Générateur de Vidéos d'Annonces Commerciales : Simple et Impactant
Transformez le texte en annonces vidéo engageantes instantanément avec notre capacité de texte en vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'annonce sophistiquée de 45 secondes célébrant l'initiative de rebranding de votre entreprise, destinée à informer et inspirer les employés, partenaires et clients existants. Cette vidéo doit projeter un ton professionnel et festif à travers des visuels élégants et une voix off chaleureuse et articulée, en utilisant la génération de voix off robuste de HeyGen pour assurer un message clair et cohérent dans toutes les communications, renforçant l'image de marque avec des modèles conçus professionnellement.
Produisez une vidéo promotionnelle engageante de 20 secondes pour inviter des professionnels de l'industrie à un webinaire exclusif, capturant leur attention avec des visuels dynamiques, des superpositions de texte audacieuses et un appel à l'action clair. Engagez votre audience avec un avatar AI comme présentateur, propulsé par les avatars AI de HeyGen, pour délivrer des informations clés de manière convaincante, rendant cette vidéo d'annonce remarquable avec une animation dynamique et une forte présence.
Développez une vidéo informative de 60 secondes détaillant une mise à jour importante de fonctionnalité pour votre logiciel, conçue pour communiquer clairement les avantages aux utilisateurs actuels et aux équipes de support. Adoptez un style visuel propre et instructif avec un accent sur les captures d'écran et les superpositions graphiques, amélioré par les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et la compréhension, permettant aux utilisateurs de personnaliser facilement leur compréhension de la mise à jour via des modèles vidéo intuitifs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Annonces Captivantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux en quelques minutes pour annoncer efficacement des nouvelles et mises à jour à votre audience.
Créez des Annonces Publicitaires Performantes.
Produisez rapidement des annonces publicitaires percutantes et performantes en utilisant la vidéo AI, stimulant l'engagement et capturant l'attention de l'audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo d'annonce commerciale ?
HeyGen est un générateur de vidéos d'annonces intuitif qui simplifie le processus de création. Avec son interface facile à utiliser et ses modèles conçus professionnellement, vous pouvez rapidement produire des vidéos marketing de haute qualité pour toute mise à jour commerciale.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos d'annonce ?
HeyGen exploite des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, pour vous aider à personnaliser vos vidéos d'annonce. Vous pouvez encore améliorer votre contrôle créatif avec des options de branding, des séquences vidéo de stock et divers modèles vidéo.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos d'annonce ?
Absolument. HeyGen fournit des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des éléments visuels spécifiques dans vos vidéos d'annonce. Cela garantit que chaque vidéo reflète l'image professionnelle de votre entreprise de manière cohérente.
HeyGen prend-il en charge divers modèles vidéo et options d'exportation ?
Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo et permet une personnalisation flexible pour répondre à vos besoins spécifiques d'annonce. Vous pouvez facilement exporter vos vidéos dans différents formats d'aspect, les rendant prêtes à être partagées sur diverses plateformes en ligne.