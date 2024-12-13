Générateur de Vidéos d'Annonces Commerciales : Simple et Impactant

Transformez le texte en annonces vidéo engageantes instantanément avec notre capacité de texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes pour le lancement d'un nouveau produit révolutionnaire, ciblant des clients potentiels férus de technologie et avides d'innovation. Le style visuel doit être élégant et futuriste, avec des animations fluides et une bande sonore énergique, tout en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement le contenu marketing en visuels captivants, en faisant un générateur idéal de vidéos d'annonces commerciales.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'annonce sophistiquée de 45 secondes célébrant l'initiative de rebranding de votre entreprise, destinée à informer et inspirer les employés, partenaires et clients existants. Cette vidéo doit projeter un ton professionnel et festif à travers des visuels élégants et une voix off chaleureuse et articulée, en utilisant la génération de voix off robuste de HeyGen pour assurer un message clair et cohérent dans toutes les communications, renforçant l'image de marque avec des modèles conçus professionnellement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle engageante de 20 secondes pour inviter des professionnels de l'industrie à un webinaire exclusif, capturant leur attention avec des visuels dynamiques, des superpositions de texte audacieuses et un appel à l'action clair. Engagez votre audience avec un avatar AI comme présentateur, propulsé par les avatars AI de HeyGen, pour délivrer des informations clés de manière convaincante, rendant cette vidéo d'annonce remarquable avec une animation dynamique et une forte présence.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 60 secondes détaillant une mise à jour importante de fonctionnalité pour votre logiciel, conçue pour communiquer clairement les avantages aux utilisateurs actuels et aux équipes de support. Adoptez un style visuel propre et instructif avec un accent sur les captures d'écran et les superpositions graphiques, amélioré par les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et la compréhension, permettant aux utilisateurs de personnaliser facilement leur compréhension de la mise à jour via des modèles vidéo intuitifs.

Copiez le prompt

Collez dans la boîte de Création

Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Annonces Commerciales

Créez facilement des vidéos d'annonces commerciales percutantes en ligne, transformant vos idées en contenu professionnel avec des outils intuitifs et des fonctionnalités AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet de vidéo d'annonce en choisissant parmi une large gamme de modèles et de scènes conçus professionnellement qui conviennent à votre message commercial. Cela pose les bases de votre contenu.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre modèle sélectionné en utilisant l'éditeur intuitif de glisser-déposer. Ajoutez facilement vos contrôles de branding, logo, texte et médias pour aligner la vidéo avec l'identité de votre entreprise.
3
Step 3
Améliorez avec des Fonctionnalités AI
Élevez votre vidéo d'annonce en exploitant des fonctionnalités AI puissantes. Générez des voix off réalistes à partir de votre script en utilisant la génération de voix off avancée, rendant votre message clair et engageant.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo d'annonce parfaite, prévisualisez votre création puis exportez-la facilement dans divers formats d'aspect. Distribuez votre vidéo d'annonce professionnelle sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Annonces de Succès Client

.

Créez des vidéos AI convaincantes pour partager des histoires de succès client, renforçant la confiance et présentant efficacement des résultats commerciaux positifs.



Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo d'annonce commerciale ?

HeyGen est un générateur de vidéos d'annonces intuitif qui simplifie le processus de création. Avec son interface facile à utiliser et ses modèles conçus professionnellement, vous pouvez rapidement produire des vidéos marketing de haute qualité pour toute mise à jour commerciale.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos d'annonce ?

HeyGen exploite des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, pour vous aider à personnaliser vos vidéos d'annonce. Vous pouvez encore améliorer votre contrôle créatif avec des options de branding, des séquences vidéo de stock et divers modèles vidéo.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos d'annonce ?

Absolument. HeyGen fournit des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des éléments visuels spécifiques dans vos vidéos d'annonce. Cela garantit que chaque vidéo reflète l'image professionnelle de votre entreprise de manière cohérente.

HeyGen prend-il en charge divers modèles vidéo et options d'exportation ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo et permet une personnalisation flexible pour répondre à vos besoins spécifiques d'annonce. Vous pouvez facilement exporter vos vidéos dans différents formats d'aspect, les rendant prêtes à être partagées sur diverses plateformes en ligne.

