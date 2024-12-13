Votre Solution Ultime pour Créer des Vidéos Éducatives de Marque

Créez des vidéos éducatives de marque de haute qualité qui résonnent avec votre audience, en utilisant des avatars AI puissants pour des présentations dynamiques.

414/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes conçue pour les équipes marketing, décomposant les nuances de la stratégie SEO. Un style visuel animé et vibrant avec une voix off confiante et explicative est essentiel. Exploitez les "Avatars AI" de HeyGen pour transmettre des informations complexes de manière claire et engageante, transformant un contenu dense en une expérience d'apprentissage accessible.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo éducative concise de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises sur les meilleures pratiques des réseaux sociaux. La présentation visuelle exige une esthétique propre et de type tutoriel soutenue par une voix off amicale et encourageante. Mettez en avant la puissance de la "Génération de voix off" au sein de HeyGen pour personnaliser l'expérience d'apprentissage, assurant une transmission claire et percutante des conseils de marque essentiels.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo perspicace de 30 secondes spécifiquement pour les éducateurs, illustrant des moyens innovants d'utiliser les outils numériques en classe. Le design visuel doit être lumineux et interactif, complété par une musique de fond contemporaine et entraînante. Concentrez-vous sur la capacité de "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir sans effort le contenu éducatif en leçons visuelles captivantes, améliorant l'engagement des étudiants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives de Marque

Créez efficacement des vidéos éducatives de marque professionnelles en utilisant les puissants outils AI de HeyGen pour engager votre audience et délivrer des messages clairs.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Script
Collez votre script éducatif pour exploiter la création de texte en vidéo de HeyGen, générant automatiquement des scènes initiales et une base pour votre contenu.
2
Step 2
Appliquez Votre Personnalisation de Marque
Utilisez les contrôles de marque robustes de HeyGen pour intégrer les couleurs, polices et logo de votre marque, garantissant que chaque vidéo s'aligne avec votre identité visuelle et vos options de personnalisation.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI pour l'Engagement
Améliorez votre contenu éducatif en incorporant des avatars AI réalistes pour présenter l'information de manière dynamique, augmentant l'engagement et la compréhension des spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Rendez votre vidéo éducative de marque finie en haute qualité, prête pour le redimensionnement des proportions et une exportation fluide pour atteindre efficacement vos audiences éducatives cibles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer du Contenu Éducatif de Marque pour les Réseaux Sociaux

.

Générez rapidement des clips vidéo éducatifs de marque engageants pour les plateformes de réseaux sociaux, augmentant la portée et l'interaction avec l'audience sans effort.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos éducatives de marque professionnelles ?

HeyGen vous permet de produire facilement des séries de vidéos éducatives de marque professionnelles. Utilisez des modèles personnalisables, intégrez votre logo et vos couleurs avec des contrôles de marque, et choisissez parmi divers avatars AI pour garantir une expérience cohérente et engageante pour les audiences éducatives.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de vidéos AI pour le contenu éducatif ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos AI efficace en transformant instantanément des scripts textuels en vidéos captivantes. Ses puissantes capacités de création de texte en vidéo, combinées à une interface conviviale et des avatars AI réalistes, simplifient la production de vidéos de formation et explicatives de haute qualité.

HeyGen peut-il produire facilement des vidéos animées et des vidéos explicatives engageantes ?

Oui, HeyGen est conçu pour produire facilement des vidéos animées dynamiques et des vidéos explicatives très engageantes. Exploitez son éditeur intuitif par glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de médias pour créer un contenu visuellement riche, garantissant que vos messages résonnent avec les audiences éducatives en qualité 4K.

Quelle est la facilité d'utilisation de HeyGen pour créer diverses vidéos éducatives ?

HeyGen dispose d'une interface très conviviale, rendant simple pour quiconque de devenir créateur de vidéos éducatives. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses modèles personnalisables permettent aux créateurs de rassembler rapidement un contenu de qualité professionnelle sans expérience préalable en montage vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo