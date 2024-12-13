Votre Générateur Ultime de Campagnes de Marque
Générez sans effort des campagnes personnalisées pour les réseaux sociaux et les e-mails. Assurez la cohérence de la marque sur tous les visuels avec les puissants contrôles de marque de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo élégante et dynamique de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing, mettant en avant la puissance des créations publicitaires AI et assurant la Cohérence de la Marque sur tous les canaux avec un Générateur de Campagnes Marketing. Les visuels doivent être modernes et nets, utilisant des graphiques animés pour illustrer une intégration fluide, complétés par une voix confiante et autoritaire. Montrez comment les avatars AI de HeyGen peuvent présenter divers concepts publicitaires générés à partir de Texte-à-vidéo depuis un script, en maintenant un message de marque unifié.
Créez une vidéo rapide et informative de 30 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les agences, révélant comment un outil alimenté par l'AI simplifie la génération de contenu multi-canal pour les campagnes sur les réseaux sociaux et le marketing par e-mail. Le style visuel doit être axé sur l'infographie avec une musique de fond entraînante et des visuels clairs et concis. Illustrez comment la bibliothèque de médias/stock de HeyGen aide à trouver rapidement des ressources pertinentes et comment les Sous-titres/captions automatiques garantissent une large accessibilité pour tout le contenu.
Produisez une vidéo engageante de 45 secondes pour les chefs de produit et les fondateurs de startups, démontrant comment un puissant Générateur de Campagnes AI peut accélérer les campagnes de lancement de produit et optimiser les campagnes de génération de leads. Les visuels doivent être orientés vers les résultats et énergiques, avec des animations rapides des métriques en amélioration, assorties d'une voix persuasive et énergique. Montrez comment le redimensionnement & exportation des formats d'image de HeyGen garantissent que les campagnes sont parfaites sur toutes les plateformes, tandis que les capacités sophistiquées de Texte-à-vidéo depuis un script permettent une itération rapide des messages.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Génération de Créations Publicitaires Alimentée par AI.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes avec AI pour capter l'attention et élever vos campagnes de marque.
Campagnes Vidéo Engagées sur les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort du contenu vidéo captivant pour les plateformes de réseaux sociaux afin de stimuler l'engagement et la visibilité de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment le Générateur de Campagnes AI de HeyGen simplifie-t-il la création de contenu marketing ?
L'outil alimenté par l'AI de HeyGen vous permet de générer des campagnes marketing engageantes en transformant du texte en vidéo avec des avatars AI et des scènes dynamiques. Cela simplifie la génération de contenu pour les réseaux sociaux et le marketing par e-mail, assurant la cohérence de la marque et économisant un temps précieux.
HeyGen peut-il aider à maintenir la Cohérence de la Marque sur toutes mes campagnes publicitaires vidéo ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et la personnalisation de la voix de marque dans chaque vidéo. Cela garantit que toutes vos créations publicitaires AI s'alignent parfaitement, renforçant la notoriété de la marque sur diverses plateformes.
Quel type de matériel de marketing vidéo HeyGen peut-il générer pour mes campagnes ?
Avec HeyGen, vous pouvez facilement générer diverses créations publicitaires AI et du contenu vidéo pour des campagnes de lancement de produit ou de génération de leads. Cela inclut des publicités courtes, des vidéos explicatives et des campagnes sur les réseaux sociaux, le tout en exploitant les capacités de texte-à-vidéo depuis un script.
HeyGen est-il accessible pour créer des campagnes vidéo professionnelles sans expérience préalable ?
Oui, HeyGen est conçu pour être intuitif, permettant aux propriétaires de petites entreprises et aux utilisateurs sans expérience de créer des campagnes personnalisables de haute qualité. Son interface conviviale simplifie la génération de contenu vidéo puissant et de textes publicitaires pour votre public cible.