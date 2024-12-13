créateur de vidéos de rapport : Créez des vidéos époustouflantes instantanément

En tant que générateur de vidéos AI, créez des vidéos courtes dynamiques à partir de n'importe quel rapport en utilisant les modèles et scènes polyvalents de HeyGen.

Imaginez créer une vidéo de rapport de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, conçue pour mettre en avant rapidement les performances trimestrielles avec un visuel infographique professionnel et épuré et une piste audio d'entreprise entraînante. Ce projet bénéficierait des modèles et scènes étendus de HeyGen pour structurer efficacement les points de données clés, garantissant une présentation soignée d'informations complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction dynamique de 60 secondes destinée aux éducateurs et formateurs, simplifiant un concept scientifique complexe avec un style visuel explicatif animé mettant en vedette un avatar AI amical et une voix off éducative claire. Cette courte vidéo engageante peut être facilement générée à partir de texte en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, complétée par nos divers avatars AI pour donner vie à vos explications.
Exemple de Prompt 2
Produisez un teaser vibrant de 30 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux gestionnaires de réseaux sociaux et influenceurs, mettant en avant un nouveau produit avec des transitions rapides, une musique de fond énergique et une génération de voix off convaincante pour capter l'attention. Assurez-vous que cette courte vidéo inclut des sous-titres pour une accessibilité plus large, délivrant un message percutant de manière visuellement stimulante.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle de 50 secondes pour les organisateurs d'événements et les créateurs de marques personnelles, capturant l'essence d'un événement récent ou d'un portfolio professionnel avec un style visuel cinématographique, une musique de fond inspirante et une voix off percutante. Ce projet de création vidéo peut tirer parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer son attrait visuel et raconter une histoire captivante sans nécessiter de séquences personnalisées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de rapport concis

Transformez rapidement vos données et insights en rapports vidéo concis et captivants avec l'éditeur de vidéos AI intuitif de HeyGen, rendant l'information complexe accessible et engageante.

1
Step 1
Créez votre script
Collez votre texte de rapport ou énoncez vos points clés pour générer automatiquement des vidéos à partir de texte, formant la base de votre rapport concis.
2
Step 2
Choisissez un modèle
Sélectionnez parmi des modèles et scènes professionnels pour structurer votre rapport concis, offrant un démarrage rapide à votre création vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des voix off et des médias
Utilisez la génération de voix off AI pour une narration claire ou enregistrez la vôtre, puis intégrez des médias stock pertinents pour illustrer votre rapport.
4
Step 4
Exportez et partagez votre rapport
Finalisez votre rapport vidéo concis en sélectionnant le format d'aspect souhaité et téléchargez-le au format MP4, prêt pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des résumés exécutifs dynamiques

.

Transformez des rapports longs en résumés vidéo exécutifs dynamiques et percutants qui transmettent efficacement les points de données clés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen m'aide-t-il à générer des vidéos créatives à partir de texte ?

HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos à partir de texte en transformant des scripts en contenu dynamique. Vous pouvez utiliser des avatars AI et des voix off réalistes pour donner vie à vos idées rapidement, ce qui en fait un générateur de vidéos AI idéal pour divers besoins créatifs.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un éditeur de vidéos AI intuitif pour tout le monde ?

HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer avec une large sélection de modèles, simplifiant le processus de création de vidéos courtes captivantes. Il sert de puissant créateur de vidéos, permettant aux utilisateurs de produire du contenu professionnel sans compétences complexes en montage.

Puis-je personnaliser mes vidéos avec les avatars AI et les options de branding de HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une gamme diversifiée d'avatars AI et de contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser vos vidéos avec des logos et des couleurs de marque. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres, intégrer des médias stock et télécharger votre vidéo finale au format MP4.

HeyGen aide-t-il les marketeurs à créer des vidéos de rapport concis ?

Absolument. HeyGen est un excellent créateur de vidéos de rapport concis, conçu pour aider les marketeurs et les entreprises à créer rapidement des résumés vidéo concis et percutants. Il simplifie le processus de transformation des données en rapports visuels engageants, soutenant une stratégie marketing efficace.

