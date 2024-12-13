Générateur de Vidéos de Marque : Créez des Vidéos de Marque avec l'IA
Créez instantanément des vidéos professionnelles et de marque en utilisant notre générateur IA. Exploitez des contrôles de marque puissants pour maintenir votre identité unique et augmenter vos ventes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promo dynamique de 15 secondes adaptée aux gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en avant les tendances créatives récentes avec des clips visuellement engageants et une musique de fond accrocheuse. Cette vidéo de marque devrait être facilement adaptable à diverses plateformes en utilisant les Modèles & scènes et le redimensionnement & exportation des formats d'HeyGen.
Produisez une vidéo explicative informative de 45 secondes pour les startups technologiques présentant de nouvelles fonctionnalités, en utilisant un style visuel moderne et élégant avec des graphiques animés et un présentateur avatar AI professionnel. Cette vidéo professionnelle, cruciale pour communiquer l'identité de la marque, devrait utiliser les avatars AI de HeyGen pour une présentation engageante et des Sous-titres/captions pour l'accessibilité.
Créez une vidéo de marque polyvalente de 60 secondes présentant des esthétiques de marque variées, destinée aux responsables de marque ayant besoin de produire diverses variantes de vidéos. Le style visuel et audio doit être soigné et adaptable, incorporant une musique de fond subtile et des placements de logo de marque proéminents, en s'appuyant sur la bibliothèque de médias/stock d'HeyGen et les Modèles & scènes pour maintenir un message de marque cohérent.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo de marque qui stimulent l'engagement et les conversions pour vos campagnes marketing.
Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement du contenu captivant et de marque pour les réseaux sociaux afin de renforcer votre présence en ligne et l'interaction avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il les entreprises à créer des vidéos de marque cohérentes ?
HeyGen est un générateur de vidéos IA qui permet aux entreprises de produire facilement des vidéos de marque de haute qualité en intégrant des kits de marque personnalisés, des logos et des styles de police préférés. Notre plateforme garantit que toutes les vidéos marketing s'alignent systématiquement avec votre identité de marque spécifique, simplifiant ainsi le processus de création de vidéos de marque.
Puis-je générer des vidéos marketing engageantes avec des avatars AI en utilisant HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos marketing professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix off dynamiques, directement à partir de scripts texte en vidéo. Cette capacité alimentée par l'IA simplifie la création de vidéos, rendant facile la production de contenu captivant pour diverses plateformes de médias sociaux.
Quels types de vidéos professionnelles HeyGen peut-il m'aider à produire rapidement ?
HeyGen est un générateur de vidéos IA polyvalent conçu pour produire efficacement une large gamme de vidéos professionnelles, y compris des vidéos produits, des vidéos marketing et des vidéos explicatives engageantes. Notre plateforme offre des modèles de vidéos riches et une vaste bibliothèque de médias pour accélérer votre processus global de création de vidéos.
Le processus de création de vidéos de HeyGen est-il convivial pour les utilisateurs non techniques ?
Absolument, l'interface alimentée par l'IA de HeyGen propose un montage intuitif par glisser-déposer et une vaste sélection de modèles de vidéos gratuits, rendant la création de vidéos accessible à tous. Vous pouvez produire facilement des vidéos de haute qualité sans avoir besoin de compétences techniques approfondies ou d'expérience préalable en montage.