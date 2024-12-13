Maîtrisez la Formation avec Notre Générateur de Vidéos de Formation à la Diffusion

Rationalisez la formation des employés et l'apprentissage en entreprise en utilisant des avatars IA réalistes pour une documentation vidéo percutante.

517/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de décomposition technique de 2 minutes conçue pour les utilisateurs avancés et les développeurs, détaillant le flux de travail complexe de conversion d'un script technique complexe directement en vidéo. Cette vidéo, axée sur les capacités du générateur de vidéo IA, devrait employer un style visuel explicatif détaillé, incorporant des diagrammes animés et des superpositions de texte précises, soutenu par une génération de voix off claire pour expliquer les nuances du processus de texte à vidéo à partir du script.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de documentation interne d'une minute pour les chefs de produit et les équipes QA, introduisant une nouvelle mise à jour de fonctionnalité dans un module d'apprentissage en entreprise. Le style visuel et audio doit être engageant mais informatif, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo de formation concise qui met en évidence les changements clés, soutenue par des éléments de support de bibliothèque multimédia/stock pertinents pour illustrer efficacement les scénarios d'utilisation.
Exemple de Prompt 3
Produisez un guide concis de 45 secondes destiné aux créateurs de contenu et formateurs, axé sur les meilleures pratiques pour l'exportation et le partage de contenu de générateur de formation à la diffusion technique pour diverses plateformes. La vidéo doit avoir un style visuel pratique, étape par étape, avec une voix d'IA claire et instructive, garantissant que le public comprend comment utiliser le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour un affichage optimal sur différents appareils et environnements de visualisation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à la Diffusion

Créez des vidéos de formation professionnelles et engageantes efficacement avec la plateforme IA de HeyGen, parfaite pour l'apprentissage en entreprise et l'intégration des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre contenu de formation et utilisez la fonctionnalité "Texte à vidéo à partir du script" de HeyGen pour générer instantanément la vidéo initiale. Cela forme le cœur de vos "vidéos de formation".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars IA" pour transmettre votre message. Ces présentateurs virtuels ajoutent une touche professionnelle à vos matériaux d'"apprentissage en entreprise".
3
Step 3
Ajoutez une Voix Générée par IA
Générez une narration au son naturel pour votre contenu en utilisant le "générateur de voix IA" avancé de HeyGen. Cette capacité garantit que vos vidéos d'"intégration des employés" ont une qualité audio professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo de formation de haute qualité et profitez des options pour "exporter, partager ou intégrer" facilement. Atteignez votre public où qu'il soit, prêt pour une visualisation immédiate.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Complexes pour la Formation

.

Transformez des informations complexes en vidéos de formation facilement compréhensibles et visuellement engageantes pour une meilleure compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment la plateforme d'IA générative de HeyGen crée-t-elle des vidéos de formation ?

HeyGen utilise une technologie d'IA avancée pour transformer des scripts en documentation vidéo captivante. Elle intègre des avatars IA et des capacités de générateur de voix IA pour produire efficacement des vidéos de formation professionnelles, faisant d'elle une plateforme d'IA générative robuste.

Quelles fonctionnalités techniques permettent une documentation vidéo efficace avec HeyGen ?

HeyGen offre une fonctionnalité puissante de script à vidéo, permettant aux utilisateurs de produire rapidement une documentation vidéo détaillée. L'éditeur vidéo IA de la plateforme fournit des outils pour affiner les visuels, ajouter des sous-titres automatiques et garantir une sortie de haute qualité pour l'apprentissage en entreprise.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être facilement intégrées dans les systèmes de gestion de l'apprentissage existants ?

Oui, HeyGen offre des options flexibles pour exporter, partager ou intégrer vos vidéos de formation générées par IA. Cela garantit une intégration transparente dans diverses plateformes, améliorant l'accessibilité avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et le support pour des visuels diversifiés.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos de formation des employés ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs d'incorporer des contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, directement dans leurs modèles de vidéo. Cela garantit que tout le contenu de formation et d'intégration des employés s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise en utilisant des avatars IA professionnels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo