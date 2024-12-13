Créateur de Vidéos de Gestion du Changement pour des Transformations Faciles

Améliorez la formation et les communications internes avec des avatars AI engageants, rendant les changements organisationnels complexes clairs et faciles à comprendre.

Produisez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour tous les employés, expliquant un nouveau changement organisationnel à l'échelle de l'entreprise. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des infographies animées et un ton audio rassurant et clair pour transmettre la stabilité. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, assurant un message cohérent et accessible à l'ensemble de l'organisation.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée au département informatique, détaillant le déploiement d'un nouveau logiciel dans le cadre d'une initiative majeure de gestion du changement vidéo. Adoptez un style visuel engageant, de type tutoriel, avec des enregistrements d'écran clairs et une voix off amicale et encourageante. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour narrer les étapes, rendant le processus de formation des employés fluide et compréhensible.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes destinée à la direction et aux principaux acteurs, communiquant une vision d'entreprise mise à jour et une orientation stratégique. Le style visuel doit être inspirant et élégant, incorporant l'image de marque de l'entreprise, des superpositions de texte dynamiques et une musique de fond entraînante. Employez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour rapidement transformer votre message en visuels convaincants, servant d'outil efficace de création de vidéos d'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de célébration dynamique de 15 secondes pour l'équipe de projet et l'ensemble de l'entreprise, mettant en avant la réussite d'un projet majeur et promouvant le partage des connaissances. Le style visuel doit être vibrant et rapide, avec des photos d'équipe et une musique de fond énergique. Explorez les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement cette annonce excitante et mettre en valeur l'impact du créateur de vidéos de gestion du changement d'entreprise.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de gestion du changement d'entreprise

Rationalisez vos communications de changement organisationnel avec la création vidéo alimentée par l'AI. Créez des messages clairs et percutants rapidement et efficacement.

1
Step 1
Choisissez votre point de départ
Sélectionnez parmi une riche bibliothèque de modèles de vidéos de gestion du changement ou optez pour une toile vierge pour commencer votre création vidéo alimentée par l'AI. Cela fournit une base solide pour votre communication.
2
Step 2
Ajoutez votre contenu
Saisissez vos messages clés et sélectionnez divers avatars AI pour présenter vos initiatives de changement. Notre plateforme utilise des avatars AI pour donner vie à votre script, rendant votre message plus engageant.
3
Step 3
Appliquez votre branding
Intégrez facilement le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding pour assurer la cohérence. Cette étape garantit que votre vidéo s'aligne parfaitement avec les directives de communication interne.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre projet de gestion du changement vidéo et exportez-le dans divers formats pour une distribution facile. Cela vous permet de partager rapidement vos annonces importantes de changement organisationnel sur différentes plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Favorisez l'acceptation du changement

.

Développez des communications vidéo inspirantes qui articulent clairement la vision et les avantages du changement organisationnel, encourageant l'adhésion et une perspective positive parmi les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de gestion du changement d'entreprise ?

HeyGen permet aux entreprises de créer efficacement des contenus vidéo percutants pour la gestion du changement grâce à sa plateforme de création vidéo alimentée par l'AI. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles de vidéos de gestion du changement personnalisables et des avatars AI pour communiquer clairement les changements organisationnels et faciliter la formation des employés.

Quelles sont les principales fonctionnalités offertes par HeyGen pour un créateur de vidéos d'entreprise alimenté par l'AI ?

En tant que créateur de vidéos d'entreprise alimenté par l'AI, HeyGen offre des fonctionnalités robustes, y compris la capacité de transformer du texte en vidéo à partir d'un script et des avatars AI réalistes. Ces outils simplifient la production de vidéos de communication interne et de partage des connaissances sans nécessiter une expérience approfondie en logiciels de montage vidéo.

HeyGen prend-il en charge les contrôles de branding pour les vidéos d'entreprise ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets, permettant aux entreprises d'intégrer leurs logos personnalisés et couleurs de marque dans chaque vidéo. Cela garantit que tout le contenu, y compris les vidéos pour les plateformes de médias sociaux, maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

Puis-je générer rapidement des voix off de haute qualité pour mes vidéos avec HeyGen ?

Absolument. La technologie avancée de génération de voix off de HeyGen permet la création rapide de voix off naturelles directement à partir de votre script. Combinée à un éditeur convivial par glisser-déposer, cela accélère considérablement la production de contenus vidéo professionnels.

