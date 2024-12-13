Imaginez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, montrant comment simplifier des services complexes. Le style visuel doit être professionnel, avec des graphismes épurés et un ton optimiste, complété par une voix off AI claire et amicale. Cette vidéo mettra en avant la facilité de création de contenu percutant grâce aux modèles et scènes étendus de HeyGen et à ses capacités avancées de génération de voix off.

