Optimisez votre générateur de gestion du changement d'entreprise
Transformez le changement organisationnel avec des outils alimentés par l'IA, en renforçant l'engagement des employés grâce à une formation dynamique avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux directeurs informatiques et aux responsables des opérations, mettant en avant les avantages pratiques des outils avancés de gestion du changement par l'IA pour optimiser l'automatisation des flux de travail. Adoptez un style d'animation moderne et élégant qui met en valeur les flux de processus, accompagné d'une voix précise et explicative. Utilisez les avatars IA de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante.
Créez une vidéo de 45 secondes pour les professionnels des ressources humaines et les équipes de communication interne, axée sur la gestion réussie du changement organisationnel en renforçant l'engagement des employés. Le style visuel doit être chaleureux et accessible, mettant en scène divers avatars IA démontrant des interactions positives, soutenus par une voix amicale et encourageante. La vidéo bénéficiera de la génération de voix off de HeyGen pour assurer une tonalité cohérente.
Créez un tutoriel d'une minute et demie pour les chefs de produit et les administrateurs de plateformes SaaS, démontrant l'efficacité d'une plateforme d'adoption numérique pour fournir des conseils intégrés à l'application. Le style visuel et audio doit être dynamique, incorporant des enregistrements d'écran d'interactions utilisateur avec des points de données superposés et une voix claire et autoritaire. Assurez la clarté avec les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et la compréhension.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Formation à grande échelle pour le changement.
Créez et diffusez efficacement du contenu de formation à une main-d'œuvre mondiale, accélérant l'adoption numérique et le changement organisationnel.
Engagement d'apprentissage amélioré.
Exploitez l'IA pour créer des vidéos de formation engageantes et mémorables, améliorant la compréhension et la rétention des nouveaux processus lors du changement organisationnel.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il soutenir les outils de gestion du changement par l'IA et les initiatives de transformation numérique ?
HeyGen utilise des avatars IA avancés et des capacités de texte-à-vidéo pour générer rapidement du contenu vidéo engageant pour la gestion du changement organisationnel. Cela simplifie la communication pour la transformation numérique, assurant un message cohérent et un engagement accru des employés.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer un contenu de formation et d'intégration efficace lors de la gestion du changement d'entreprise ?
HeyGen propose une suite robuste de fonctionnalités incluant des modèles et scènes personnalisables, la génération de voix off professionnelle et des contrôles de branding pour créer des vidéos de formation percutantes. Ces outils facilitent le déploiement rapide de conseils intégrés à l'application et de matériels pédagogiques essentiels pour la mise en œuvre réussie d'une plateforme d'adoption numérique.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes existants pour rationaliser l'automatisation des flux de travail pour la gestion du changement ?
HeyGen est conçu pour améliorer vos processus existants en permettant l'exportation facile de contenu vidéo de haute qualité pour diverses plateformes et canaux de communication. Sa flexibilité de sortie permet une intégration fluide dans les systèmes de gestion de l'apprentissage et d'autres plateformes pour renforcer l'automatisation des flux de travail dans votre stratégie de gestion du changement.
Comment HeyGen garantit-il des vidéos de qualité professionnelle pour les communications critiques de gestion du changement organisationnel ?
HeyGen utilise des capacités avancées de texte-à-vidéo à partir de script et des avatars IA réalistes pour produire du contenu vidéo soigné, avec sous-titres/captions automatiques et redimensionnement des ratios d'aspect. Cela garantit que vos insights basés sur les données et vos messages critiques sont délivrés avec clarté et impact sur toutes les plateformes pertinentes pour une gestion efficace du changement organisationnel.