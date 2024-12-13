Générateur de Vidéos d'Entreprise : Alimenté par l'IA & Conforme à la Marque
Générez des vidéos de haute qualité conformes à votre marque pour tous vos besoins en marketing et formation grâce à des contrôles de marque intuitifs.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative professionnelle de 45 secondes destinée aux clients potentiels, détaillant un nouveau service. Cette vidéo doit présenter un style visuel élégant et corporatif avec une voix confiante et claire générée par un avatar AI, mettant en avant l'efficacité d'un générateur de vidéos AI.
Concevez une publicité vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée au grand public, captant l'attention avec des coupes rapides et une musique de fond tendance et libre de droits. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants pour cette création vidéo percutante.
Produisez une vidéo informative de 60 secondes pour un public mondial diversifié, axée sur le lancement d'un produit avec un style visuel inclusif et clair. Assurez l'accessibilité et la portée mondiale en incorporant des sous-titres précis générés par HeyGen, rendant cette pièce de marketing vidéo efficace pour une portée internationale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés.
Améliorez l'engagement et la rétention des connaissances de votre personnel grâce à un contenu vidéo dynamique généré par l'IA.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes et efficaces pour assurer le succès des campagnes et atteindre les audiences cibles.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il permettre aux équipes marketing de produire efficacement des vidéos de haute qualité conformes à la marque ?
HeyGen permet aux équipes marketing de produire des vidéos professionnelles et conformes à la marque grâce à un moteur créatif AI avancé à partir de scripts simples. Cela simplifie considérablement le processus de marketing vidéo, permettant une communication cohérente à travers toutes les campagnes.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen propose-t-il pour garantir la création de vidéos professionnelles et personnalisées ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos et couleurs personnalisés, ainsi qu'une vaste bibliothèque de modèles et de scènes, garantissant que chaque vidéo s'aligne sur l'identité de votre marque. Cela permet la création de vidéos hautement professionnelles adaptées à des besoins spécifiques.
HeyGen facilite-t-il la transformation de scripts textuels en vidéos engageantes utilisant des avatars AI et des modèles de marque ?
Oui, HeyGen excelle dans la transformation de scripts textuels en vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes et des voix personnalisables. Les utilisateurs peuvent utiliser des modèles de marque pour maintenir une apparence et une sensation cohérentes dans tout leur contenu vidéo.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de marketing vidéo pour les entreprises ?
HeyGen simplifie le marketing vidéo en permettant la production rapide de vidéos professionnelles sans équipement complexe ni compétences de montage étendues. Ses capacités alimentées par l'IA accélèrent la création de contenu, rendant le marketing vidéo plus accessible et percutant pour les entreprises.