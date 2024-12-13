Optimisez votre générateur de gestion du changement d'entreprise

Transformez le changement organisationnel avec des outils alimentés par l'IA, en renforçant l'engagement des employés grâce à une formation dynamique avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Produisez une vidéo d'une minute ciblant les managers de niveau intermédiaire et les chefs d'équipe, illustrant comment un générateur spécialisé en gestion du changement d'entreprise simplifie les initiatives complexes de transformation numérique. Le style visuel doit être professionnel et axé sur l'infographie, utilisant des animations épurées et une voix off dynamique et confiante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer efficacement le récit précis.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux directeurs informatiques et aux responsables des opérations, mettant en avant les avantages pratiques des outils avancés de gestion du changement par l'IA pour optimiser l'automatisation des flux de travail. Adoptez un style d'animation moderne et élégant qui met en valeur les flux de processus, accompagné d'une voix précise et explicative. Utilisez les avatars IA de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de 45 secondes pour les professionnels des ressources humaines et les équipes de communication interne, axée sur la gestion réussie du changement organisationnel en renforçant l'engagement des employés. Le style visuel doit être chaleureux et accessible, mettant en scène divers avatars IA démontrant des interactions positives, soutenus par une voix amicale et encourageante. La vidéo bénéficiera de la génération de voix off de HeyGen pour assurer une tonalité cohérente.
Exemple de Prompt 3
Créez un tutoriel d'une minute et demie pour les chefs de produit et les administrateurs de plateformes SaaS, démontrant l'efficacité d'une plateforme d'adoption numérique pour fournir des conseils intégrés à l'application. Le style visuel et audio doit être dynamique, incorporant des enregistrements d'écran d'interactions utilisateur avec des points de données superposés et une voix claire et autoritaire. Assurez la clarté avec les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et la compréhension.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les générateurs de gestion du changement d'entreprise

Rationalisez vos transitions organisationnelles en créant efficacement des supports de formation et de communication engageants avec des outils alimentés par l'IA, assurant des transitions en douceur.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle de gestion du changement
Commencez par choisir parmi une variété de **modèles et scènes** conçus par des experts, pertinents pour votre changement organisationnel spécifique. Cela aide à structurer efficacement votre communication.
2
Step 2
Créez votre contenu alimenté par l'IA
Saisissez votre script ou vos messages clés dans le générateur pour produire sans effort du contenu vidéo engageant. Utilisez la fonctionnalité de **texte-à-vidéo à partir de script** pour traduire rapidement vos plans en visuels percutants, en utilisant les outils de gestion du changement par l'IA.
3
Step 3
Personnalisez avec le branding et les avatars
Personnalisez votre contenu généré en sélectionnant des **avatars IA** adaptés pour la présentation et en incorporant l'identité visuelle de votre marque grâce aux contrôles de branding, renforçant l'engagement des employés.
4
Step 4
Exportez et intégrez pour l'adoption
Finalisez vos ressources vidéo et utilisez le **redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations** pour diverses plateformes. Intégrez ces ressources dans votre plateforme d'adoption numérique choisie pour guider les utilisateurs à travers les nouveaux processus.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communication de changement motivante

.

Produisez des vidéos convaincantes pour communiquer la vision et les avantages du changement, favorisant l'engagement des employés et réduisant la résistance lors de la transformation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il soutenir les outils de gestion du changement par l'IA et les initiatives de transformation numérique ?

HeyGen utilise des avatars IA avancés et des capacités de texte-à-vidéo pour générer rapidement du contenu vidéo engageant pour la gestion du changement organisationnel. Cela simplifie la communication pour la transformation numérique, assurant un message cohérent et un engagement accru des employés.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer un contenu de formation et d'intégration efficace lors de la gestion du changement d'entreprise ?

HeyGen propose une suite robuste de fonctionnalités incluant des modèles et scènes personnalisables, la génération de voix off professionnelle et des contrôles de branding pour créer des vidéos de formation percutantes. Ces outils facilitent le déploiement rapide de conseils intégrés à l'application et de matériels pédagogiques essentiels pour la mise en œuvre réussie d'une plateforme d'adoption numérique.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes existants pour rationaliser l'automatisation des flux de travail pour la gestion du changement ?

HeyGen est conçu pour améliorer vos processus existants en permettant l'exportation facile de contenu vidéo de haute qualité pour diverses plateformes et canaux de communication. Sa flexibilité de sortie permet une intégration fluide dans les systèmes de gestion de l'apprentissage et d'autres plateformes pour renforcer l'automatisation des flux de travail dans votre stratégie de gestion du changement.

Comment HeyGen garantit-il des vidéos de qualité professionnelle pour les communications critiques de gestion du changement organisationnel ?

HeyGen utilise des capacités avancées de texte-à-vidéo à partir de script et des avatars IA réalistes pour produire du contenu vidéo soigné, avec sous-titres/captions automatiques et redimensionnement des ratios d'aspect. Cela garantit que vos insights basés sur les données et vos messages critiques sont délivrés avec clarté et impact sur toutes les plateformes pertinentes pour une gestion efficace du changement organisationnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo