Créateur de Communication d'Entreprise : Créez des Messages percutants

Créez facilement des communications internes engageantes avec des avatars IA, transformant la collaboration de votre équipe.

Développez une vidéo d'une minute ciblant les responsables informatiques et les administrateurs système, montrant comment un logiciel de communication d'entreprise unifié gère sans effort des intégrations complexes. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des graphiques à l'écran illustrant clairement l'architecture du système, soutenus par une voix off autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer efficacement l'explication détaillée.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 90 secondes pour les responsables des opérations et les chefs d'équipe, mettant en avant les avantages pratiques de la communication alimentée par l'IA dans la rationalisation de l'automatisation des flux de travail au sein d'une plateforme de collaboration. Le style visuel doit être moderne et engageant, représentant des équipes diverses interagissant harmonieusement, accompagnées d'une voix off enthousiaste. Exploitez les avatars IA de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour donner vie aux scénarios.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux stratèges du travail à distance et aux directeurs des ressources humaines, abordant les défis des outils de communication interne pour les équipes distribuées et présentant des stratégies efficaces de gestion de projet. Le style visuel doit être informatif, utilisant des écrans partagés pour démontrer la collaboration à distance et du texte à l'écran pour les points clés, le tout rehaussé par une voix off apaisante et informative. Employez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen et les modèles et scènes préconçus pour garantir clarté et présentation professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo convaincante d'une minute pour les analystes commerciaux et les directeurs marketing, démontrant la puissance analytique d'un créateur de communication d'entreprise grâce à ses analyses pilotées par l'IA. Le style visuel doit être riche en données, incorporant des graphiques clairs, des diagrammes et des démonstrations d'interface épurées, accompagnés d'une voix off confiante et axée sur les données. Optimisez la vidéo pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen et générez le récit précis en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de communication d'entreprise

Rationalisez les interactions de votre équipe et améliorez la productivité avec une plateforme puissante, alimentée par l'IA, pour une communication interne et externe fluide.

1
Step 1
Créez la Fondation de Votre Projet
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de modèles et de scènes professionnels adaptés à divers besoins de communication au sein de votre créateur de communication d'entreprise.
2
Step 2
Ajoutez Votre Message avec l'IA
Collez votre script et choisissez parmi divers avatars IA pour transformer votre texte en contenu vidéo engageant, améliorant vos outils de communication interne.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Finitions
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque tels que logos et couleurs, assurant la cohérence à travers toutes les sorties de logiciels de communication d'entreprise unifiés.
4
Step 4
Exportez et Partagez Sans Effort
Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour préparer votre communication pour diverses plateformes, permettant une messagerie et une collaboration d'équipe efficaces.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux

.

Créez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de renforcer la présence de votre marque et de communiquer efficacement avec votre audience en ligne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la communication alimentée par l'IA pour les entreprises ?

HeyGen utilise des avatars IA avancés et la génération de texte-à-vidéo pour automatiser la création de contenu vidéo professionnel, améliorant considérablement vos capacités de communication alimentées par l'IA. Cette approche technique rationalise l'automatisation des flux de travail en transformant les scripts en vidéos soignées de manière efficace.

HeyGen peut-il servir de plateforme de collaboration évolutive pour des équipes diversifiées ?

Oui, HeyGen est conçu pour être une plateforme de collaboration évolutive, offrant des contrôles de marque robustes et des bibliothèques de médias partagées qui soutiennent de grandes équipes diversifiées. Il agit comme un logiciel de communication d'entreprise unifié pour standardiser les outils de communication interne à travers votre organisation.

Quels aspects techniques de la création vidéo HeyGen simplifie-t-il pour les utilisateurs ?

HeyGen simplifie la création vidéo technique grâce à des fonctionnalités telles que la génération automatique de sous-titres, le redimensionnement du rapport d'aspect pour diverses plateformes et une bibliothèque de médias complète. Ces capacités contribuent à une automatisation efficace des flux de travail et garantissent que votre contenu est parfaitement adapté à tout canal de distribution.

Comment HeyGen contribue-t-il à une stratégie de logiciel de communication d'entreprise unifié ?

HeyGen unifie votre stratégie de communication en fournissant une plateforme unique pour créer des messages vidéo cohérents, alimentés par l'IA, en utilisant des modèles de marque et des contrôles de marque complets. Il améliore la cohérence globale des messages sur tous les canaux, en faisant un composant puissant d'une pile de logiciels de communication d'entreprise unifiée.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo