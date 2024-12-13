HeyGen utilise des capacités avancées de texte-à-vidéo à partir de script et des avatars IA réalistes pour produire du contenu vidéo soigné, avec sous-titres/captions automatiques et redimensionnement des ratios d'aspect. Cela garantit que vos insights basés sur les données et vos messages critiques sont délivrés avec clarté et impact sur toutes les plateformes pertinentes pour une gestion efficace du changement organisationnel.