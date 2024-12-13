Créateur de Vidéos d'Annonce d'Entreprise pour des Vidéos Époustouflantes
Créez facilement des vidéos d'annonce professionnelles avec des modèles personnalisables et une puissante conversion de texte en vidéo à partir de script.
Développez une vidéo d'annonce réconfortante de 45 secondes pour célébrer une étape importante de l'entreprise, destinée aux membres de l'équipe interne et aux employés actuels. Le style visuel et audio doit être chaleureux, professionnel et festif, avec une musique de fond inspirante et des avatars AI réalistes générés par HeyGen pour transmettre votre message avec authenticité.
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes détaillant une nouvelle offre de service, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les clients potentiels. Employez un style visuel clair et amical avec des visuels étape par étape et une voix off calme, en utilisant efficacement la fonction de génération de voix off de HeyGen pour narrer les avantages de votre service.
Créez une vidéo de campagne captivante de 15 secondes pour les réseaux sociaux axée sur l'augmentation de la notoriété de la marque, destinée au grand public sur diverses plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être accrocheur et dynamique avec du texte audacieux et des visuels vibrants, complété par un audio tendance et les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et un engagement maximal même sans son.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Annonces Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos d'annonce captivantes pour les plateformes de médias sociaux afin d'atteindre efficacement votre audience.
Annonces Promotionnelles Rapides.
Créez rapidement des annonces promotionnelles percutantes pour les lancements de produits ou les nouvelles de l'entreprise en utilisant des outils vidéo AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos d'annonce créatives ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos d'annonce engageantes avec une variété de modèles vidéo, d'avatars AI et de support de bibliothèque multimédia riche, y compris des séquences d'archives. Notre plateforme fournit des outils robustes pour donner vie à votre vision créative pour les lancements de produits ou les annonces commerciales générales.
Puis-je facilement personnaliser mes vidéos avec l'éditeur de HeyGen ?
Oui, HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer, vous permettant de personnaliser facilement vos vidéos avec des contrôles de marque, des sous-titres et de la musique. Vous pouvez également générer des voix off réalistes et ajouter des éléments d'appel à l'action pour parfaire votre message.
Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI tels que la conversion de texte en vidéo et des avatars AI réalistes pour simplifier votre processus de création vidéo. Vous pouvez générer facilement du contenu engageant pour les plateformes de médias sociaux ou des vidéos explicatives sans expérience approfondie en montage vidéo.
Comment partager ou télécharger des vidéos créées avec HeyGen ?
Une fois votre vidéo terminée, HeyGen vous permet de télécharger facilement le contenu vidéo dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Vous pouvez ensuite partager sans effort vos vidéos d'annonce soignées sur tous vos réseaux sociaux pour atteindre efficacement votre audience.