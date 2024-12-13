Créateur de Vidéo Promo pour Bus : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez des vidéos promo pour bus hautement engageantes avec des avatars AI réalistes qui captent instantanément l'attention et génèrent des résultats pour vos campagnes marketing.

Créez une vidéo promotionnelle de 90 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, démontrant comment HeyGen simplifie la création d'une vidéo promo professionnelle pour les bus. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des éléments animés en 3D, accompagné d'une voix off AI claire et engageante. Mettez en avant la facilité d'intégration des "avatars AI" pour présenter des informations clés, transformant des idées complexes en contenu visuellement digeste sans avoir besoin d'acteurs en direct.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les agences créatives et les créateurs de vidéos indépendants, mettant en avant la diversité des "modèles de vidéos pour bus" personnalisables disponibles dans HeyGen. Adoptez un style visuel vibrant et énergique avec des coupes rapides et une musique moderne et entraînante. Cette vidéo doit souligner la rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent exploiter les "Modèles & scènes" pour lancer leurs projets, en adaptant les designs aux besoins uniques des clients et aux lignes directrices de la marque.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative complète de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux formateurs d'entreprise, illustrant la puissance de la fonctionnalité "texte en vidéo" de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et instructif, avec du texte à l'écran synchronisé avec la "génération de voix off" AI, rendant les processus complexes faciles à suivre. Concentrez-vous sur la démonstration de la facilité avec laquelle un utilisateur peut convertir un script écrit en une vidéo complète, avec une narration professionnelle, économisant ainsi un temps de production considérable.
Exemple de Prompt 3
Créez une promo concise de 30 secondes ciblant les marketeurs des réseaux sociaux et les responsables de marque, mettant en avant la capacité de HeyGen à réutiliser un projet de "créateur de vidéo promo" pour diverses plateformes. L'exécution visuelle doit être rapide et moderne, montrant différents ratios d'aspect et éléments de marque de manière cohérente sur les plateformes, le tout sur une piste de fond tendance et engageante. Démontrez la facilité d'utilisation de la "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour adapter une seule vidéo pour Instagram, TikTok et YouTube, assurant une portée maximale et une cohérence de marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo Promo pour Bus

Créez facilement des vidéos promotionnelles époustouflantes pour votre service de bus avec des modèles personnalisables et des outils alimentés par AI, garantissant que votre message atteint efficacement votre audience.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos pour bus conçus par des professionnels pour lancer votre projet. Ces points de départ personnalisables offrent une base parfaite pour votre vidéo promo de bus, vous permettant de démarrer rapidement avec votre vision créative.
2
Step 2
Créez un Contenu Engagé
Donnez vie à votre script avec des avatars AI réalistes qui délivrent votre message avec des voix off naturelles, rendant votre promo de bus visuellement engageante.
3
Step 3
Personnalisez Votre Marque
Appliquez votre style unique avec des contrôles de branding précis. Ajoutez facilement votre logo et définissez des couleurs de marque spécifiques pour garantir que votre vidéo promo de bus reflète parfaitement l'identité de votre entreprise. Vous pouvez également l'améliorer avec une musique de fond appropriée.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes en utilisant la fonction de redimensionnement vidéo, ajustant instantanément les ratios d'aspect pour un affichage parfait. Enfin, exportez votre vidéo promo de bus de haute qualité pour la partager facilement sur vos canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages de Passagers

.

Développez des témoignages vidéo convaincants de passagers satisfaits, renforçant la confiance et encourageant de nouveaux passagers à choisir votre service de bus.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promo ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos promo époustouflantes avec facilité grâce à son générateur vidéo AI avancé. Notre plateforme propose des modèles personnalisables et un éditeur par glisser-déposer, vous permettant de produire rapidement du contenu de qualité professionnelle pour vos campagnes marketing.

HeyGen peut-il générer des avatars AI pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen propose des avatars AI de pointe qui donnent vie à vos vidéos. Vous pouvez choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre message, vous aidant à créer des vidéos impressionnantes sans avoir besoin de talents réels ou de tournages complexes.

Quels contrôles de branding sont disponibles dans HeyGen pour mes vidéos ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Intégrez facilement votre logo, ajustez les couleurs de la marque et maintenez une apparence cohérente dans toutes vos campagnes marketing directement dans notre générateur vidéo AI.

Comment HeyGen peut-il aider avec la conversion texte en vidéo et la génération de voix off ?

HeyGen excelle dans la transformation de vos scripts en vidéos engageantes grâce à sa puissante capacité de conversion texte en vidéo. Vous pouvez générer des voix off au son naturel dans diverses langues et accents, s'intégrant parfaitement dans votre flux de travail d'édition vidéo pour produire du contenu dynamique efficacement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo