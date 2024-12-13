Créateur de Vidéos de Contenu de Marque : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement
Produisez sans effort des vidéos de marque professionnelles qui augmentent les ventes, grâce à des contrôles de marque puissants et des options de personnalisation.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo engageante de 45 secondes conçue pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les créateurs de contenu, mettant en avant la puissance d'un créateur de vidéos marketing pour des campagnes publicitaires dynamiques. Le style visuel doit être rapide et énergique, avec une musique de fond tendance et des visuels captivants tirés de la bibliothèque de médias/soutien de stock, démontrant la facilité d'adaptation des vidéos pour différentes plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image.
Développez une vidéo explicative de produit élégante de 60 secondes destinée aux entrepreneurs et aux chefs de produit, illustrant comment la création vidéo de pointe alimentée par l'IA peut simplifier leur flux de travail. Le style visuel et audio doit être innovant et clair, avec des avatars IA réalistes présentant les fonctionnalités clés et la génération de voix off fournissant une narration précise et informative pour mettre en avant les avantages du produit.
Produisez une vidéo promotionnelle amicale de 20 secondes pour les entreprises de commerce électronique et les créateurs de cours en ligne, axée sur la création rapide et percutante de vidéos pour le contenu de vente ou éducatif. Le style visuel doit être accueillant et professionnel, avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour l'accessibilité, et utilisant divers modèles et scènes professionnels pour garantir un aspect soigné.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo de Marque Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes avec l'IA pour atteindre efficacement votre public cible et augmenter les ventes.
Générez du Contenu de Marque Engagé sur les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'améliorer votre présence de marque et d'engager votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de contenu de marque engageantes ?
HeyGen vous permet de devenir un créateur de vidéos de contenu de marque de premier plan en exploitant la création vidéo alimentée par l'IA. Personnalisez facilement les modèles, ajoutez votre logo et vos couleurs de marque, et générez des vidéos professionnelles avec des avatars IA et des voix off, garantissant un message de marque cohérent.
HeyGen peut-il simplifier le processus de création vidéo avec l'IA ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement la création vidéo en utilisant des fonctionnalités avancées de l'IA. Notre créateur de vidéos IA transforme votre script en une vidéo soignée avec des avatars IA réalistes et des voix off, le tout dans un éditeur facile à glisser-déposer.
Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de marketing vidéo ?
En tant que créateur de vidéos marketing de premier plan, HeyGen vous aide à augmenter les ventes et l'engagement sur toutes les plateformes. Créez et éditez des vidéos de démonstration ou des vidéos de marketing par e-mail avec facilité, en utilisant des modèles personnalisables, des sous-titres et un redimensionnement optimal des formats d'image pour chaque canal.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour rendre votre vidéo vraiment unique. Vous pouvez ajouter vos propres médias, choisir parmi une riche bibliothèque de contenu, inclure de la musique de fond et appliquer des contrôles de marque comme des logos et des couleurs spécifiques pour correspondre parfaitement à votre vision.