Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs, montrant à quel point il est facile de créer une Histoire de Succès Client authentique en utilisant les avatars AI de HeyGen. Le style visuel et audio doit être amical et conversationnel, mettant en avant la capacité des avatars AI à délivrer un récit clair et engageant sans production complexe.
Développez une vidéo de marque élégante de 60 secondes pour les communicateurs d'entreprise et les responsables de marque, illustrant la personnalisation sans effort de HeyGen grâce à ses Modèles et scènes pour maintenir une parfaite cohérence de marque à travers diverses vidéos marketing. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle soignée et une voix off confiante, démontrant comment HeyGen améliore l'adhésion au Kit de Marque et la production créative.
Générez une vidéo informative de 45 secondes 'comment faire' destinée aux chefs de produit et aux équipes de support client, détaillant le processus de création de contenu pédagogique avec HeyGen, en utilisant spécifiquement sa génération de voix off pour plus de clarté. La vidéo doit employer un style visuel clair et éducatif avec une voix off précise, rendant des sujets complexes comme 'Comment utiliser l'AI pour créer une étude de cas' digestibles et engageants pour les spectateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Histoires de Succès Client Convaincantes.
Transformez sans effort des témoignages écrits en études de cas vidéo AI visuellement époustouflantes et engageantes pour mettre en avant les réalisations des clients.
Produisez des Vidéos Marketing Impactantes.
Générez rapidement des vidéos marketing de haute qualité, y compris des extraits courts d'études de cas, pour capter efficacement l'attention et stimuler la conversion pour votre entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il de créer des études de cas visuellement attrayantes avec l'AI ?
HeyGen utilise son générateur de vidéos AI pour transformer votre contenu en études de cas visuellement attrayantes grâce à des modèles conçus professionnellement. Vous pouvez personnaliser facilement votre vidéo avec des avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo pour un récit et des images percutants.
Puis-je personnaliser entièrement mes vidéos générées par AI avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre une suite de montage vidéo entièrement personnalisable, vous permettant d'incorporer les éléments de votre Kit de Marque comme les palettes de couleurs, les polices et les logos. Notre éditeur glisser-déposer assure un contrôle créatif total sur vos vidéos marketing.
Quels avantages créatifs HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?
HeyGen sert de solution de production vidéo AI tout-en-un, vous permettant de créer des vidéos avec des avatars AI époustouflants et des voix off naturelles en quelques minutes. Cela simplifie votre processus de création vidéo, le rendant très efficace pour tout projet.
Quelle est la facilité de création de vidéos d'entreprise avec le créateur de vidéos AI de HeyGen ?
Le créateur de vidéos AI de HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, vous permettant de créer des vidéos d'entreprise de haute qualité sans compétences de montage étendues. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir parmi divers modèles, et de laisser l'AI générer un contenu professionnel.