Créateur de Vidéos de Rapport de Marque : Créez des Vidéos Impactantes

Créez facilement des vidéos de rapport de marque professionnelles avec des outils alimentés par l'IA et un contrôle total de la marque pour maintenir votre identité visuelle.

Créez une vidéo de rapport de marque percutante de 45 secondes conçue pour les responsables marketing afin de présenter succinctement leurs réalisations trimestrielles. Imaginez une esthétique visuelle moderne et élégante avec une bande sonore confiante et dynamique, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour narrer des points de données complexes et 'Créer des vidéos de marque' qui laissent une impression durable.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation de 'créateur de vidéos d'entreprise' de 60 secondes pour les entrepreneurs cherchant à améliorer leur présence en ligne, démontrant la simplicité de créer du contenu engageant. Le style visuel doit être épuré et inspirant, complété par une musique cinématographique motivante, en utilisant pleinement les 'Modèles & scènes' étendus de HeyGen pour créer sans effort des vidéos promotionnelles soignées.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux formateurs d'entreprise introduisant une nouvelle politique de l'entreprise, en maintenant un style visuel explicatif et clair accompagné d'une voix off chaleureuse et professionnelle. Démontrez comment la capacité de HeyGen à 'Convertir du texte en vidéo à partir d'un script' simplifie le processus pour 'Créer des vidéos de marque' rapidement, agissant efficacement comme un 'Générateur de vidéos AI' innovant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 15 secondes spécifiquement pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, visant à attirer l'attention sur diverses 'plateformes de médias sociaux'. Adoptez un style visuel tendance et rapide avec de la musique pop moderne, en soulignant comment la robuste 'Bibliothèque multimédia/soutien de stock' de HeyGen permet aux créateurs d'assembler rapidement du contenu engageant sur cette 'plateforme vidéo' polyvalente.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport de Marque

Créez rapidement et efficacement des vidéos de rapport professionnelles et conformes à votre marque en utilisant la plateforme alimentée par l'IA de HeyGen pour communiquer visuellement vos idées.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez votre vidéo de rapport de marque en choisissant parmi une variété de modèles prêts à l'emploi, ou collez votre script de rapport pour générer automatiquement des scènes. Cela pose les bases de votre présentation visuelle.
2
Step 2
Appliquez Votre Kit de Marque
Maintenez la cohérence de votre marque en appliquant facilement votre Kit de Marque, y compris les logos, couleurs et polices personnalisés, pour garantir que votre vidéo de rapport s'aligne avec l'identité visuelle de votre entreprise.
3
Step 3
Créez du Contenu Engagé avec des Avatars AI
Transformez vos données de rapport en récits dynamiques en utilisant des Avatars AI. Personnalisez leur apparence et leur voix pour présenter vos conclusions de manière claire et professionnelle, ajoutant une touche humaine à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Rapport
Une fois votre vidéo de rapport de marque terminée, exportez-la facilement dans divers formats adaptés à différentes plateformes de médias sociaux ou présentations, assurant une large portée et un impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquer la Vision & les Valeurs de la Marque

.

Créez des vidéos inspirantes qui transmettent efficacement la vision et les valeurs fondamentales de votre marque à des audiences internes et externes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de marque ?

HeyGen est un créateur de vidéos d'entreprise avancé conçu pour créer des vidéos de marque avec facilité. Notre fonctionnalité Kit de Marque vous permet de maintenir des éléments visuels cohérents sur tout votre contenu, assurant une communication professionnelle et conforme à votre marque.

Quelles capacités AI sont intégrées dans le générateur de vidéos de HeyGen ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos AI, utilisant des outils de pointe alimentés par l'IA. Cela inclut la capacité de générer des Avatars AI réalistes et de convertir du texte en vidéo à partir d'un script, rationalisant considérablement votre flux de production vidéo.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos de rapport de marque ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de rapport de marque efficace, vous permettant de représenter visuellement les données et réalisations de votre marque. Avec un éditeur glisser-déposer et une large sélection de modèles prêts à l'emploi, vous pouvez créer des rapports annuels engageants et des résumés de marque sans effort.

HeyGen prend-il en charge la collaboration en équipe pour les projets vidéo ?

Oui, HeyGen est une plateforme vidéo complète conçue pour faciliter une collaboration en équipe sans faille. Cette fonctionnalité permet à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur des projets, de la conceptualisation à la génération de messages vidéo personnalisés, améliorant la productivité et la créativité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo