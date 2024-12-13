Créateur de Vidéos Publicitaires pour Entreprises : Créez des Publicités Époustouflantes Facilement
Transformez sans effort vos scripts en publicités vidéo soignées grâce à des capacités avancées de texte à vidéo, économisant temps et ressources.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une publicité dynamique de 45 secondes sur les réseaux sociaux, adaptée aux marketeurs des réseaux sociaux et aux agences digitales cherchant à captiver leur audience. Utilisez un style visuel moderne et rapide avec une musique tendance et des effets sonores percutants. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter les points de vente clés et stimuler l'engagement, en veillant à ce que la publicité soit fraîche et très partageable.
Imaginez une vidéo marketing concise de 60 secondes pour les entreprises de commerce électronique et les promoteurs de produits, mettant en avant la simplicité de créer des publicités vidéo persuasives. L'esthétique doit être épurée et axée sur le produit, complétée par une voix off amicale, claire et professionnelle. Démontrez les capacités robustes de "Génération de voix off" de HeyGen pour articuler les avantages des produits sans avoir besoin de talents en direct.
Créez une publicité vidéo percutante de 20 secondes conçue pour les créateurs de contenu et les équipes marketing à la recherche de solutions publicitaires polyvalentes. Le style visuel et audio doit être professionnel et direct, avec une musique de fond puissante et motivante. Montrez comment la vaste "Bibliothèque multimédia/soutien de stock" de HeyGen permet un contenu visuel riche et diversifié, permettant des publicités vidéo de haute qualité, quelles que soient les ressources internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires d'entreprise convaincantes et à fort taux de conversion en quelques minutes en utilisant une IA avancée, maximisant l'impact et la portée de votre campagne.
Générez des Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos publicitaires captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour augmenter l'engagement et la portée sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de publicités vidéo efficaces ?
Les outils alimentés par l'IA de HeyGen et son éditeur intuitif de glisser-déposer simplifient l'ensemble du processus de création de vidéos marketing engageantes. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de modèles professionnels pour produire rapidement des publicités vidéo en ligne convaincantes pour toute campagne.
HeyGen propose-t-il des avatars AI pour les vidéos publicitaires d'entreprise ?
Oui, HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et d'acteurs AI pour jouer dans vos vidéos publicitaires d'entreprise, donnant vie à vos scripts. Utilisez des invites textuelles pour diriger leur performance et créer des animations dynamiques pour une expérience de création publicitaire vraiment unique.
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de vidéos publicitaires en ligne ?
HeyGen améliore l'efficacité en convertissant rapidement le texte en vidéo, en incorporant une génération de voix off de haute qualité et en fournissant une riche bibliothèque de médias de stock. Cela vous permet de produire rapidement des publicités professionnelles pour les réseaux sociaux et des vidéos marketing avec un minimum d'effort grâce à des fonctionnalités d'édition en un clic.
Puis-je personnaliser l'image de marque et ajouter des appels à l'action dans les vidéos publicitaires HeyGen ?
Absolument, HeyGen permet un contrôle total de l'image de marque pour intégrer facilement votre logo et vos couleurs de marque directement dans toutes vos publicités vidéo. Vous pouvez intégrer sans effort des appels à l'action clairs pour guider votre audience, garantissant que vos vidéos marketing atteignent efficacement leurs objectifs en tant que créateur de publicités puissant.