Créez une publicité commerciale convaincante de 30 secondes qui montre à quel point il est facile pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing de produire des publicités vidéo en ligne professionnelles. Le style visuel doit être lumineux et optimiste, avec une musique de fond entraînante et inspirante. Mettez en avant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour démontrer la création rapide et efficace de publicités.

Générer une Vidéo