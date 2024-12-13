Générateur de Vidéos d'Études de Cas pour des Histoires de Succès Engagées

Personnalisez sans effort des histoires de succès engageantes avec des modèles conçus professionnellement pour des résultats époustouflants.

456/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs, montrant à quel point il est facile de créer une Histoire de Succès Client authentique en utilisant les avatars AI de HeyGen. Le style visuel et audio doit être amical et conversationnel, mettant en avant la capacité des avatars AI à délivrer un récit clair et engageant sans production complexe.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de marque élégante de 60 secondes pour les communicateurs d'entreprise et les responsables de marque, illustrant la personnalisation sans effort de HeyGen grâce à ses Modèles et scènes pour maintenir une parfaite cohérence de marque à travers diverses vidéos marketing. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle soignée et une voix off confiante, démontrant comment HeyGen améliore l'adhésion au Kit de Marque et la production créative.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo informative de 45 secondes 'comment faire' destinée aux chefs de produit et aux équipes de support client, détaillant le processus de création de contenu pédagogique avec HeyGen, en utilisant spécifiquement sa génération de voix off pour plus de clarté. La vidéo doit employer un style visuel clair et éducatif avec une voix off précise, rendant des sujets complexes comme 'Comment utiliser l'AI pour créer une étude de cas' digestibles et engageants pour les spectateurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Études de Cas d'Entreprise

Transformez vos histoires de succès en récits visuels captivants avec notre générateur de vidéos alimenté par AI, conçu pour l'efficacité et l'impact.

1
Step 1
Collez Votre Script d'Étude de Cas
Commencez par coller votre script d'étude de cas d'entreprise ou les points de données clés directement dans la plateforme. Notre capacité de texte à vidéo à partir de script transformera efficacement votre contenu écrit en une base vidéo.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Professionnel
Sélectionnez parmi notre bibliothèque de modèles conçus professionnellement pour définir instantanément le ton visuel et la structure de votre vidéo d'étude de cas, assurant un aspect soigné.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre récit avec des voix off claires, générées par AI ou téléchargées directement, et complétez votre histoire avec des médias pertinents de notre vaste bibliothèque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Partout
Finalisez votre vidéo d'étude de cas convaincante. Notre plateforme vous permet d'exporter votre création dans divers formats d'aspect, la rendant prête pour un partage sans effort sur les réseaux sociaux et autres plateformes de vidéos marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez les Études de Cas sur les Réseaux Sociaux

.

Créez facilement des clips vidéo courts et captivants et du contenu pour les réseaux sociaux à partir de vos études de cas pour augmenter l'engagement et atteindre un public plus large en ligne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il de créer des études de cas visuellement attrayantes avec l'AI ?

HeyGen utilise son générateur de vidéos AI pour transformer votre contenu en études de cas visuellement attrayantes grâce à des modèles conçus professionnellement. Vous pouvez personnaliser facilement votre vidéo avec des avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo pour un récit et des images percutants.

Puis-je personnaliser entièrement mes vidéos générées par AI avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre une suite de montage vidéo entièrement personnalisable, vous permettant d'incorporer les éléments de votre Kit de Marque comme les palettes de couleurs, les polices et les logos. Notre éditeur glisser-déposer assure un contrôle créatif total sur vos vidéos marketing.

Quels avantages créatifs HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen sert de solution de production vidéo AI tout-en-un, vous permettant de créer des vidéos avec des avatars AI époustouflants et des voix off naturelles en quelques minutes. Cela simplifie votre processus de création vidéo, le rendant très efficace pour tout projet.

Quelle est la facilité de création de vidéos d'entreprise avec le créateur de vidéos AI de HeyGen ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, vous permettant de créer des vidéos d'entreprise de haute qualité sans compétences de montage étendues. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir parmi divers modèles, et de laisser l'AI générer un contenu professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo