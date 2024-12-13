Créez une vidéo introductive d'une minute démontrant les bases absolues de la mise en place d'un budget personnel, conçue pour les étudiants et les jeunes professionnels. Le style visuel doit être lumineux et engageant avec des infographies animées simples, mettant en scène un avatar AI expliquant chaque étape d'un ton clair et encourageant, soutenu par la génération de voix off de HeyGen pour garantir une clarté audio parfaite pour ce créateur de vidéos de tutoriel de budget.

