Générateur de Vidéos de Formation à la Continuité des Activités pour des Équipes Résilientes

Rationalisez la planification de la reprise après sinistre avec des vidéos de formation engageantes créées à l'aide de Text-to-video, renforçant la résilience organisationnelle.

Produisez une vidéo de 45 secondes accueillante et informative pour les nouveaux employés, en mettant l'accent sur les principes fondamentaux d'un plan de continuité des activités. Le style visuel doit présenter un avatar AI amical expliquant les concepts clés, soutenu par un texte clair à l'écran, et le script sera généré à l'aide de la fonctionnalité Text-to-video de HeyGen pour garantir précision et cohérence.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative professionnelle et dynamique de 60 secondes pour les équipes de direction et les évaluateurs de risques, décrivant les étapes critiques de la planification de la reprise après sinistre. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer des visuels engageants avec des points de données et des graphiques animés, illustrant les impacts potentiels et les stratégies d'atténuation.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation à la gestion de crise de 30 secondes, urgente mais rassurante, pour tous les employés, démontrant les actions immédiates à entreprendre lors d'une perturbation inattendue. L'audio comportera une voix off claire et autoritaire, complétée par des sous-titres pour l'accessibilité, transmettant un sentiment de préparation et de calme.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation d'entreprise inspirante et tournée vers l'avenir de 90 secondes pour les départements RH et les formateurs d'entreprise, illustrant comment une planification proactive renforce la résilience organisationnelle. Cette vidéo mettra en scène divers avatars AI interagissant dans divers scénarios simulés, avec redimensionnement et exportation au format d'image permettant une distribution multi-plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à la Continuité des Activités

Transformez vos plans de continuité des activités en vidéos de formation engageantes et précises avec l'AI de HeyGen, assurant résilience et préparation organisationnelles.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre contenu de formation. Utilisez la fonctionnalité Text-to-video pour transformer efficacement vos plans écrits en un récit vidéo dynamique pour la préparation.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Personnalisez votre vidéo en définissant la scène parfaite, améliorant l'engagement.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres
Assurez-vous que votre formation critique est compréhensible pour tous les spectateurs. Ajoutez facilement des sous-titres pour améliorer la compréhension et atteindre un public plus large.
4
Step 4
Finalisez et Exportez Votre Vidéo
Optimisez votre vidéo pour n'importe quelle plateforme. Utilisez le redimensionnement et l'exportation au format d'image pour produire des vidéos professionnelles de haute qualité prêtes à être distribuées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Complexes de Continuité des Activités

.

Clarifiez les stratégies complexes de reprise après sinistre, de gestion des risques et de communication de crise à l'aide de vidéos explicatives engageantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à générer des vidéos de formation efficaces sur la continuité des activités ?

HeyGen fournit un puissant générateur de vidéos AI qui simplifie la création de vidéos de formation engageantes sur la continuité des activités. Nos capacités de génération de vidéos de bout en bout vous permettent de transformer rapidement et efficacement des plans de continuité des activités complexes en contenu de formation clair et actionnable, renforçant ainsi votre résilience organisationnelle.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer la formation à la planification de la continuité des activités ?

HeyGen utilise des avatars AI et la fonctionnalité Text-to-video pour créer des expériences de formation dynamiques. Vous pouvez facilement générer des voix off réalistes, ajouter des sous-titres pour l'accessibilité, et utiliser des modèles et scènes professionnels pour produire des vidéos explicatives convaincantes pour la planification de la reprise après sinistre et la formation à la gestion de crise.

HeyGen est-il convivial pour créer des vidéos de formation à la gestion de crise urgente ?

Absolument. L'interface conviviale de HeyGen est conçue pour une création de contenu rapide, permettant aux équipes de développer et de déployer rapidement des vidéos de formation critiques à la gestion de crise. Cette efficacité aide à renforcer la résilience organisationnelle et soutient une gestion efficace des risques, minimisant les temps d'arrêt lors de perturbations potentielles.

Pourquoi choisir HeyGen pour renforcer la résilience organisationnelle grâce à l'apprentissage vidéo ?

HeyGen permet aux organisations de communiquer efficacement leurs stratégies de plan de continuité des activités grâce à un apprentissage vidéo de haute qualité. En utilisant notre générateur de vidéos AI avancé, vous pouvez créer une formation cohérente et percutante à la gestion de crise qui renforce activement la résilience organisationnelle et prépare votre équipe à toute perturbation potentielle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo