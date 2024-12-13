Outil Vidéo Basé sur Navigateur : Édition Facile et Propulsée par l'IA

Créez du contenu engageant sans effort avec notre éditeur vidéo en ligne, doté de la fonctionnalité puissante de texte-à-vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique dynamique de 90 secondes pour les équipes marketing et les chefs de projet à distance, mettant en avant les capacités d'édition collaborative de la plateforme. Utilisez des enregistrements d'écran dynamiques et un texte clair à l'écran, avec une voix off énergique et amicale, pour illustrer la rapidité avec laquelle les équipes peuvent produire des vidéos de communication interne en exploitant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu rapide dans un environnement d'édition vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative ciblée de 45 secondes pour les éducateurs et créateurs de contenu priorisant l'accessibilité, détaillant l'efficacité d'un outil vidéo basé sur navigateur. Le style visuel doit être lumineux et éducatif, complété par une narration claire et articulée, soulignant comment la génération de sous-titres/captions de HeyGen rend automatiquement le contenu plus inclusif et facile à consommer.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle engageante de 2 minutes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les gestionnaires de réseaux sociaux, montrant comment créer rapidement du contenu professionnel dans un éditeur vidéo polyvalent. La vidéo doit comporter des transitions visuelles dynamiques et une musique de fond inspirante, accompagnée d'une voix off confiante et accessible, démontrant comment les modèles et scènes de HeyGen simplifient le processus de conception pour diverses plateformes de médias sociaux.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un outil vidéo basé sur navigateur

Créez facilement des vidéos professionnelles directement dans votre navigateur. Notre plateforme intuitive rend l'édition vidéo simple, du concept à l'exportation, vous permettant de partager votre histoire avec aisance.

1
Step 1
Créez votre projet
Commencez votre parcours de création vidéo en accédant à notre puissant éditeur vidéo en ligne directement dans votre navigateur. Démarrez facilement un nouveau projet à partir de zéro ou utilisez un modèle préconçu.
2
Step 2
Ajoutez vos médias
Enrichissez votre vidéo en téléchargeant vos propres médias ou en sélectionnant dans notre vaste bibliothèque de ressources de stock professionnelles. Intégrez des images, des clips vidéo et de la musique pour raconter votre histoire.
3
Step 3
Générez des sous-titres
Améliorez l'accessibilité et l'engagement des spectateurs avec notre générateur de sous-titres intégré. Créez automatiquement des sous-titres/captions précis pour tout votre contenu vidéo en toute simplicité.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre chef-d'œuvre et exportez facilement des vidéos dans diverses résolutions et ratios d'aspect adaptés à toute plateforme. Partagez sans effort votre contenu captivant avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la formation et l'éducation

Améliorez les résultats d'apprentissage et l'engagement en transformant des informations complexes en vidéos de formation dynamiques et mémorables propulsées par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen sert d'outil vidéo puissant basé sur navigateur qui simplifie l'ensemble du processus d'édition vidéo. Notre générateur de vidéos AI permet aux utilisateurs de transformer rapidement du texte en vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix off, rendant l'édition vidéo complexe accessible à tous.

Plusieurs utilisateurs peuvent-ils collaborer sur des projets vidéo au sein de HeyGen ?

Oui, HeyGen prend en charge l'édition collaborative sans faille, permettant aux équipes de travailler ensemble sur des projets vidéo en temps réel. En tant qu'éditeur vidéo en ligne, HeyGen offre un espace de travail centralisé pour des flux de travail d'équipe efficaces et un progrès partagé.

Quels outils propulsés par l'IA HeyGen propose-t-il pour l'amélioration vidéo ?

HeyGen intègre des outils avancés propulsés par l'IA pour améliorer significativement vos vidéos, y compris un générateur de sous-titres automatique pour l'accessibilité et un outil pratique de suppression de fond. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de redimensionnement vidéo pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes avant d'exporter les vidéos.

HeyGen fournit-il des ressources pour accélérer la production vidéo ?

Absolument. HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles personnalisables et de ressources de stock pour démarrer vos projets vidéo avec des designs professionnels. Associées à des voix off AI, ces ressources vous aident à créer efficacement des vidéos pour les réseaux sociaux et d'autres contenus.

