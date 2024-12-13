Créateur de Vidéos pour Courtiers pour des Vidéos Immobilières Époustouflantes

Générez des vidéos immobilières accrocheuses et augmentez les demandes grâce à notre plateforme intuitive et nos puissants contrôles de marque.

Développez une vidéo convaincante de 60 secondes ciblant les agents immobiliers, conçue pour créer des vidéos de propriétés époustouflantes qui captent l'attention. Le style visuel doit être élégant et moderne, mettant en valeur les propriétés avec des transitions fluides et accueillantes, complétées par une voix off sophistiquée. Exploitez les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour assembler rapidement des vidéos de listes de haute qualité qui résonnent avec les acheteurs potentiels, rendant chaque présentation de propriété premium.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo persuasive de 45 secondes pour les courtiers immobiliers axée sur la construction de la confiance grâce à des vidéos de témoignages clients. L'esthétique visuelle doit être authentique et chaleureuse, avec des avatars AI professionnels à l'écran délivrant des recommandations sincères, accompagnées d'un audio clair et enthousiaste. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour produire efficacement des témoignages percutants, établissant la crédibilité et mettant en avant le succès sans nécessiter de tournage réel avec les clients.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo engageante de 30 secondes pour les professionnels de l'immobilier visant à créer des bobines accrocheuses pour les plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être dynamique et rapide, avec des superpositions de texte audacieuses et des transitions accrocheuses, le tout sur un fond audio entraînant et concis. Exploitez la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer rapidement le contenu écrit en vidéos marketing immobilières visuellement saisissantes, parfaites pour une consommation rapide et un engagement maximal.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 50 secondes pour les agences immobilières cherchant à renforcer leur présence de marque avec des vidéos de haute qualité. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et soigné avec des graphismes élégants, assurant une image de marque cohérente, soutenue par une voix off autoritaire et des "Sous-titres/captions" clairs pour l'accessibilité. En exploitant les outils de génération de voix off et de sous-titrage de HeyGen, les agences peuvent créer sans effort des vidéos de marque qui transmettent leur expertise et atteignent un public plus large, solidifiant leur autorité sur le marché.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Courtiers

Créez sans effort des vidéos immobilières professionnelles avec notre agent vidéo AI. Transformez vos annonces en contenu captivant et de haute qualité rapidement.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi notre large gamme de modèles de vidéos immobilières conçus pour mettre en valeur vos propriétés ou services avec facilité.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Téléchargez simplement des photos et des clips vidéo de votre propriété, laissant notre plateforme intuitive les intégrer sans effort dans le modèle choisi.
3
Step 3
Affinez avec l'IA
Utilisez le Texte en vidéo à partir de script pour générer une narration dynamique, assurant que votre message soit clair et engageant.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec notre option de redimensionnement et d'exportation flexible des ratios d'aspect, garantissant qu'elle soit parfaite sur n'importe quel écran ou plateforme de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients

.

Développez des vidéos de témoignages clients convaincantes avec l'IA pour renforcer la confiance et améliorer la réputation en ligne de votre agence.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing immobilières ?

HeyGen permet aux professionnels de l'immobilier de créer des vidéos époustouflantes et de haute qualité pour le marketing sans tournage. En utilisant la Création Vidéo Alimentée par l'IA, vous pouvez transformer des photos de propriétés ou des scripts en vidéos de listes engageantes et en contenu marketing grâce à des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque robustes.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un éditeur vidéo facile à utiliser pour les agents immobiliers ?

HeyGen propose un créateur de vidéos intuitif par glisser-déposer, simplifiant le processus de création. Vous pouvez facilement générer des vidéos dynamiques à partir de texte en vidéo à partir de script, incorporer des avatars AI réalistes et ajouter des sous-titres AI automatiques, le tout conçu pour l'efficacité et la facilité d'utilisation.

HeyGen peut-il aider à créer divers types de vidéos immobilières ?

Absolument, HeyGen sert de créateur de vidéos polyvalent pour courtiers, vous permettant de produire une large gamme de vidéos immobilières. Des vidéos de listes professionnelles et des vidéos de témoignages clients engageantes au contenu optimisé pour diverses plateformes de médias sociaux, HeyGen est votre créateur de vidéos en ligne complet.

Comment fonctionne la Création Vidéo Alimentée par l'IA dans HeyGen pour l'immobilier ?

La Création Vidéo Alimentée par l'IA de HeyGen utilise des agents vidéo AI sophistiqués pour donner vie à vos descriptions de propriétés. Cela signifie que vous pouvez générer des vidéos professionnelles avec génération de voix off naturelle, sous-titres/captions automatiques, et utiliser des modèles et scènes préconstruits, le tout sans nécessiter de tournage.

