, une génération de voix off sophistiquée et un processus de création de texte-à-vidéo fluide. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de créer des vidéos explicatives de haute qualité sans compétences d'édition étendues.

Puis-je facilement créer des vidéos explicatives professionnelles avec HeyGen même sans expérience en design ?

Absolument. HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos explicatives intuitif avec un éditeur glisser-déposer et une interface conviviale. Cela permet à quiconque de créer des vidéos explicatives de qualité professionnelle pour leur site web ou leurs réseaux sociaux.

