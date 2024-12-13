Créateur de Vidéos de Cas d'Affaires : Créez des Vidéos Impactantes

Créez des vidéos de cas d'affaires persuasives qui gagnent. Notre fonctionnalité de texte en vidéo simplifie votre flux de travail.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux clients potentiels sur les réseaux sociaux, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité produit avec un appel à l'action fort. Utilisez des visuels vibrants, une musique de fond entraînante et un récit persuasif créé grâce à la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo pour stimuler les conversions.
Exemple de Prompt 2
Produisez une mise à jour informative de 45 secondes pour l'entreprise à l'intention des employés et des parties prenantes, détaillant les réalisations récentes et les objectifs futurs. La vidéo doit avoir une esthétique d'entreprise accessible avec des éléments de marque, présentant une voix off amicale et autoritaire générée par la fonction de génération de voix off de HeyGen, favorisant un sentiment de collaboration.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation claire de 50 secondes pour les nouveaux employés, illustrant un processus commercial étape par étape avec un accent sur la clarté et la facilité d'utilisation. Employez un style visuel propre et instructif avec une narration calme, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour structurer le contenu efficacement et assurer une compréhension facile.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Cas d'Affaires

Produisez rapidement des vidéos de cas d'affaires convaincantes qui engagent votre audience et génèrent des résultats avec notre plateforme intuitive alimentée par l'IA.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes conçus professionnellement pour lancer la création de votre vidéo de cas d'affaires, ou commencez avec une toile vierge pour une personnalisation complète.
2
Step 2
Créez Votre Contenu
Transformez votre script en scènes vidéo dynamiques instantanément. Notre IA génère intelligemment des visuels et adapte le rythme à partir de votre entrée de texte en vidéo.
3
Step 3
Appliquez des Visuels et du Branding
Personnalisez votre vidéo avec le logo, les couleurs et les polices de votre marque en utilisant des contrôles de branding complets pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez votre vidéo d'affaires de haute qualité dans divers formats et ratios d'aspect pour un partage fluide à travers des présentations, des sites web, et des canaux de marketing vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présenter des Histoires de Succès Client

Développez des histoires de succès client percutantes en utilisant la vidéo AI, renforçant la confiance et démontrant la valeur de vos solutions d'affaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'affaires ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'affaires en utilisant des outils alimentés par l'IA, vous permettant de générer des vidéos professionnelles à partir de scripts textuels en quelques minutes. Son interface intuitive et ses modèles variés facilitent la production de contenu vidéo de haute qualité sans expérience approfondie en montage, économisant un temps précieux.

Puis-je personnaliser mes vidéos d'affaires avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos d'affaires. Vous pouvez intégrer vos propres médias, choisir parmi une riche bibliothèque de médias, et appliquer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs. Les avatars AI de HeyGen et les modèles entièrement éditables garantissent que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre vision créative.

Quel type de qualité vidéo puis-je attendre de HeyGen ?

HeyGen permet la création de contenu vidéo de haute qualité conçu pour engager et impressionner votre audience. Avec des avatars AI, des voix off réalistes et des sous-titres automatiques, vos vidéos auront une apparence soignée et professionnelle, adaptée à tous vos besoins de marketing vidéo sur diverses plateformes.

Comment les Avatars AI améliorent-ils la narration vidéo dans HeyGen ?

Les Avatars AI de HeyGen améliorent considérablement la narration vidéo en fournissant des présentateurs engageants et réalistes pour votre contenu. Associés à une synthèse vocale avancée et des voix off personnalisées, ces avatars peuvent délivrer des messages clairs et convaincants, parfaits pour les vidéos explicatives, les réseaux sociaux, et plus encore.

