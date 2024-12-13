Optimisez l'Efficacité avec un Générateur de Vidéos d'Automatisation d'Entreprise

Simplifiez les flux de production vidéo et créez du contenu professionnel rapidement. Générez des vidéos époustouflantes à partir de scripts en utilisant l'AI avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

Découvrez comment les responsables informatiques et les chefs d'opérations peuvent améliorer considérablement leurs chaînes de production vidéo avec une vidéo d'une minute, mettant en avant l'intégration fluide du logiciel de montage vidéo AI de HeyGen. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec des superpositions de texte à l'écran, complétées par une voix off dynamique et confiante. Mettez en avant l'utilisation des Modèles & scènes de HeyGen et des avatars AI pour simplifier les flux de production vidéo, démontrant des gains d'efficacité sans compromettre la qualité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Explorez le potentiel des outils vidéo génératifs AI pour les directeurs marketing et les créateurs de contenu dans une vidéo dynamique de 45 secondes. Cette présentation visuelle moderne et engageante, accompagnée d'une voix off claire et persuasive, doit illustrer comment créer du contenu court captivant. Concentrez-vous sur la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen et la génération efficace de voix off, démontrant comment cet outil AI pour le marketing vidéo transforme les idées en vidéos de haute qualité rapidement.
Exemple de Prompt 2
Apprenez à révolutionner la formation en entreprise et les communications RH avec une vidéo pédagogique de 90 secondes, ciblant les formateurs d'entreprise et les spécialistes de la formation et du développement. Le style visuel informatif et amical, associé à une voix off calme et articulée, guidera les spectateurs à travers l'utilisation d'un générateur de vidéos d'automatisation d'entreprise pour le contenu éducatif. Mettez en avant comment les sous-titres/captions de HeyGen et le vaste support de bibliothèque/média stock permettent une automatisation intelligente, rendant l'information complexe accessible et engageante.
Exemple de Prompt 3
Découvrez l'évolutivité et la portée de votre stratégie de contenu dans une vidéo élégante d'une minute et demie conçue pour les équipes de marketing d'entreprise et les agences digitales. Avec un style visuel high-tech et aspirant et une voix off énergique et autoritaire, ce prompt met en avant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour la distribution multi-plateformes. Mettez en avant la fonctionnalité de redimensionnement & exportation des ratios d'aspect de HeyGen, illustrant comment il adapte facilement le contenu pour divers canaux, maximisant l'impact sur toute la ligne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos d'Automatisation d'Entreprise

Rationalisez votre création vidéo pour la communication d'entreprise avec l'AI, transformant le texte en contenu engageant efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Script
Commencez par saisir votre script textuel. Notre AI convertira automatiquement votre texte en une vidéo dynamique, en utilisant des capacités avancées de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez et Personnalisez Votre Avatar AI
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Vous pouvez personnaliser leur apparence et leurs gestes pour mieux représenter votre marque et votre message.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque et Éditez
Utilisez les contrôles de marque intégrés pour ajouter votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels. Éditez les scènes et affinez les visuels en utilisant un logiciel de montage vidéo AI intuitif.
4
Step 4
Exportez et Distribuez sur Plusieurs Plateformes
Exportez votre vidéo finale dans divers ratios d'aspect optimisés pour différentes plateformes. Cela simplifie vos flux de production vidéo pour une distribution multi-plateformes efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation en Entreprise avec des Vidéos AI

Utilisez des vidéos générées par AI pour rendre les modules de formation plus interactifs et efficaces, améliorant l'engagement et la rétention des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il les flux de production vidéo pour les entreprises ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos d'automatisation d'entreprise avancé, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité efficacement. Son logiciel de montage vidéo AI rationalise l'ensemble du processus, du script au produit final, réduisant considérablement l'effort manuel.

HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés pour divers contenus vidéo ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des avatars AI personnalisés qui peuvent être utilisés dans divers types de vidéos, y compris les vidéos explicatives et les vidéos pour les réseaux sociaux. Cette capacité améliore la cohérence de la marque et l'engagement dans vos efforts de marketing vidéo.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de texte-à-vidéo efficace ?

HeyGen utilise des outils vidéo génératifs AI de pointe pour transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec des voix off réalistes et des avatars AI. Cela en fait un générateur de vidéos AI idéal pour créer du contenu diversifié, des supports marketing aux vidéos courtes.

Comment HeyGen répond-il aux besoins sophistiqués des logiciels de montage vidéo AI ?

HeyGen offre des fonctionnalités complètes de logiciels de montage vidéo AI, y compris des contrôles de marque robustes et le redimensionnement des ratios d'aspect pour la distribution multi-plateformes, comme les YouTube Shorts. Cette automatisation intelligente garantit que vos vidéos sont optimisées pour divers canaux.

