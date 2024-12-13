Créateur de Vidéos de Contenu de Marque : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Produisez sans effort des vidéos de marque professionnelles qui augmentent les ventes, grâce à des contrôles de marque puissants et des options de personnalisation.

Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes démontrant comment les petites entreprises peuvent améliorer leur image de marque. Cette vidéo, destinée aux responsables marketing et aux propriétaires de petites entreprises, devrait présenter un style visuel moderne et épuré avec une voix off professionnelle et entraînante, soulignant la facilité de création de contenu de marque avec la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer rapidement des idées en vidéos soignées.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo engageante de 45 secondes conçue pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les créateurs de contenu, mettant en avant la puissance d'un créateur de vidéos marketing pour des campagnes publicitaires dynamiques. Le style visuel doit être rapide et énergique, avec une musique de fond tendance et des visuels captivants tirés de la bibliothèque de médias/soutien de stock, démontrant la facilité d'adaptation des vidéos pour différentes plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de produit élégante de 60 secondes destinée aux entrepreneurs et aux chefs de produit, illustrant comment la création vidéo de pointe alimentée par l'IA peut simplifier leur flux de travail. Le style visuel et audio doit être innovant et clair, avec des avatars IA réalistes présentant les fonctionnalités clés et la génération de voix off fournissant une narration précise et informative pour mettre en avant les avantages du produit.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle amicale de 20 secondes pour les entreprises de commerce électronique et les créateurs de cours en ligne, axée sur la création rapide et percutante de vidéos pour le contenu de vente ou éducatif. Le style visuel doit être accueillant et professionnel, avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour l'accessibilité, et utilisant divers modèles et scènes professionnels pour garantir un aspect soigné.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Contenu de Marque

Produisez sans effort du contenu vidéo de marque professionnel avec des outils alimentés par l'IA, garantissant que votre message se démarque et renforce votre identité de marque.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles et de scènes ou partez de zéro en utilisant notre interface intuitive pour lancer votre création vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Téléchargez et appliquez facilement le logo et les couleurs préférées de votre marque en utilisant nos contrôles de marque dédiés pour maintenir un aspect professionnel et cohérent.
3
Step 3
Sélectionnez Vos Améliorations
Générez des voix off convaincantes avec l'IA, ajoutez de la musique de fond de notre bibliothèque de médias et créez automatiquement des sous-titres pour affiner votre message de marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo, choisissez le format d'image souhaité et exportez-la en haute qualité, prête pour tous vos canaux de créateur de vidéos marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès de Marque

Développez des vidéos IA percutantes pour mettre en avant le succès des clients, renforcer la confiance et valoriser votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de contenu de marque engageantes ?

HeyGen vous permet de devenir un créateur de vidéos de contenu de marque de premier plan en exploitant la création vidéo alimentée par l'IA. Personnalisez facilement les modèles, ajoutez votre logo et vos couleurs de marque, et générez des vidéos professionnelles avec des avatars IA et des voix off, garantissant un message de marque cohérent.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création vidéo avec l'IA ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création vidéo en utilisant des fonctionnalités avancées de l'IA. Notre créateur de vidéos IA transforme votre script en une vidéo soignée avec des avatars IA réalistes et des voix off, le tout dans un éditeur facile à glisser-déposer.

Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de marketing vidéo ?

En tant que créateur de vidéos marketing de premier plan, HeyGen vous aide à augmenter les ventes et l'engagement sur toutes les plateformes. Créez et éditez des vidéos de démonstration ou des vidéos de marketing par e-mail avec facilité, en utilisant des modèles personnalisables, des sous-titres et un redimensionnement optimal des formats d'image pour chaque canal.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour rendre votre vidéo vraiment unique. Vous pouvez ajouter vos propres médias, choisir parmi une riche bibliothèque de contenu, inclure de la musique de fond et appliquer des contrôles de marque comme des logos et des couleurs spécifiques pour correspondre parfaitement à votre vision.

